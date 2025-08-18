Атака РФ на Харьков: погибла целая семья
Во время ночного удара по Харькову 18 августа погибла, вероятно, вся семья: мать, отец, полуторагодовалая дочь, 16-летний сын и их бабушка.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.
Он отметил, что сразу пять шахедов с разных сторон ударили по жилому дому.
"В квартире на пятом этаже погибла целая семья. Мужчина с женщиной, 16-летний парень и его полуторагодовалая сестренка. Уже есть информация, что в гости к ним накануне приехала бабушка. Тело женщины также нашли под завалами, устанавливаем личность по ДНК", - рассказал Болвинов.
И добавил, что аварийно-спасательная операция продолжается.
Как сообщалось ранее, утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе. 7 погибших, среди них - двое детей. Еще 20 пострадали, в том числе 6 детей.
