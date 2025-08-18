УКР
Новини Атака безпілотників на Харків
Атака РФ на Харків: загинула ціла родина

Атака на Харків 18 серпня

Під час нічного удару по Харкову 18 серпня загинула, ймовірно, вся родина: мати, батько, півторарічна донька, 16-річний син та їхня бабуся.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

Він зазначив, що одразу п'ять шахедів з різних боків вдарили по житловому будинку.

"У квартирі на п'ятому поверсі загинула ціла родина. Чоловік з жінкою, 16-річний хлопець та його півторарічна сестричка. Вже маємо інформацію, що в гості до них напередодні приїхала бабуся. Тіло жінки також знайшли під завалами, встановлюємо особу за ДНК", - розповів Болвінов.

Та додав, що аварійно-рятувальна операція триває.

Як повідомлялось раніше, зранку 18 серпня російські загарбники атакували Харків "шахедами". Влучання зафіксовано в Індустріальному районі. 7 загиблих, серед них - двоє дітей. Ще 20 постраждало, зокрема 6 дітей.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Удари "шахедів" по будинку в Харкові: терор у чистому вигляді. ВIДЕО

 

рижа гнида ..спишь ..
показати весь коментар
18.08.2025 13:26 Відповісти
Кацапська помста харків"янам за те, що не "здали" своє місто...
показати весь коментар
18.08.2025 13:27 Відповісти
Ящо можна щось знайти позитивного в цій новині,то лиш те,що ці люди відійшли всі разом,ніхто не вижив і не мучиться,оплакуючи інших.Зрозумійте мій допис правильно.А в Вашингтоні Трампон ще спить,з думками масштабувати такі трагедії в майбутньому(
показати весь коментар
18.08.2025 13:45 Відповісти
Віткофф сказзав, що путін не може, а ПОВИНЕН вбивати і далі. ***** його почув. Трамп підтримав.
Горіти вам в пеклі виродки!
показати весь коментар
18.08.2025 13:52 Відповісти
А безкутна ще не написала, чи були в родині ухилянти?
показати весь коментар
18.08.2025 13:57 Відповісти
показати весь коментар
18.08.2025 13:57 Відповісти
ціна визнання злочинця людиною...
показати весь коментар
18.08.2025 13:59 Відповісти
Поки так не буде виглядати кожне кацапське місто, справедливість не настане
показати весь коментар
18.08.2025 14:06 Відповісти
Ось твоя кривава доріжка для убивці трампе і після цього що ти легалізовуєш кривавого терориста ,ти брехлива істота хочеш премію миру ?
показати весь коментар
18.08.2025 14:33 Відповісти
 
 