УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10813 відвідувачів онлайн
Новини Зустріч Зеленського та Путіна
1 565 30

Білорусь готова організувати зустріч Зеленського та Путіна, - пресслужба Лукашенка

Білорусь готова організувати зустріч Зеленського та Путіна

У Білорусі заявили, що готові організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, якщо це потрібно для забезпечення миру.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали, про це заявила речниця самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт.

"Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці - ми готові організувати будь-яку зустріч", - зазначила вона.

Водночас речниця додала, що це питання під час телефонної розмови між Лукашенком та президентом США Дональдом Трампом не порушувалося.

Читайте: Білий дім розглядає Будапешт для переговорів із Зеленським та Путіним, - Politico

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.

Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.

Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.

Пізніше стало відомо, що під час телефонної розмови із президентом США Дональом Трампом російський диктатор Володимир Путін запропонував повести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.

Автор: 

Білорусь (8028) Зеленський Володимир (25197) путін володимир (24633)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+14
Шось там Ким Чен Ин мовчить зустріч в Північній Кореї не пропонує часом?)
показати весь коментар
20.08.2025 09:50 Відповісти
+9
Бульбафюрер без мила в сраку лізе...
показати весь коментар
20.08.2025 09:49 Відповісти
+7
Во! трампон розворушив під@рів!
показати весь коментар
20.08.2025 09:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
То ж буде "Мінськ-3"! Нізащо!!!
показати весь коментар
20.08.2025 09:47 Відповісти
А чим тобі мінські домовленості не догодили? Ну звичайно, для долбойобів повномасштабна війна з мільйонами біженців, забиблих та поранених, зруйнованою інфраструктурою та економікою звучить краще, ніж майже нормальне життя, зате з мінськми домовленостями.

