Минобороны запустило онлайн-платформу для производителей оружия и военной техники в Украине
Заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на которой собрана информация обо всех ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники.
Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.
Платформа создана как единая "точка входа" для производителей, где они могут быстро находить нужные им государственные сервисы, программы и актуальную информацию:
- льготное 5% кредитование до 500 миллионов гривен - для масштабирования производства, приобретения оборудования, комплектующих, создания новых разработок и запуска их в серийное производство;
- "Залізний полігон" - сервис доступных быстрых тестирований образцов вооружения и военной техники;
- "Бібліотека комплектуючих" - защищенная база производителей комплектующих к оружию различных категорий;
- "Зроблено для перемоги" - грантовая программа поддержки украинских производителей комплектующих для ВВТ, направленная на локализацию производства комплектующих и уменьшение зависимости от внешних поставщиков;
- грантовая программа Brave1 - для поддержки стартапов, разработчиков и инноваторов, работающих над defense tech решениями;
- бронирование работников критических предприятий.
"Наша задача - упростить взаимодействие между оружейниками и государством, показать партнерам наш потенциал. Мы собираем в одном месте все сервисы и информацию об украинской оборонной отрасли. Эта экосистема поможет ускорить тестирование, масштабирование и изготовление оружия", - отметила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.
Кроме сервисов, производители вооружения и военной техники могут найти на платформе доступные им образовательные возможности для развития и масштабирования собственных предприятий. Платформа содержит также актуальные вакансии, в том числе для ветеранов, которые хотят приобщиться к оборонной индустрии.
Кроме того, онлайн-платформа будет дополнена нормативной базой из сферы оборонной отрасли и актуальными новостями, а в ближайшее время появится программа лизинговой поддержки на приобретение средств производства, техники и оборудования.
Ссылка на онлайн-платформу - zbroya.gov.ua.
Напомним, ранее сообщалось, что за 9 месяцев работы государственной программы льготного кредитования производителей оборонно-промышленного комплекса уже 50 компаний получили займы на общую сумму 2,7 млрд грн.
