Переговори Путіна й Трампа можуть тривати 6-7 годин, - Пєсков
У Кремлі заявили, що переговори президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці загалом можуть тривати 6-7 годин.
Про це сказав прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.
Пєсков заявив, що перемовини глави Кремля із президентом США можуть тривати загалом 6-7 годин.
Також він уточнив, що зустріч лідерів віч-на-віч відбудеться за участі помічників.
Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.
Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.
рудий донні заявив, шо якшо не побачить конкретики в очах *****, то відразу припинить здибанку
а звідки ж конкретика в очах навченого професійно брехати та найопувати агента кдб/фсби *****?
ушльопка
Значить будуть розповіді не тільки про половці/печенєгів, рюріків і видумані леніним країни, а ще й про сашку невського, 28 панфіловців, найбільший запас ЯЗ, велич та скрєпи...
Про продаж Аляски згадувать не будуть, бо ботоксного відразу пошлють вслід за кораблем.
Але я вважаю, що перемовини будуть коротшими: путлєр не зможе стільки говорити без "відкладання запасів у фекальну валізу", а трмпон не зможе стільки слухати чогось, що не возвеличує його видатні заслуги, величність і суперовість.
Результат не можливо передбачити навіть після консультацій з тими тарганами, що жили в рудій голові останні років 20....
За траєкторією руху стежимо на радарі - t.me/radar
Результат перемовин буде чудовий.