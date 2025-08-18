Крупнейшая ассоциация оборонной промышленности выступила против законопроектов Defence City в представленной редакции

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) заявила, что Комитет ВР в законопроектах о Defence City оставил те же ограничения для предприятий ОПК по вступлению.

Текущая модель включения в реестр "Defence City" выглядит как такая, которая будет работать в ограниченном, выборочном режиме и создана только для "избранных" предприятий. Согласно проведенному NAUDI анализу, значительная часть эффективных и критически важных предприятий ОПК не попадут в список резидентов "Defence City".

Действующая редакция законопроекта не позволит стать резидентом "DefenceCity" предприятиям 100% деятельности которых непосредственно направлено на удовлетворение потребностей Сил Обороны Украины - предприятиям, которые уже признаны стратегическими", - отметили там.

В NAUDI отметили, что компании вне перечня вынуждены будут работать в худших условиях: без налоговых стимулов, под большим давлением, с более дорогим производством и слабыми позициями на рынке. Это не только не способствует развитию отрасли, а, наоборот, вредит ей.

"Закон должен работать не для "избранных" предприятий, а для укрепления всей оборонной отрасли Украины.

Уважаемые народные депутаты! Правовой режим "Defence City" должен стать не инструментом поддержки отдельных предприятий, а механизмом защиты и развития всей отрасли. В случае принятия законодательного пакета в предложенном комитетом виде, предприятия ОПК окажутся в неравном положении. Только тогда, когда в режим "Defence City" войдут предприятия, признанные критически важными в сфере ОПК, возможно будет реализовать задачу Верховного Главнокомандующего - значительно нарастить собственное, национальное производство.

3 учетом изложенного, призываем народных депутатов не принимать законопроекты по "Defence City" в представленной редакции и вернуть их главному Комитету на доработку с последующим представлением его на повторное второе чтение в соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 123 Закона Украины "О Регламенте Верховной Рады Украины", - подытожили там.

