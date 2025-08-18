14-й пакет нелетальной помощи Словакия готовит для передачи Украине, - Шмыгаль

Министр обороны Денис Шмыгаль провел разговор с Вице-премьер-министром, Министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в фейсбуке.

Министры обсудили ключевые вопросы оборонного сотрудничества и дальнейшую поддержку Украины.

"Поблагодарил словацкую сторону за выделение в конце прошлого года финансовой помощи в размере 3,5 млн евро. За эти средства рассчитываем на производство и получение в первой половине следующего года пяти машин для гуманитарного разминирования "Bozena 5"", - написал Шмыгаль.

Передача Словакией 14-го пакета нелетальной помощи

Предметно обсудили и согласовали дальнейшие шаги по передаче Словакией 14-го пакета нелетальной помощи. Этот пакет будет включать жизненно важную для Украины технику для гуманитарного разминирования, инженерную технику и другое оборудование.

"Договорились с господином министром провести личную встречу в ближайшее время. Рассчитываем на дальнейшее укрепление партнерских отношений", - добавил глава Минобороны.