А умови, озвучені пуйлом зараз набагато гірші, ніж мінські домовленості. Але з зеленим долбйобам щось доводити, це дарма потрачений час.
показати весь коментар
20.08.2025 11:42 Відповісти
Бульбафюрер без мила в сраку лізе...
показати весь коментар
20.08.2025 09:49 Відповісти
на то оно и самое хирожопое иногда под шиза с тракторами под 300 км в час
показати весь коментар
20.08.2025 09:55 Відповісти
Шось там Ким Чен Ин мовчить зустріч в Північній Кореї не пропонує часом?)
показати весь коментар
20.08.2025 09:50 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 10:53 Відповісти
Во! трампон розворушив під@рів!
показати весь коментар
20.08.2025 09:51 Відповісти
Йди нах,придурок вусатий.
показати весь коментар
20.08.2025 09:52 Відповісти
Вже забули які слова сказав наш прикордонник білоруському послу, коли передавав ним 30 срібняків для командуюючого прикордонними військами Білорусі Лаппо? "С презрением...."
показати весь коментар
20.08.2025 09:54 Відповісти
Білорусь, й бульбаш особисто вже в 2022 році організувала, що армія рф через її кордон агресорські напала на Україну!
Чи будемо й далі гратись у "Мінські домовленості"
за участі продажного Л. Д. Кучми?!
А доречі, де цей зрадник?!
показати весь коментар
20.08.2025 09:56 Відповісти
останнього разу,було відео де він в оточенні бугаїв з УДО,бродив околицями вілли Пінчука на Лазурному березі. до речі,в Кучми і Пінчука ніхто й не думає питати,як вони підписали ТАКІ Будапештські гарантії амерів...
показати весь коментар
20.08.2025 10:13 Відповісти
А ось у Л. Д. Кучми було б варто про все запитати!
Лінчувати курву Л. Д. Кучму, що віддав наказ на звіряче вбивство Георгія Гонгадзе!
Бо він в своїх статтях викривав та прослідковував палку дружбу Л.Д. Кучми й його прихильність до московитого "царя-пуйла"!
показати весь коментар
20.08.2025 12:48 Відповісти
Їдь, Зеля, не бійся
показати весь коментар
20.08.2025 09:56 Відповісти
який же отой,картавенький,долбо*****....
показати весь коментар
20.08.2025 10:14 Відповісти
бульбочмо іди нафуй!
показати весь коментар
20.08.2025 09:57 Відповісти
Ще один Фюрер висунувся із своєї нори. Що це коїться в світі що вбивці і терористи замість лежати в гробу або сидіти на нарах тепер керують світом. Потім не дивуйтесь чого в світі епідемії і катаклізми. Земля бачачи такий хаос і свавілля захоче скинути з себе всю нечисть. Так і закінчуються цивілізації
показати весь коментар
20.08.2025 10:00 Відповісти
Jak taki milutki, to niech najpierw wywali wojska tego bandyty z Białorusi, przestanie mu pomagać i wypuści więźniów. Dobroczyńca się znalazł, kumpel bandyty!!
показати весь коментар
20.08.2025 10:01 Відповісти
Ти сам підеш чи тобі показати куди?Зараз карту принесу,шановний бульбофюрер.Твоє місце як і пуйла в петлі.Мило хоч в тебе є?Ти звик все на халяву.
показати весь коментар
20.08.2025 10:10 Відповісти
одразу - нАбуй..
нема чого реанімувати диктатора луку, його місце у гаазькій в'язниці, а краще - на шибениці, поряд з ******-людожером, і можна, навіть, як на качелях, нехай покачаються..
показати весь коментар
20.08.2025 10:13 Відповісти
А бульбон все єпанутого включає, ніби воно не при чому!!!
показати весь коментар
20.08.2025 10:17 Відповісти
Та нема йому віри... Лука вже так ЗАБРЕХАВСЯ, що вже сам почав у своїй брехні плутаться... То українці готували напад на "Білорусь", "з чатырох старон", то "Путин не ваевал, а вывадил сваи вайска, пасле учэний, чераз Киев...". Хай, краще, розкаже, що робила його бригадно-тактична група, під Михайло-Коцюбинським, на Чернігівщині, і його КДБісти, у Лукашівці (там же), а також на Київщині. І чого це він посилав літаки, щоб власну колону техніки розбомбить, під Михайло-Коцюбинським... "Миротворець ****"...
показати весь коментар
20.08.2025 10:19 Відповісти
Картофельный Дурак Лука I - никак не уймётся со своим "минском"
показати весь коментар
20.08.2025 10:33 Відповісти
Весь ************** непотріб зашевелився, це як червяки-гівноїди в кацапській сральні , в вуличному туалеті з діркою в полу. Осталися ще Мама.дура із пеніс.уели і кабанчив Ин
показати весь коментар
20.08.2025 10:36 Відповісти
Білорусь вже давно є частиною РФ, а не суверенною державою.
показати весь коментар
20.08.2025 10:41 Відповісти
Якого, мля посередника, *****?!! Бульбондія є прямим співучасником кацапсячої агресії проти України!
показати весь коментар
20.08.2025 10:48 Відповісти
Біларусь зовсім офуіла. Спочатку пустила через свою територію АРМІЮ ВБИВЦ( та і сама в Україні нагадила) , а зараз пропонує їхати на свою територію Зеленському ?
Лука генетичний предатель. Українцям заходити на територію цю ОПАСНО, там повно агентів мацкви . Можуть вбити.

лукашенко - неадекват , він ще вважає що может щось пропонувати?
показати весь коментар
20.08.2025 10:52 Відповісти
Ты шо, з глузду з'їхав?!😂😆🤡🤣🤪
показати весь коментар
20.08.2025 10:59 Відповісти
Пособник в посредники записуется!!🥳🤪
показати весь коментар
20.08.2025 11:00 Відповісти
Тварина,організуй поховання путлєра
показати весь коментар
20.08.2025 11:33 Відповісти
мразь картопляна йди ***** шакал ***********
показати весь коментар
20.08.2025 11:59 Відповісти
 
 