IT-коаліція передала Україні обладнання на 10 млн євро, - Міноборони

Протягом липня та серпня Міністерство оборони України отримало від IT-коаліції чергову поставку обладнання, яку профінансували Люксембург, Ірландія, Бельгія та Естонія. Загальна вартість становить 10 млн євро.

Про це повідомляє Міноборони, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, партнери передали:

6948 ноутбуків для підрозділів ЗСУ, а також для інформаційно-комунікаційних систем Оберіг, Імпульс та Медичної Інформаційної Системи;

318 зарядних станцій;

2304 засоби зв’язку;

442 монітори;

обладнання для центрів обробки даних Міноборони та ЗСУ;

мережеве обладнання для інфраструктури ІКС Оберіг;

маршрутизатори, комутатори, ліцензії та інше обладнання для впровадження програмно-орієнтованих мереж ЗСУ.

Повідомляється, що окремою поставкою отримано 1000 маршрутизаторів від Латвії на понад 77 тис. євро.

У Міноборони зауважили, що це вже четверта та п’ята поставки від ІТ-коаліції у 2025 році. У січні цього року в межах ініціативи Естонія, Нідерланди і Люксембург передали Україні обладнання вартістю 3,3 млн євро, у лютому – на 7,5 млн євро та у квітні – близько 2 млн євро.

"Завдяки новій поставці від країн IT-коаліції ми зможемо технічно забезпечити підрозділи ЗСУ, в яких впроваджуються цифрові продукти та сервіси. Дякую партнерам за посилення наших технологічних спроможностей", – сказала заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Оксана Ферчук.

Що таке ІТ-коаліція

ІТ-коаліція – це одна з коаліцій спроможностей в рамках Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн"). Вона підтримує Збройні Сили України та Міністерство оборони в галузі ІТ, зв’язку та кібербезпеки. Наразі до коаліції входять Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція та Японія. Лідери коаліції – Естонія та Люксембург.