Атака РФ на Харьков: погибла целая семья

Во время ночного удара по Харькову 18 августа погибла, вероятно, вся семья: мать, отец, полуторагодовалая дочь, 16-летний сын и их бабушка.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Следственного управления полиции Харьковщины Сергей Болвинов.

Он отметил, что сразу пять шахедов с разных сторон ударили по жилому дому.

"В квартире на пятом этаже погибла целая семья. Мужчина с женщиной, 16-летний парень и его полуторагодовалая сестренка. Уже есть информация, что в гости к ним накануне приехала бабушка. Тело женщины также нашли под завалами, устанавливаем личность по ДНК", - рассказал Болвинов.

И добавил, что аварийно-спасательная операция продолжается.

Как сообщалось ранее, утром 18 августа российские захватчики атаковали Харьков "шахедами". Попадание зафиксировано в Индустриальном районе. 7 погибших, среди них - двое детей. Еще 20 пострадали, в том числе 6 детей.

