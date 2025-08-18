Міноборони запустило онлайн-платформу для виробників зброї та військової техніки в Україні

Запрацювала онлайн-платформа zbroya.gov.ua, на якій зібрано інформацію про всі ключові державні послуги та можливості для виробників озброєння та військової техніки.

Про це повідомляє Міністерство оборони, інформує Цензор.НЕТ.

Платформу створено як єдину "точку входу" для виробників, де вони можуть швидко знаходити потрібні їм державні сервіси, програми та актуальну інформацію:

пільгове 5% кредитування до 500 мільйонів гривень – для масштабування виробництва, придбання обладнання, комплектуючих, створення нових розробок і запуску їх у серійне виробництво;

"Залізний полігон" – сервіс доступних швидких тестувань зразків озброєння та військової техніки;

"Бібліотека комплектуючих" – захищена база виробників комплектуючих до зброї різних категорій;

"Зроблено для перемоги" – грантова програма підтримки українських виробників комплектуючих для ОВТ, спрямована на локалізацію виробництва комплектуючих та зменшення залежності від зовнішніх постачальників;

Грантова програма Brave1 – для підтримки стартапів, розробників та інноваторів, які працюють над defense tech рішеннями;

бронювання працівників критичних підприємств.

Дивіться також: Далекобійну ракету "Фламінго" дальністю 3 000 км представили в Україні. ФОТО

"Наше завдання – спростити взаємодію між зброярами та державою, показати партнерам наш потенціал. Ми збираємо в одному місці всі сервіси та інформацію про українську оборонну галузь. Ця екосистема допоможе пришвидшити тестування, масштабування та виготовлення зброї", – зазначила заступниця Міністра оборони України Анна Гвоздяр.

Окрім сервісів, виробники озброєння та військової техніки можуть знайти на платформі доступні їм освітні можливості для розвитку та масштабування власних підприємств. Платформа містить також актуальні вакансії, в тому числі для ветеранів, які хочуть долучитися до оборонної індустрії.

Крім того, онлайн-платформа буде доповнена нормативною базою зі сфери оборонної галузі та актуальними новинами, а найближчим часом з’явиться програма лізингової підтримки на придбання засобів виробництва, техніки та обладнання.

Також читайте: Оборонні підприємства критично потребують працівників, – учасники ринку

Посилання на онлайн-платформу – zbroya.gov.ua.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що за 9 місяців роботи державної програми пільгового кредитування виробників оборонно-промислового комплексу вже 50 компаній отримали позики на загальну суму 2,7 млрд грн.