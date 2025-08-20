УКР
Нічні удари РФ по Україні лише підтверджують необхідність тиску на Москву, - Зеленський

Зеленський прокоментував обстріли 20 серпня

Президент Володимир Зеленський прокоментував нічні удари РФ по Україні та закликав тиснути на Росію.

Про це глава держави повідомив у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі через удар дронів по Охтирці на Сумщині поранено 14 людей. По допомогу після обстрілу звернулася родина з пораненими дітьми — 5 місяців, 4 роки, 6 років. У Костянтинівці на Донеччині ударом КАБа пошкоджено п'ять багатоквартирних будинків, і досі щонайменше три людини перебувають під завалами. Триває рятувальна операція. Також був підлий удар по газорозподільній станції в Одеській області. Були обстріли й Чернігівщини, Харківщини, Полтавщини. Загалом більш ніж 60 дронів і балістична ракета", - йдеться в повідомленні.

Зеленський назвав це демонстративними ударами, що лише підтверджують необхідність тиску на Москву.

"Необхідність запровадження нових санкцій і мит, доки дипломатія не запрацює повною мірою. Дякую всім партнерам, хто допомагає зупинити цю російську війну. Разом зі США, Європою і всіма, хто хоче миру, щодня працюємо заради гарантування безпеки. Нам потрібні сильні гарантії безпеки, щоб забезпечити дійсно надійний і тривалий мир", - підсумував він.

20.08.2025 11:18 Відповісти
Балістикою треба тиснути. І крилатими ракетами.
20.08.2025 11:18 Відповісти
А де ж наші нічні обстріли рф? Де пропіарені крилаті ракети і 30тис. далекобійних дронів, де балістичні ракети?
20.08.2025 11:20 Відповісти
А чому нищать тількі НПЗ? Треба у чорноморських і балтийських портах нищити ПРИЧАЛИ і системи погрузки нафти , щоб кораблі і танкери не мали можливості заправлятися.
І це треба робити швидко . До всяких зустрічей з ******
20.08.2025 11:24 Відповісти
так тисни ракетами , а не тренди !
20.08.2025 11:32 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=61578681136849&comment_id=Y29tbWVudDoxMjE1NTg5MDgwNTgyODcwXzEyNjY0NDE1ODE0NzQ1ODQ%3D&__cft__[0]=AZXU2zgpNHCHGkEFZFjrCtwwUIreR9QOB2Grub1wW3DhqsnQuDNz-iq3qZGrfUGPb8IMUWyIZQPgq7nyZxo4NyClLHEtWIYuBuRAzSeV7Acf0SrslwWuf8t9ayq0j34v5xaBPJwotfsWnGUuoJQbsQhHunoqWdNyK9qoTnupHB89xzKeQT88OFYULioq-lVqois&__tn__=R-R Kate Andriukhovich

ВИПУСКАЙТЕ САНИЧА*

*не випускайте Санича без Макрона, Мерца, Мелоні, Стубба, Стармера
20.08.2025 11:38 Відповісти
Так скільки ж можна терпіти, дай команду вдарити по Цапії трема тисячами балістичних ракет, які ти пообіцяв зробили і новими "Фламінго", що ніби б'ють на 3000 км. Чи то все понти і брехня для лохторату?
20.08.2025 11:45 Відповісти
Воно не спроможне нічого зробити, це політичний імпотент.Гнати в шию!
20.08.2025 13:03 Відповісти
 
 