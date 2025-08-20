Білорусь готова організувати зустріч Зеленського та Путіна, - пресслужба Лукашенка
У Білорусі заявили, що готові організувати зустріч президента України Володимира Зеленського та російського диктатора Володимира Путіна, якщо це потрібно для забезпечення миру.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канали, про це заявила речниця самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка Наталія Ейсмонт.
"Білорусь на роль посередника не напрошувалася і не напрошується, але якщо це потрібно для миру в нашій братській республіці - ми готові організувати будь-яку зустріч", - зазначила вона.
Водночас речниця додала, що це питання під час телефонної розмови між Лукашенком та президентом США Дональдом Трампом не порушувалося.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський і російський диктатор Володимир Путін перебувають "у процесі" організації двосторонньої зустрічі.
Нагадаємо, президент Франції Емманюель Макрон вважає, що зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна має відбутися в одній із країн Європи. Він виступає за те, щоб це була Женева у Швейцарії.
Раніше видання Reuters повідомляло, що Зеленський та Путін можуть зустрітися в Угорщині.
Пізніше стало відомо, що під час телефонної розмови із президентом США Дональом Трампом російський диктатор Володимир Путін запропонував повести зустріч із президентом України Володимиром Зеленським у Москві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А умови, озвучені пуйлом зараз набагато гірші, ніж мінські домовленості. Але з зеленим долбйобам щось доводити, це дарма потрачений час.
Чи будемо й далі гратись у "Мінські домовленості"
за участі продажного Л. Д. Кучми?!
А доречі, де цей зрадник?!
Лінчувати курву Л. Д. Кучму, що віддав наказ на звіряче вбивство Георгія Гонгадзе!
Бо він в своїх статтях викривав та прослідковував палку дружбу Л.Д. Кучми й його прихильність до московитого "царя-пуйла"!
нема чого реанімувати диктатора луку, його місце у гаазькій в'язниці, а краще - на шибениці, поряд з ******-людожером, і можна, навіть, як на качелях, нехай покачаються..
Лука генетичний предатель. Українцям заходити на територію цю ОПАСНО, там повно агентів мацкви . Можуть вбити.
лукашенко - неадекват , він ще вважає що может щось пропонувати?