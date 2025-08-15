Переговоры Путина и Трампа могут продлиться 6-7 часов, - Песков
В Кремле заявили, что переговоры президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина на Аляске в целом могут длиться 6-7 часов.
Об этом сказал пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, которого цитируют росСМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Песков заявил, что переговоры главы Кремля с президентом США могут длиться в общей сложности 6-7 часов.
Также он уточнил, что встреча лидеров с глазу на глаз состоится при участии помощников.
Напомним, что встреча руководителей США и РФ состоится 15 августа в американском штате Аляска.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп во время саммита на Аляске планирует обсудить с российским диктатором Владимиром Путиным вопрос "обмена территориями" между Украиной и РФ.
рудий донні заявив, шо якшо не побачить конкретики в очах *****, то відразу припинить здибанку
а звідки ж конкретика в очах навченого професійно брехати та найопувати агента кдб/фсби *****?
ушльопка
Значить будуть розповіді не тільки про половці/печенєгів, рюріків і видумані леніним країни, а ще й про сашку невського, 28 панфіловців, найбільший запас ЯЗ, велич та скрєпи...
Про продаж Аляски згадувать не будуть, бо ботоксного відразу пошлють вслід за кораблем.
Але я вважаю, що перемовини будуть коротшими: путлєр не зможе стільки говорити без "відкладання запасів у фекальну валізу", а трмпон не зможе стільки слухати чогось, що не возвеличує його видатні заслуги, величність і суперовість.
Результат не можливо передбачити навіть після консультацій з тими тарганами, що жили в рудій голові останні років 20....
