Трамп заявив про готовність приєднатися до зустрічі Зеленського та Путіна у майбутньому

Трамп про наступну зустріч з Зеленським та Путіним

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий взяти участь у майбутніх переговорах Володимира Зеленського та Володимира Путіна, аби "справа була завершена".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому заявив в інтерв'ю Fox News.

"Ми погодили багато питань — справді багато питань було узгоджено, хоча, як ви знаєте, залишилося одне-два досить значні питання, але, думаю, тепер їх можна вирішити. Все насправді залежить від президента Зеленського, щоб це зробити, і я також сказав би, що європейські країни мають трохи більше залучитися. Але вирішальне слово - за президентом Зеленським", - сказав Трамп.

Він зазначив,  що буде присутній на наступній зустрічі, якщо обидва лідери цього захочуть.

"Вони зараз збираються організувати зустріч між президентом Зеленським, президентом Путіним і мною. Я, мабуть, навіть не запитував про це - не те щоб я хотів там бути, але хочу впевнитися, що справа буде завершена. І, думаю, у нас є досить хороші шанси це зробити", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.

+11
Верх цинизма -Трамп переносит ответственность за окончание войны на Зеленского.
16.08.2025 08:51
+10
А який сенс якщо всі бачать що ти ********** шістка та 3,14здабол.
16.08.2025 08:37
+9
Приєднатися до зустрічі, щоб допомогти путлєру роздачею краплених карт. Не пригадую часи, коли Америка була такою нікчемною, огидною і безсилою. Трамп це називає величчю.
16.08.2025 08:46
А який сенс якщо всі бачать що ти ********** шістка та 3,14здабол.
16.08.2025 08:37
Майбутнє не за горами - ти ж грозився через тиждень зоорганізувати на трьох?
показати весь коментар
16.08.2025 08:38
16.08.2025 08:42
Ага. Не хватало ще щоб Зеленський хлопав людоїду і маніяку і танцював перед ним як це робив Тампон. Тампону тепер потрібно терміново легалізувати те що ***** там йому надавав
16.08.2025 08:44
Вже в 19 році хлопав і танцював.
16.08.2025 09:24
А суть тої зустрічі яка буде? Президент "великої ядерної держави" сам пробував домовиться з "великим військовим злочинцем" - і нічого не вийшло... Тепер хоче грать роль "посередника"?
16.08.2025 08:45
І нахер він там потрібен? Щоб тримати зашморг для України і бірку їй на ноги?
Яка ж він збочена істота. Жесть
16.08.2025 08:47
Як це "нахєр"? Для того, що і завжди - "перевести стрілки"... Адже якщо Путін з Зеленським домовляться, Трамп - "миротворець"... Якщо ні - розведе руками і скаже: "Я зробив усе, що міг - але "не домовились вони"... І він - "у стороні"...
Точно такий самий "розклад" був і у випадку з мирною угодою між Азербайджаном та Вірменією... Азербайджан переміг, Вірменія не мала підстав утримувать Карабах у своїй сфері впливу... Тому питання укладення мирної угоди було чисто питанням технічним... А Трамп просто "постриг політичні купони"...
16.08.2025 09:01
Доні, хто ти такий взагалі аби торгувати іншою країною яка стікає кров'ю?
Сильний лідер ?
Ні. Ти вбивця!
16.08.2025 08:46
Если бы он мог торговать Украиной, давно бы 4 области отдал бы
16.08.2025 08:47
Беріть більше. Він би її шматками нарізав жирно для всіх хто співатиме йому оду.
16.08.2025 08:49
Там рішення навіть не за Зеленським... А за Верховною Радою... Адже ще потрібна ратифікація цього рішення, нею... А у мене великі сумніви, з цього приводу - побояться.... Адже відповідальність, тоді, ляже на них - бо "Блазень" "відпетляє"... А потім будуть вибори... І великі в мене будуть сумніви, що "зелень" при владі втримається... А потім буде СУД...
16.08.2025 09:08
Приєднатися до зустрічі, щоб допомогти путлєру роздачею краплених карт. Не пригадую часи, коли Америка була такою нікчемною, огидною і безсилою. Трамп це називає величчю.
16.08.2025 08:46
Зеленський обом дасть покурити, по черзі
16.08.2025 08:47
Раніше "краснов" був вельми не задоволений тим, що пуйло проводить тотальний геноцид в Україні, але тепер вже задоволений; пуйло його очно заспокоїв...
16.08.2025 08:47
16.08.2025 08:50
16.08.2025 08:51
https://www.stopcor.org/section-zarubezhom/news-tramp-pidtrimav-sanktsii-grema-proti-rosii-pid-chas-gri-v-golf-29-06-2025.html

Сенатор Грэм подчеркнул, что главными покупателями российской нефти остаются Китай и Индия - вместе они обеспечивают более 70% экспорта нефти из России. По его мнению, эти страны фактически финансируют военную https://www.stopcor.org/tag-vijna-z-rosieyu.html агрессию, поэтому должны нести экономическую ответственность.

"Это позволит сдержать их поддержку военной машины путина и вынудить его пойти на переговоры", - объяснил Грэм.
16.08.2025 08:52
а ніяк не можна доню замінити на Мерца?
не тягне наш дід від слова зовсім.
16.08.2025 08:51
Ну, це з якого боку подивится. Наприклад на орлен "Прекрасного *********" з листями довбня та маразматичним бантом тагне на всі 100%. Навітна 101%.
16.08.2025 09:05
я зрозумів - "орден"
покажіть мені того хто не робить помилок?
16.08.2025 09:10
Безгрішних нема, але він помилка він самого запліднення.
16.08.2025 09:19
нікого не пропагандую, але як буде вільня година і бажання послухайте,
це цікаво...
https://sl8.online/@akordich_ua
16.08.2025 09:27
Дякую, послухаю.
16.08.2025 10:33
Нах..й ти там потрібен, рудий чмошник?
16.08.2025 08:56
та він і тут нікому не потрібен
16.08.2025 08:58
І тількі червоний килим ЯК УКРАЇНСЬКА КРОВ залишись на аеродромі від тих переговорів
16.08.2025 08:58
а на буя?
16.08.2025 08:59
рудий піндос засунув би свого язика до анального отвору )(уйла.
16.08.2025 09:19
Пойди пойди Зелень пусть тебя ОПУСТЯТ ПОЛНОСТЬЮ!!!
16.08.2025 09:21
Так ніхто ще США як Трамп не принижував!
16.08.2025 09:33
Щось "лідер ***********" довго спить...
16.08.2025 09:33
все вирішили раніше, сша офіційно закрили фінансування для захису україни . обіцяні санкції проти росії не вводить. даючи кремлю можливість і надалі продовжувати війну. обговорили спільний бізнес в арктиці. тепер офіційно закликає зеленського підписати капітуляцію . тепер трампу залишилось тільки перестати продавати зброю для україни, сказавши, що це не моя війна
16.08.2025 09:39
Пішло ти в дупу, кремлівський блазень та путінський васал!
16.08.2025 10:07
ТРАМП- ЛЮДИНА ПЕКЛА, ЯК І КУЙЛО.ВОНИ СІЮТЬ СВІТОВИЙ ХАОС,КОТРИЙ НЕ НЕСЕ МИР. А ПРИМНОЖУЮТЬ СМЕРТЬ РОЗРУХУ .
16.08.2025 10:39
 
 