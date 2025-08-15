У Кремлі заявили, що переговори президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна на Алясці загалом можуть тривати 6-7 годин.

Про це сказав прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, якого цитують росЗМІ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Пєсков заявив, що перемовини глави Кремля із президентом США можуть тривати загалом 6-7 годин.

Також він уточнив, що зустріч лідерів віч-на-віч відбудеться за участі помічників.

Нагадаємо, що зустріч очільників США та РФ відбудеться 15 серпня в американському штаті Аляска.

Раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп під час саміту на Алясці планує обговорити з російським диктатором Володимиром Путіним питання "обміну територіями" між Україною і РФ.

