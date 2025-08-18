14-й пакет нелетальної допомоги Словаччина готує для передачі Україні, - Шмигаль
Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову із Віцепрем'єр-міністром, Міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Міністри обговорили ключові питання оборонної співпраці та подальшу підтримку України.
"Подякував словацькій стороні за виділення наприкінці минулого року фінансової допомоги в розмірі 3,5 млн євро. За ці кошти розраховуємо на виробництво та отримання у першій половині наступного року п'яти машин для гуманітарного розмінування "Bozena 5"", - написав Шмигаль.
Передача Словаччиною 14-го пакета нелетальної допомоги
Предметно обговорили та погодили подальші кроки щодо передачі Словаччиною 14-го пакета нелетальної допомоги. Цей пакет включатиме життєво важливу для України техніку для гуманітарного розмінування, інженерну техніку та інше обладнання.
"Домовилися з паном Міністром провести особисту зустріч найближчим часом. Розраховуємо на подальше зміцнення партнерських відносин", - додав очільник Міноборони.
