Трамп заявив про готовність приєднатися до зустрічі Зеленського та Путіна у майбутньому

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий взяти участь у майбутніх переговорах Володимира Зеленського та Володимира Путіна, аби "справа була завершена".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це очільник Білого дому заявив в інтерв'ю Fox News.

"Ми погодили багато питань — справді багато питань було узгоджено, хоча, як ви знаєте, залишилося одне-два досить значні питання, але, думаю, тепер їх можна вирішити. Все насправді залежить від президента Зеленського, щоб це зробити, і я також сказав би, що європейські країни мають трохи більше залучитися. Але вирішальне слово - за президентом Зеленським", - сказав Трамп.

Він зазначив, що буде присутній на наступній зустрічі, якщо обидва лідери цього захочуть.

"Вони зараз збираються організувати зустріч між президентом Зеленським, президентом Путіним і мною. Я, мабуть, навіть не запитував про це - не те щоб я хотів там бути, але хочу впевнитися, що справа буде завершена. І, думаю, у нас є досить хороші шанси це зробити", - наголосив Трамп.

Нагадаємо, вночі 16 серпня (за київським часом) на Алясці завершилась зустріч президента США Дональда Трампа та диктатора РФ Володимира Путіна у форматі "три на три". Перемовини лідерів тривали майже три години.

Разом із Трампом були присутні державний секретар США Марко Рубіо та спецпосланець Стів Віткофф, а поруч з Путіним - міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров та помічник Юрій Ушаков.

Трамп планує зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському та європейським лідерам після перемовин з російським диктатором.