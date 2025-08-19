IT-коалиция передала Украине оборудование на 10 млн евро, - Минобороны

В течение июля и августа Министерство обороны Украины получило от IT-коалиции очередную поставку оборудования, которую профинансировали Люксембург, Ирландия, Бельгия и Эстония. Общая стоимость составляет 10 млн евро.

Об этом сообщает Минобороны, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, партнеры передали:

6948 ноутбуков для подразделений ВСУ, а также для информационно-коммуникационных систем Оберег, Импульс и Медицинской Информационной Системы;

318 зарядных станций;

2304 средства связи;

442 монитора;

оборудование для центров обработки данных Минобороны и ВСУ;

сетевое оборудование для инфраструктуры ИКС Оберег;

маршрутизаторы, коммутаторы, лицензии и другое оборудование для внедрения программно-ориентированных сетей ВСУ.

Также читайте: Более 1 миллиарда евро удалось привлечь для Украины в рамках работы IT-коалиции, - Умеров

Сообщается, что отдельной поставкой получено 1000 маршрутизаторов от Латвии на более 77 тыс. евро.

В Минобороны отметили, что это уже четвертая и пятая поставки от ИТ-коалиции в 2025 году. В январе этого года в рамках инициативы Эстония, Нидерланды и Люксембург передали Украине оборудование стоимостью 3,3 млн евро, в феврале - на 7,5 млн евро и в апреле - около 2 млн евро.

"Благодаря новой поставке от стран IT-коалиции мы сможем технически обеспечить подразделения ВСУ, в которых внедряются цифровые продукты и сервисы. Спасибо партнерам за усиление наших технологических возможностей", - сказала заместитель министра обороны Украины по вопросам цифровизации Оксана Ферчук.

Также читайте: IT-коалиция передала Украине оборудование на почти 2 млн евро, - Минобороны

Что такое ІТ-коалиция

ИТ-коалиция - это одна из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"). Она поддерживает Вооруженные Силы Украины и Министерство обороны в области ИТ, связи и кибербезопасности. Сейчас в коалицию входят Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция и Япония. Лидеры коалиции - Эстония и Люксембург.