Ночные удары РФ по Украине только подтверждают необходимость давления на Москву, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский прокомментировал ночные удары РФ по Украине и призвал давить на Россию.

Об этом глава государства сообщил в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью из-за удара дронов по Ахтырке на Сумщине ранены 14 человек. За помощью после обстрела обратилась семья с ранеными детьми - 5 месяцев, 4 года, 6 лет. В Константиновке Донецкой области ударом КАБа повреждены пять многоквартирных домов, и до сих пор по меньшей мере три человека находятся под завалами. Продолжается спасательная операция. Также был подлый удар по газораспределительной станции в Одесской области. Были обстрелы и Черниговской, Харьковской, Полтавской областей. В общем более 60 дронов и баллистическая ракета", - говорится в сообщении.

Зеленский назвал это демонстративными ударами, которые лишь подтверждают необходимость давления на Москву.

"Необходимость введения новых санкций и пошлин, пока дипломатия не заработает в полной мере. Спасибо всем партнерам, кто помогает остановить эту российскую войну. Вместе с США, Европой и всеми, кто хочет мира, ежедневно работаем ради обеспечения безопасности. Нам нужны сильные гарантии безопасности, чтобы обеспечить действительно надежный и длительный мир", - подытожил он.

