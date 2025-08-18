УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12208 відвідувачів онлайн
Новини Допомога Україні від Словаччини
593 4

14-й пакет нелетальної допомоги Словаччина готує для передачі Україні, - Шмигаль

Шмигаль і Каліняк

Міністр оборони Денис Шмигаль провів розмову із Віцепрем'єр-міністром, Міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Міністри  обговорили ключові питання оборонної співпраці та подальшу підтримку України.

"Подякував словацькій стороні за виділення наприкінці минулого року фінансової допомоги в розмірі 3,5 млн євро. За ці кошти розраховуємо на виробництво та отримання у першій половині наступного року п'яти машин для гуманітарного розмінування "Bozena 5"", - написав Шмигаль.

Також читайте: Сійярто заявив, що ЄС нібито хоче повалити уряд в Словаччині, Угорщині та Сербії

Передача Словаччиною 14-го пакета нелетальної допомоги

Предметно обговорили та погодили подальші кроки щодо передачі Словаччиною 14-го пакета нелетальної допомоги. Цей пакет включатиме життєво важливу для України техніку для гуманітарного розмінування, інженерну техніку та інше обладнання.

"Домовилися з паном Міністром провести особисту зустріч найближчим часом. Розраховуємо на подальше зміцнення партнерських відносин", - додав очільник Міноборони.

Також читайте: Президент Словаччини Пеллегріні заборонив громадянам воювати в Україні

Автор: 

Словаччина (1170) допомога і підтримка (1178) Шмигаль Денис (4775)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Велика шана пітінососам.
показати весь коментар
18.08.2025 14:52 Відповісти
Фіцо відчув,що вітер міняється?
показати весь коментар
18.08.2025 14:54 Відповісти
мишьяка для пуйла не забудьте
показати весь коментар
18.08.2025 14:57 Відповісти
Те що подякував молодець! Але було б непогано, якби розповів скільки коштів пустив на вітер уряд під виглядом його керівництва.
показати весь коментар
18.08.2025 15:17 Відповісти
 
 