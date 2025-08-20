Нічні удари РФ по Україні лише підтверджують необхідність тиску на Москву, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічні удари РФ по Україні та закликав тиснути на Росію.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета", - йдеться в повідомленні.

Зеленський назвав це демонстративними ударами, що лише підтверджують необхідність тиску на Москву.

"Необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир", - підсумував він.

