Білий дім запитував, чи буде Зеленський у костюмі на зустрічі з Трампом, - Axios

Білий дім запитував в українських посадовців, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на зустріч із Дональдом Трампом в Овальному кабінеті, яка має відбутися 18 серпня.

Про це пише Axios із посиланням на два джерела, інформує Цензор.НЕТ.

Видання зазначає, що форма одягу Зеленського стала проблемою напередодні його попередньої зустрічі з Трампом в Овальному кабінеті, яка "переросла в дипломатичне фіаско".

Джерела повідомили, що Зеленський з'явиться в Білому домі в понеділок у тому ж чорному піджаку, в якому він був на саміті НАТО в Нідерландах у червні.

"Це буде "в стилі костюма", але не повноцінний костюм", - сказав один зі співрозмовників.

Саміт НАТО став першим випадком, коли Зеленський одягнув піджак ділового стилю від початку вторгнення у 2022 році, і офіційні особи США заявили, що Трамп був цим задоволений.

Один із радників Трампа, частково жартома, сказав журналістам, що "це було б гарним знаком для миру", якби Зеленський одягнув костюм у понеділок, але додав: "Ми не очікуємо, що він це зробить".

Axios описує Трампа як великого прихильника того, щоб мати відповідний вигляд. Це, на його думку, означає носити костюм.

"Але його невдоволення Зеленським минулого разу було пов'язане не лише з одягом", - сказали радники Трампа. За їхніми словами, Зеленський "став краще справлятися з Трампом".

На запитання, чи буде саміт повторенням минулого разу, радник відповів: "Ні, абсолютно ні".

