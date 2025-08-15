В Кремле заявили, что переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в целом могут длиться 6-7 часов.

Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Песков заявил, что переговоры главы Кремля с президентом США могут длиться в общей сложности 6-7 часов.

Также он уточнил, что встреча лидеров с глазу на глаз состоится при участии помощников.

Напомним, что встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

