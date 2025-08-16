Трамп заявил о готовности присоединиться к встрече Зеленского и Путина в будущем
Президент США Дональд Трамп заявил, что готов принять участие в предстоящих переговорах Владимира Зеленского и Владимира Путина, чтобы "дело было завершено".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава Белого дома заявил в интервью Fox News.
"Мы согласовали много вопросов — действительно много вопросов было согласовано, хотя, как вы знаете, остались один-два довольно значительных вопроса, но, думаю, теперь их можно решить. Все на самом деле зависит от президента Зеленского, чтобы это сделать, и я также сказал бы, что европейские страны должны немного больше привлечься. Но решающее слово – за президентом Зеленским", - сказал Трамп.
Он отметил, что будет присутствовать на следующей встрече, если оба лидера этого захотят.
"Они сейчас собираются организовать встречу между президентом Зеленским, президентом Путиным и мной. Я, пожалуй, даже не спрашивал об этом - не то, чтобы я хотел там быть, но хочу убедиться, что дело будет завершено. И, думаю, у нас есть достаточно хорошие шансы это сделать", - подчеркнул Трамп.
Напомним, ночью 16 августа (по киевскому времени) на Аляске завершилась встреча президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в формате "три на три".Переговоры лидеров продолжались около трех часов.
Вместе с Трампом присутствовали государственный секретарь США Марко Рубио и спецпосланник Стив Виткофф, а рядом с Путиным – министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник Юрий Ушаков.
Трамп планирует позвонить президенту Украины Владимиру Зеленскому и европейским лидерам после переговоров с российским диктатором.
Яка ж він збочена істота. Жесть
Точно такий самий "розклад" був і у випадку з мирною угодою між Азербайджаном та Вірменією... Азербайджан переміг, Вірменія не мала підстав утримувать Карабах у своїй сфері впливу... Тому питання укладення мирної угоди було чисто питанням технічним... А Трамп просто "постриг політичні купони"...
Сенатор Грэм подчеркнул, что главными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия - вместе они обеспечивают более 70% экспорта нефти из России. По его мнению, эти страны фактически финансируют военную https://www.stopcor.org/tag-vijna-z-rosieyu.html агрессию, поэтому должны нести экономическую ответственность.
"Это позволит сдержать их поддержку военной машины путина и вынудить его пойти на переговоры", - объяснил Грэм.
