417 10

Ночные удары РФ по Украине только подтверждают необходимость давления на Москву, - Зеленский

Зеленский прокомментировал обстрелы 20 августа

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночные удары РФ по Украине и призвал давить на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью из-за удара дронов по Ахтырке на Сумщине ранены 14 человек. За помощью после обстрела обратилась семья с ранеными детьми - 5 месяцев, 4 года, 6 лет. В Константиновке Донецкой области ударом КАБа повреждены пять многоквартирных домов, и до сих пор по меньшей мере три человека находятся под завалами. Продолжается спасательная операция. Также был подлый удар по газораспределительной станции в Одесской области. Были обстрелы и Черниговской, Харьковской, Полтавской областей. В общем более 60 дронов и баллистическая ракета", - говорится в сообщении.

Зеленский назвал это демонстративными ударами, которые лишь подтверждают необходимость давления на Москву.

"Необходимость введения новых санкций и пошлин, пока дипломатия не заработает в полной мере. Спасибо всем партнерам, кто помогает остановить эту российскую войну. Вместе с США, Европой и всеми, кто хочет мира, ежедневно работаем ради обеспечения безопасности. Нам нужны сильные гарантии безопасности, чтобы обеспечить действительно надежный и длительный мир", - подытожил он.

Зеленский Владимир (21661) обстрел (29084)
Топ комментарии
+5
А де ж наші нічні обстріли рф? Де пропіарені крилаті ракети і 30тис. далекобійних дронів, де балістичні ракети?
20.08.2025 11:20 Ответить
20.08.2025 11:20 Ответить
+4
так тисни ракетами , а не тренди !
20.08.2025 11:32 Ответить
20.08.2025 11:32 Ответить
+3
Балістикою треба тиснути. І крилатими ракетами.
20.08.2025 11:18 Ответить
20.08.2025 11:18 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
20.08.2025 11:18 Ответить
20.08.2025 11:18 Ответить
Балістикою треба тиснути. І крилатими ракетами.
20.08.2025 11:18 Ответить
20.08.2025 11:18 Ответить
А де ж наші нічні обстріли рф? Де пропіарені крилаті ракети і 30тис. далекобійних дронів, де балістичні ракети?
20.08.2025 11:20 Ответить
20.08.2025 11:20 Ответить
А чому нищать тількі НПЗ? Треба у чорноморських і балтийських портах нищити ПРИЧАЛИ і системи погрузки нафти , щоб кораблі і танкери не мали можливості заправлятися.
І це треба робити швидко . До всяких зустрічей з ******
20.08.2025 11:24 Ответить
20.08.2025 11:24 Ответить
так тисни ракетами , а не тренди !
20.08.2025 11:32 Ответить
20.08.2025 11:32 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=61578681136849&comment_id=Y29tbWVudDoxMjE1NTg5MDgwNTgyODcwXzEyNjY0NDE1ODE0NzQ1ODQ%3D&__cft__[0]=AZXU2zgpNHCHGkEFZFjrCtwwUIreR9QOB2Grub1wW3DhqsnQuDNz-iq3qZGrfUGPb8IMUWyIZQPgq7nyZxo4NyClLHEtWIYuBuRAzSeV7Acf0SrslwWuf8t9ayq0j34v5xaBPJwotfsWnGUuoJQbsQhHunoqWdNyK9qoTnupHB89xzKeQT88OFYULioq-lVqois&__tn__=R-R Kate Andriukhovich

ВИПУСКАЙТЕ САНИЧА*

*не випускайте Санича без Макрона, Мерца, Мелоні, Стубба, Стармера
20.08.2025 11:38 Ответить
20.08.2025 11:38 Ответить
Так скільки ж можна терпіти, дай команду вдарити по Цапії трема тисячами балістичних ракет, які ти пообіцяв зробили і новими "Фламінго", що ніби б'ють на 3000 км. Чи то все понти і брехня для лохторату?
20.08.2025 11:45 Ответить
20.08.2025 11:45 Ответить
Воно не спроможне нічого зробити, це політичний імпотент.Гнати в шию!
20.08.2025 13:03 Ответить
20.08.2025 13:03 Ответить
Доки ти будеш вирішувати, домовляйся,бо це буде довго продовжуватись ,якщо нічого не робити
20.08.2025 13:33 Ответить
20.08.2025 13:33 Ответить
 
 