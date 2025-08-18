Атака РФ на Харків: загинула ціла родина

Під час нічного удару по Харкову 18 серпня загинула, ймовірно, вся родина: мати, батько, півторарічна донька, 16-річний син та їхня бабуся.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Він зазначив, що одразу п'ять шахедів з різних боків вдарили по житловому будинку.

"У квартирі на п'ятому поверсі загинула ціла родина. Чоловік з жінкою, 16-річний хлопець та його півторарічна сестричка. Вже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК", - розповів Болвінов.

Та додав, що аварійно-рятувальна операція триває.

Як повідомлялось раніше, зранку 18 серпня російські загарбники атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. 7 загиблих, серед них - двоє дітей. Ще 20 постраждало, зокрема 6 дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удари "шахедів" по будинку в Харкові: терор у чистому вигляді. ВIДЕО