Найбільша асоціація оборонної промисловості виступила проти законопроєктів Defence City у поданій редакції

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) заявила, що Комітет ВР у законопроєктах про Defence City залишив ті ж самі обмеження для підприємств ОПК щодо вступу.

Відповідне звернення оприлюднено у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

Поточна модель включення до реєстру "Defence City" виглядає як така, що працюватиме в обмеженому, вибірковому режимі та створена лише для "обраних" підприємств. Відповідно до проведеного NAUDI аналізу, значна частина ефективних та критично важливих підприємств ОПК не потраплять до списку резидентів "Defence City".

Діюча редакція законопроєкту не дозволить стати резидентом "DefenceCity" підприємствам 100% діяльності яких безпосередньо скеровано на задоволення потреб Сил Оборони України - підприємствам, які вже визнано стратегічними", - зазначили там.

У NAUDI наголосили, що компанії поза переліком змушені будуть працювати у гірших умовах: без податкових стимулів, під більшим тиском, із дорожчим виробництвом та слабшими позиціями на ринку. Це не лише не сприяє розвитку галузі, а, навпаки, шкодить їй.

"Закон має працювати не для "обраних" підприємств, а для зміцнення всієї оборонної галузі України.

Шановні народні депутати! Правовий режим "Defence City" має стати не інструментом підтримки окремих підприємств, а механізмом захисту та розвитку всієї галузі. У разі ухвалення законодавчого пакета в запропонованому комітетом вигляді, підприємства ОПК опиняться у нерівному становищі. Лише тоді, коли до режиму "Defence City" увійдуть підприємства, визнані критично важливими в сфері ОПК, можливо буде реалізувати завдання Верховного Головнокомандуючого - значно наростити власне, національне виробництво.

3 урахуванням викладеного, закликаємо народних депутатів не приймати законопроєкти щодо "Defence City" у поданій редакції та повернути їх головному Комітетові на доопрацювання з наступним поданням його на повторне друге читання відповідно до пункту 5 частини 1 статті 123 Закону України "Про Регламент Верховної Ради України", - підсумували там.

