РУС
Новости Атака беспилотников на Харьков
2 912 11

Атака РФ на Харьков: погибла целая семья

Атака на Харьков 18 августа

Во время ночного удара по Харькову 18 августа погибла, вероятно, вся семья: мать, отец, полуторагодовалая дочь, 16-летний сын и их бабушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Он отметил, что сразу пять шахедов с разных сторон ударили по жилому дому.

"В квартире на пятом этаже погибла целая семья. Мужчина с женщиной, 16-летний парень и его полуторагодовалая сестренка. Уже есть информация, что в гости к ним накануне приехала бабушка. Тело женщины также нашли под завалами, устанавливаем личность по ДНК", - рассказал Болвинов.

И добавил, что аварийно-спасательная операция продолжается.

Как сообщалось ранее, утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе. 7 погибших, среди них - двое детей. Еще 20 пострадали, в том числе 6 детей.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Удары "шахедов" по дому в Харькове: террор в чистом виде. ВИДЕО

 

Автор: 

обстрел (29050) Харьков (7719) Харьковская область (1459) Харьковский район (508)
Топ комментарии
+13
рижа гнида ..спишь ..

18.08.2025 13:26 Ответить
+11
Кацапська помста харків"янам за те, що не "здали" своє місто...

18.08.2025 13:27 Ответить
+7
Віткофф сказзав, що путін не може, а ПОВИНЕН вбивати і далі. ***** його почув. Трамп підтримав.
Горіти вам в пеклі виродки!

18.08.2025 13:52 Ответить


Ящо можна щось знайти позитивного в цій новині,то лиш те,що ці люди відійшли всі разом,ніхто не вижив і не мучиться,оплакуючи інших.Зрозумійте мій допис правильно.А в Вашингтоні Трампон ще спить,з думками масштабувати такі трагедії в майбутньому(

18.08.2025 13:45 Ответить

А безкутна ще не написала, чи були в родині ухилянти?

18.08.2025 13:57 Ответить

18.08.2025 13:57 Ответить
ціна визнання злочинця людиною...

18.08.2025 13:59 Ответить
Поки так не буде виглядати кожне кацапське місто, справедливість не настане

18.08.2025 14:06 Ответить
Ось твоя кривава доріжка для убивці трампе і після цього що ти легалізовуєш кривавого терориста ,ти брехлива істота хочеш премію миру ?

18.08.2025 14:33 Ответить
Царство небесное погибшим, соболезнования родным. Все мы солдаты, которые защищают свою родину, надо держаться и верить, что мы уничтожим российскую гадину

18.08.2025 14:35 Ответить
Вічна Пам'ять та Царство Небесне...

18.08.2025 15:50 Ответить
 
 