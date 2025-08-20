Беларусь готова организовать встречу Зеленского и Путина, - пресс-служба Лукашенко
В Беларуси заявили, что готовы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, если это нужно для обеспечения мира.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы, об этом заявила пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.
"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если это нужно для мира в нашей братской республике - мы готовы организовать любую встречу", - отметила она.
В то же время пресс-секретарь добавила, что этот вопрос во время телефонного разговора между Лукашенко и президентом США Дональдом Трампом не поднимался.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.
Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.
Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии.
Позже стало известно, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин предложил повести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.
Чи будемо й далі гратись у "Мінські домовленості"
за участі продажного Л. Д. Кучми?!
А доречі, де цей зрадник?!
нема чого реанімувати диктатора луку, його місце у гаазькій в'язниці, а краще - на шибениці, поряд з ******-людожером, і можна, навіть, як на качелях, нехай покачаються..
Лука генетичний предатель. Українцям заходити на територію цю ОПАСНО, там повно агентів мацкви . Можуть вбити.
лукашенко - неадекват , він ще вважає що может щось пропонувати?