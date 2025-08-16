Трамп заявив про готовність приєднатися до зустрічі Зеленського та Путіна у майбутньому
Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий взяти участь у майбутніх переговорах Володимира Зеленського та Володимира Путіна, аби "справа була завершена".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому заявив в інтерв'ю Fox News.
"Ми погодили багато питань — справді багато питань було узгоджено, хоча, як ви знаєте, залишилося одне-два досить значні питання, але, думаю, тепер їх можна вирішити. Все насправді залежить від президента Зеленського, щоб це зробити, і я також сказав би, що європейські країни мають трохи більше залучитися. Але вирішальне слово - за президентом Зеленським", - сказав Трамп.
Він зазначив, що буде присутній на наступній зустрічі, якщо обидва лідери цього захочуть.
"Вони зараз збираються організувати зустріч між президентом Зеленським, президентом Путіним і мною. Я, мабуть, навіть не запитував про це - не те щоб я хотів там бути, але хочу впевнитися, що справа буде завершена. І, думаю, у нас є досить хороші шанси це зробити", - наголосив Трамп.
Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.
Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.
Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Яка ж він збочена істота. Жесть
Точно такий самий "розклад" був і у випадку з мирною угодою між Азербайджаном та Вірменією... Азербайджан переміг, Вірменія не мала підстав утримувать Карабах у своїй сфері впливу... Тому питання укладення мирної угоди було чисто питанням технічним... А Трамп просто "постриг політичні купони"...
Сильний лідер ?
Ні. Ти вбивця!
Сенатор Грэм подчеркнул, что главными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия - вместе они обеспечивают более 70% экспорта нефти из России. По его мнению, эти страны фактически финансируют военную https://www.stopcor.org/tag-vijna-z-rosieyu.html агрессию, поэтому должны нести экономическую ответственность.
"Это позволит сдержать их поддержку военной машины путина и вынудить его пойти на переговоры", - объяснил Грэм.
не тягне наш дід від слова зовсім.
покажіть мені того хто не робить помилок?
це цікаво...
https://sl8.online/@akordich_ua