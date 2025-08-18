РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12454 посетителя онлайн
Новости Помощь Украине от Словакии
604 4

14-й пакет нелетальной помощи Словакия готовит для передачи Украине, - Шмыгаль

Шмыгаль и Калиняк

Министр обороны Денис Шмыгаль провел разговор с Вице-премьер-министром, Министром обороны Словакии Робертом Калиняком.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Шмыгаль сообщил на своей странице в фейсбуке.

Министры обсудили ключевые вопросы оборонного сотрудничества и дальнейшую поддержку Украины.

"Поблагодарил словацкую сторону за выделение в конце прошлого года финансовой помощи в размере 3,5 млн евро. За эти средства рассчитываем на производство и получение в первой половине следующего года пяти машин для гуманитарного разминирования "Bozena 5"", - написал Шмыгаль.

Также читайте: Сийярто заявил, что ЕС якобы хочет свергнуть правительство в Словакии, Венгрии и Сербии

Передача Словакией 14-го пакета нелетальной помощи

Предметно обсудили и согласовали дальнейшие шаги по передаче Словакией 14-го пакета нелетальной помощи. Этот пакет будет включать жизненно важную для Украины технику для гуманитарного разминирования, инженерную технику и другое оборудование.

"Договорились с господином министром провести личную встречу в ближайшее время. Рассчитываем на дальнейшее укрепление партнерских отношений", - добавил глава Минобороны.

Также читайте: Президент Словакии Пеллегрини запретил гражданам воевать в Украине

Автор: 

Словакия (1033) помощь и поддержка (884) Шмыгаль Денис (2817)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Велика шана пітінососам.
показать весь комментарий
18.08.2025 14:52 Ответить
Фіцо відчув,що вітер міняється?
показать весь комментарий
18.08.2025 14:54 Ответить
мишьяка для пуйла не забудьте
показать весь комментарий
18.08.2025 14:57 Ответить
Те що подякував молодець! Але було б непогано, якби розповів скільки коштів пустив на вітер уряд під виглядом його керівництва.
показать весь комментарий
18.08.2025 15:17 Ответить
 
 