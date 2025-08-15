РУС
Новости Встреча Трампа и Путина на Аляске
Переговоры Путина и Трампа могут продлиться 6-7 часов, - Песков

В Кремле заявили, что переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в целом могут длиться 6-7 часов.

Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

Песков заявил, что переговоры главы Кремля с президентом США могут длиться в общей сложности 6-7 часов.

Также он уточнил, что встреча лидеров с глазу на глаз состоится при участии помощников.

Напомним, что встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.

Читайте также: Трамп может досрочно покинуть встречу с Путиным, если не посчитает, что тот серьезно настроен, - CNN

Песков Дмитрий (1985) путин владимир (31920) Трамп Дональд (6292) Аляска (24)
+4
. . . а через 6-7 годин і пєчєнєгі з половцями підтягнуться
15.08.2025 19:24 Ответить
+3
Вони весь цей час будуть хвалити один одного.
15.08.2025 19:16 Ответить
+3
Що це таке, що республіканці так ******* злочинність? Не зрозумійте мене неправильно, демократи теж не ідеальні, але вся ця історія виглядає дивно і, ймовірно, не принесе хороших результатів.Якщо ти злочинець, який балотується на посаду, республіканці тебе підтримають, якщо ти з низьким рівнем інтелекту, тобі гарантовано президенство.
15.08.2025 19:20 Ответить
А не втомиться рот Трампа стільки смоктати? - все таки уже старий
15.08.2025 19:13 Ответить
а можуть і не тривати
рудий донні заявив, шо якшо не побачить конкретики в очах *****, то відразу припинить здибанку
а звідки ж конкретика в очах навченого професійно брехати та найопувати агента кдб/фсби *****?
15.08.2025 19:14 Ответить
Вони весь цей час будуть хвалити один одного.
15.08.2025 19:16 Ответить
Деменція поспілкується з садизмом.
15.08.2025 19:18 Ответить
Ось думка ШІ: Завдяки прогресу в медицині, люди з різними захворюваннями, включно з генетичними, що викликають розумову відсталість, живуть довше. Це призводить до того, що загальна кількість таких людей у популяції зростає.
15.08.2025 20:05 Ответить
обмочатся..оба....
15.08.2025 19:19 Ответить
Трамп не буде стільки слухати мокшанську маячню.
15.08.2025 19:19 Ответить
Будуть слухати бред кремлівського
ушльопка
15.08.2025 19:19 Ответить
Що це таке, що республіканці так ******* злочинність? Не зрозумійте мене неправильно, демократи теж не ідеальні, але вся ця історія виглядає дивно і, ймовірно, не принесе хороших результатів.Якщо ти злочинець, який балотується на посаду, республіканці тебе підтримають, якщо ти з низьким рівнем інтелекту, тобі гарантовано президенство.
15.08.2025 19:20 Ответить
Мединский лекции Трампу будет читать?
15.08.2025 19:24 Ответить
. . . а через 6-7 годин і пєчєнєгі з половцями підтягнуться
15.08.2025 19:24 Ответить
15.08.2025 19:26 Ответить
Їм до купи ще Аспергера треба..
15.08.2025 19:52 Ответить
15.08.2025 19:26 Ответить
в обох передміхурова хренова .вони все там обісцють
15.08.2025 19:27 Ответить
трампон пригостить ***** спеціальними трампаксами!
15.08.2025 19:33 Ответить
Який довгий коітус!!!
15.08.2025 19:28 Ответить
Та невже?!?
Значить будуть розповіді не тільки про половці/печенєгів, рюріків і видумані леніним країни, а ще й про сашку невського, 28 панфіловців, найбільший запас ЯЗ, велич та скрєпи...
Про продаж Аляски згадувать не будуть, бо ботоксного відразу пошлють вслід за кораблем.

Але я вважаю, що перемовини будуть коротшими: путлєр не зможе стільки говорити без "відкладання запасів у фекальну валізу", а трмпон не зможе стільки слухати чогось, що не возвеличує його видатні заслуги, величність і суперовість.

Результат не можливо передбачити навіть після консультацій з тими тарганами, що жили в рудій голові останні років 20....
15.08.2025 19:28 Ответить
15.08.2025 19:29 Ответить
Руде опудало взяло з собою міністра торгівлі -це для того,що б війну закінчити?
15.08.2025 19:29 Ответить
він забув додати -"по мацковському врємєні!"
15.08.2025 19:32 Ответить
То це можна буде реєструвати як засос рекордної тривалості
15.08.2025 19:32 Ответить
отсос
15.08.2025 19:35 Ответить
Кацапський кинджалоносець МіГ-31К в повітрі, тривога по всій країні

За траєкторією руху стежимо на радарі - t.me/radar
15.08.2025 19:34 Ответить
Ціль на Київ
15.08.2025 19:38 Ответить
Це не переговори а пустопорожня балаканина нi про що
15.08.2025 19:37 Ответить
До зустрічі обох готували секс тренери. Так що марафон може бути ще довшим ніж сказав Піськов.
15.08.2025 19:47 Ответить
"Два дебила - это сила".
15.08.2025 19:49 Ответить
Зібрались на Алясці, два діда світ ділити.
15.08.2025 20:00 Ответить
будуть бакси перераховувати, що пуйло вкинув трампу на вибори.
15.08.2025 20:12 Ответить
В БАНЬКЕ С КОРТЕДЖЕМ С 100 ЦЕЛОК
15.08.2025 20:21 Ответить
 
 