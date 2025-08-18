РУС
Белый дом спрашивал, будет ли Зеленский в костюме на встрече с Трампом, - Axios

Встреча Зеленского и Трампа Белый дом спрашивал о костюме

Белый дом спрашивал у украинских чиновников, наденет ли президент Владимир Зеленский костюм на встречу с Дональдом Трампом в Овальном кабинете, которая должна состояться 18 августа.

Об этом пишет Axios со ссылкой на два источника, информирует Цензор.НЕТ.

Издание отмечает, что форма одежды Зеленского стала проблемой накануне его предыдущей встречи с Трампом в Овальном кабинете, которая "переросла в дипломатическое фиаско".

Источники сообщили, что Зеленский появится в Белом доме в понедельник в том же черном пиджаке, в котором он был на саммите НАТО в Нидерландах в июне.

Также читайте: Встреча Зеленского и Трампа в Вашингтоне: обнародован график

"Это будет "в стиле костюма", но не полноценный костюм", - сказал один из собеседников.

Саммит НАТО стал первым случаем, когда Зеленский надел пиджак делового стиля с начала вторжения в 2022 году, и официальные лица США заявили, что Трамп был этим доволен.

Один из советников Трампа, отчасти, в шутку, сказал журналистам, что "это было бы хорошим знаком для мира", если бы Зеленский надел костюм в понедельник, но добавил: "Мы не ожидаем, что он это сделает".

Также читайте: Перед встречей Зеленского и Трампа: Китай призвал стороны войны к переговорам и длительному миру

Axios описывает Трампа как большого сторонника того, чтобы выглядеть соответственно. Это, по его мнению, означает носить костюм.

"Но его недовольство Зеленским в прошлый раз было связано не только с одеждой", - сказали советники Трампа. По их словам, Зеленский "стал лучше справляться с Трампом".

На вопрос, будет ли саммит повторением прошлого раза, советник ответил: "Нет, абсолютно нет".

Читайте: Это был абсолютно показательный и циничный российский удар во время переговоров в Вашингтоне, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (21616) США (27726) Трамп Дональд (6393)
Топ комментарии
+29
старого пердуна в белом доме интересует только костюм - убийства украинцев ему не интересны
18.08.2025 14:44 Ответить
18.08.2025 14:44 Ответить
+18
А колір білизни їх не цікавить? Придурки...
18.08.2025 14:44 Ответить
18.08.2025 14:44 Ответить
+14
І завернеться в американський прапор, знятий сьогоді з підбитого срусського танка.
18.08.2025 14:43 Ответить
18.08.2025 14:43 Ответить
Зграя собак, що кусають руку, яка дає. Це я про вас та про вашого клоуна. Чого ви не матюкаєте Урсулу, Шмерца, Мікрона та іншу червоно-зелену ********, яка за 4 роки війни не змогла розгорнути виробництво озброєнь, порівнянне зі США. Бюджет ЄС не набагато менший за бюджет США, і населення в ЄС навіть більше. Яка від цих усіх блазнів користь, крім декларацій підтримки? Але ні, вам муляє лише Трамп, який намагається щось зробити в міру свого розуміння. Не подобається вам - відмовтеся від його послуг. Скажіть, що допомога США Україні більше не потрібна - ні зброя, ні розвіддані. Що у вас є все і Європа вам допоможе. Ні, ви приймаєте допомогу від Трампа і при цьому мажете його лайном. Чорна невдячність. Трамп вам нічого не винен, реально нічого. Йому не цікава Україна, в нього інших проблем вистачає. І якщо він щось для вас робить на ваше ж прохання, то хоча б дякуйте.
18.08.2025 15:36 Ответить
18.08.2025 15:36 Ответить
То називається зепропаганда,яка мало чим відрізняється від російської.
Мета її: поширити зневіру до амер.адміністрації,до президента США.
Керує кампанією навіть не зе,а група з 5-6 потужних.
18.08.2025 16:28 Ответить
18.08.2025 16:28 Ответить
який костюм, останнє доношує, побритись навіть нема чим, бо всі гроші до копійки - на фронт!
показать весь комментарий
18.08.2025 15:46 Ответить
Ага, свій останній мерседес продав якійсь пані щоб задонатити гроші на ЗСУ. Наш слоняра!
показать весь комментарий
18.08.2025 16:27 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2025 15:47 Ответить
Після червоної доріжки вбивці Путіну - це до сраки.
показать весь комментарий
18.08.2025 15:57 Ответить
Правда?
І, якщо ЗЄ стусанами викинуть, як вуличного бомжа, буде до сраки?
показать весь комментарий
18.08.2025 16:02 Ответить
І, щоб ЗЄ труси чисті вдягнув і свіжі шкарпетки. Ще обов'язково треба нагадати йому, що руки треба мити після туалету.
показать весь комментарий
18.08.2025 16:01 Ответить
Бубачка буде вдягнений у піксель.
показать весь комментарий
18.08.2025 16:02 Ответить
В один піксель. 😁 ЗЄ у чорному квадраті.
показать весь комментарий
18.08.2025 16:03 Ответить
показать весь комментарий
18.08.2025 16:10 Ответить
Оце в нас рівень потужності! Президенту натякають на найвищому рівні що треба адекватно вдягатися на дипломатичні заходи. Наобирали...
показать весь комментарий
18.08.2025 16:26 Ответить
думаю, что это может быть один из приемов психологического давления, - заставить другую сторону переговоров подчиниться своим правилам еще до начала самих переговоров...
показать весь комментарий
18.08.2025 16:26 Ответить
и правильным разрешением этой ситуации, с моей точки зрения, было бы одеть шикарный костюм, но в других вопросах проявить принципиальность и неуступчивость.
показать весь комментарий
18.08.2025 16:31 Ответить
