Встреча Зеленского и Путина
Беларусь готова организовать встречу Зеленского и Путина, - пресс-служба Лукашенко

Беларусь готова организовать встречу Зеленского и Путина

В Беларуси заявили, что готовы организовать встречу президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, если это нужно для обеспечения мира.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-каналы, об этом заявила пресс-секретарь самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт.

"Беларусь на роль посредника не напрашивалась и не напрашивается, но если это нужно для мира в нашей братской республике - мы готовы организовать любую встречу", - отметила она.

В то же время пресс-секретарь добавила, что этот вопрос во время телефонного разговора между Лукашенко и президентом США Дональдом Трампом не поднимался.

Читайте: Белый дом рассматривает Будапешт для переговоров с Зеленским и Путиным, - Politico

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и российский диктатор Владимир Путин находятся "в процессе" организации двусторонней встречи.

Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что встреча Владимира Зеленского и диктатора Путина должна состояться в одной из стран Европы. Он выступает за то, чтобы это была Женева в Швейцарии.

Ранее издание Reuters сообщало, что Зеленский и Путин могут встретиться в Венгрии.

Позже стало известно, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом российский диктатор Владимир Путин предложил повести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Москве.

