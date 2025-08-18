Белый дом спрашивал, будет ли Зеленский в костюме на встрече с Трампом, - Axios

Белый дом спрашивал у украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, которая должна состояться 18 августа.

Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что форма одежды Зеленского стала проблемой накануне его предыдущей встречи с Трампом в Овальном кабинете, которая "переросла в дипломатическое фиаско".

Источники сообщили, что Зеленский появится в Белом доме в понедельник в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.

"Это будет "в стиле костюма", но не полноценный костюм", - сказал один из собеседников.

Саммит НАТО стал первым случаем, когда Зеленский надел пиджак делового стиля с начала вторжения в 2022 году, и официальные лица США заявили, что Трамп был этим доволен.

Один из советников Трампа, отчасти, в шутку, сказал журналистам, что "это было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский надел костюм в понедельник, но добавил: "Мы не ожидаем, что он это сделает".

Axios описывает Трампа как большого сторонника того, чтобы выглядеть соответственно. Это, по его мнению, означает носить костюм.

"Но его недовольство Зеленским в прошлый раз было связано не только с одеждой", - сказали советники Трампа. По их словам, Зеленский "стал лучше справляться с Трампом".

На вопрос, будет ли саммит повторением прошлого раза, советник ответил: "Нет, абсолютно нет".

