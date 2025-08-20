Білорусь готова організувати зустріч Зеленського та Путіна, - пресслужба Лукашенка

У Білорусі заявили, що готові організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, якщо це потрібно для забезпечення миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали, про це заявила речниця самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт.

"Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці - ми готові організувати будь-яку зустріч", - зазначила вона.

Водночас речниця додала, що це питання під час телефонної розмови між Лукашенком та президентом США Дональдом Трампом не порушувалося.

Читайте: Білий дім розглядає Будапешт для переговорів із Зеленським та Путіним, - Politico

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.

Пізніше стало відомо, що під час телефонної розмови із президентом США Дональом Трампом російський диктатор Володимир Путін запропонував повести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.