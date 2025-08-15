УКР
Переговори Путіна й Трампа можуть тривати 6-7 годин, - Пєсков

У Кремлі заявили, що переговори президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці загалом можуть тривати 6-7 годин.

Про це сказав прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пєсков заявив, що перемовини глави Кремля із президентом США можуть тривати загалом 6-7 годин.

Також він уточнив, що зустріч лідерів віч-на-віч відбудеться за участі помічників.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

Читайте також: Трамп може достроково залишити зустріч із Путіним, якщо не вважатиме, що той серйозно налаштований, - CNN

Топ коментарі
+7
. . . а через 6-7 годин і пєчєнєгі з половцями підтягнуться
15.08.2025 19:24 Відповісти
+6
15.08.2025 19:26 Відповісти
+5
15.08.2025 19:26 Відповісти
А не втомиться рот Трампа стільки смоктати? - все таки уже старий
15.08.2025 19:13 Відповісти
а можуть і не тривати
рудий донні заявив, шо якшо не побачить конкретики в очах *****, то відразу припинить здибанку
а звідки ж конкретика в очах навченого професійно брехати та найопувати агента кдб/фсби *****?
15.08.2025 19:14 Відповісти
Вони весь цей час будуть хвалити один одного.
15.08.2025 19:16 Відповісти
Деменція поспілкується з садизмом.
15.08.2025 19:18 Відповісти
Ось думка ШІ: Завдяки прогресу в медицині, люди з різними захворюваннями, включно з генетичними, що викликають розумову відсталість, живуть довше. Це призводить до того, що загальна кількість таких людей у популяції зростає.
15.08.2025 20:05 Відповісти
обмочатся..оба....
15.08.2025 19:19 Відповісти
Трамп не буде стільки слухати мокшанську маячню.
15.08.2025 19:19 Відповісти
Будуть слухати бред кремлівського
ушльопка
15.08.2025 19:19 Відповісти
Що це таке, що республіканці так ******* злочинність? Не зрозумійте мене неправильно, демократи теж не ідеальні, але вся ця історія виглядає дивно і, ймовірно, не принесе хороших результатів.Якщо ти злочинець, який балотується на посаду, республіканці тебе підтримають, якщо ти з низьким рівнем інтелекту, тобі гарантовано президенство.
15.08.2025 19:20 Відповісти
Мединский лекции Трампу будет читать?
15.08.2025 19:24 Відповісти
. . . а через 6-7 годин і пєчєнєгі з половцями підтягнуться
15.08.2025 19:24 Відповісти
15.08.2025 19:26 Відповісти
Їм до купи ще Аспергера треба..
15.08.2025 19:52 Відповісти
15.08.2025 19:26 Відповісти
в обох передміхурова хренова .вони все там обісцють
15.08.2025 19:27 Відповісти
трампон пригостить ***** спеціальними трампаксами!
15.08.2025 19:33 Відповісти
Який довгий коітус!!!
15.08.2025 19:28 Відповісти
Та невже?!?
Значить будуть розповіді не тільки про половці/печенєгів, рюріків і видумані леніним країни, а ще й про сашку невського, 28 панфіловців, найбільший запас ЯЗ, велич та скрєпи...
Про продаж Аляски згадувать не будуть, бо ботоксного відразу пошлють вслід за кораблем.

Але я вважаю, що перемовини будуть коротшими: путлєр не зможе стільки говорити без "відкладання запасів у фекальну валізу", а трмпон не зможе стільки слухати чогось, що не возвеличує його видатні заслуги, величність і суперовість.

Результат не можливо передбачити навіть після консультацій з тими тарганами, що жили в рудій голові останні років 20....
15.08.2025 19:28 Відповісти
15.08.2025 19:29 Відповісти
Руде опудало взяло з собою міністра торгівлі -це для того,що б війну закінчити?
15.08.2025 19:29 Відповісти
він забув додати -"по мацковському врємєні!"
15.08.2025 19:32 Відповісти
То це можна буде реєструвати як засос рекордної тривалості
15.08.2025 19:32 Відповісти
отсос
15.08.2025 19:35 Відповісти
Кацапський кинджалоносець МіГ-31К в повітрі, тривога по всій країні

За траєкторією руху стежимо на радарі - t.me/radar
15.08.2025 19:34 Відповісти
Ціль на Київ
15.08.2025 19:38 Відповісти
Це не переговори а пустопорожня балаканина нi про що
15.08.2025 19:37 Відповісти
До зустрічі обох готували секс тренери. Так що марафон може бути ще довшим ніж сказав Піськов.
15.08.2025 19:47 Відповісти
"Два дебила - это сила".
15.08.2025 19:49 Відповісти
Зібрались на Алясці, два діда світ ділити.
15.08.2025 20:00 Відповісти
будуть бакси перераховувати, що пуйло вкинув трампу на вибори.
15.08.2025 20:12 Відповісти
години три буде витрачено на лекцію про пєчєнєгів, і ще пару годин про те, що Україну придумав лєнін. Пояснення хто такий лєнн займе ще пів години.
Результат перемовин буде чудовий.
15.08.2025 20:31 Відповісти
 
 