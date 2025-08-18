Минобороны запустило онлайн-платформу для производителей оружия и военной техники в Украине

Заработала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на которой собрана информация обо всех ключевых государственных услугах и возможностях для производителей вооружения и военной техники.

Об этом сообщает Министерство обороны, информирует Цензор.НЕТ.

Платформа создана как единая "точка входа" для производителей, где они могут быстро находить нужные им государственные сервисы, программы и актуальную информацию:

льготное 5% кредитование до 500 миллионов гривен - для масштабирования производства, приобретения оборудования, комплектующих, создания новых разработок и запуска их в серийное производство;

"Залізний полігон" - сервис доступных быстрых тестирований образцов вооружения и военной техники;

"Бібліотека комплектуючих" - защищенная база производителей комплектующих к оружию различных категорий;

"Зроблено для перемоги" - грантовая программа поддержки украинских производителей комплектующих для ВВТ, направленная на локализацию производства комплектующих и уменьшение зависимости от внешних поставщиков;

грантовая программа Brave1 - для поддержки стартапов, разработчиков и инноваторов, работающих над defense tech решениями;

бронирование работников критических предприятий.

Смотрите также: Дальнобойную ракету "Фламинго" дальностью 3 000 км представили в Украине. ФОТО

"Наша задача - упростить взаимодействие между оружейниками и государством, показать партнерам наш потенциал. Мы собираем в одном месте все сервисы и информацию об украинской оборонной отрасли. Эта экосистема поможет ускорить тестирование, масштабирование и изготовление оружия", - отметила заместитель министра обороны Украины Анна Гвоздяр.

Кроме сервисов, производители вооружения и военной техники могут найти на платформе доступные им образовательные возможности для развития и масштабирования собственных предприятий. Платформа содержит также актуальные вакансии, в том числе для ветеранов, которые хотят приобщиться к оборонной индустрии.

Кроме того, онлайн-платформа будет дополнена нормативной базой из сферы оборонной отрасли и актуальными новостями, а в ближайшее время появится программа лизинговой поддержки на приобретение средств производства, техники и оборудования.

Также читайте: Оборонные предприятия критически нуждаются в работниках, - участники рынка

Ссылка на онлайн-платформу - zbroya.gov.ua.

Напомним, ранее сообщалось, что за 9 месяцев работы государственной программы льготного кредитования производителей оборонно-промышленного комплекса уже 50 компаний получили займы на общую сумму 2,7 млрд грн.