Суд снял арест с имущества двух ферроплавильных заводов и "Покровского ГОК" по делу Коломойского
Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила ходатайство представителей трех заводов и Игоря Коломойского, отменив арест имущества предприятий.
Об этом пишет Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.
Суд отменил арест на имущество предприятий, но доли корпоративных прав остаются под арестом.
Речь идет о 10,29% корпоративных прав АО "Запорожский завод ферросплавов" (24,45 млн акций), 24,75% корпоративных прав АО "Никопольский завод ферросплавов" (384,6 млн акций) и 24,28% корпоративных прав АО "Покровский ГОК" (178,7 млн акций).
Арест накладывался с целью возможной будущей конфискации. Прокурор утверждал, что согласно реестру эти доли опосредованно принадлежат Игорю Коломойскому.
"Представители Запорожского и Никопольского завода настаивали, что на момент ареста Коломойский уже не значился среди бенефициаров, а об изменениях в структуре собственности стало известно 15 июля. Представители АО "Покровский ГОК" отметили, что это предприятие не является участником уголовного производства.
Прокурор возразил, отметив, что данные реестра подтверждают принадлежность корпоративных прав. Он просил оставить арест на имущество, чтобы уставный капитал не был формальной "бумажной" собственностью, а реально обеспечивал сохранность активов", - пишет платформа "ВАКС решил".
Они уже типа не Бенины. Они принадлежат его бабушке, Песе Израилевне, которой 110 лет, но она до сих пор талантливый и успешный бизнесмен. Не верите- спросите у неё.
Він уже втомився грати в преферанс і пити джекденіелс на своїй карпатській резиденції. А дурні вважають, що він ц СІЗО. Маючи свою мавпочку президентом...
Незалежний справедливий суд - страшний сон будь-якого держслужбовця починаючи митником закінчуючи президентом. Тому у нас 30 років немає судової реформи та виборів суддів замість призначення.
Гаразд. Але ж депутатів обираємо на всіх рівнях. І що?
Вимазані в корупційному лайні від міських/районних до ВР.
Тому: проблема не у виборах суддів, а в 73% ідіотів в Україні.
,пересидів трохи в депозітарії , тепер ,жити за шось же треба ...🤡 вірний своєму батьку ...українці вибирайте знову таких , вони вас будуть любити і з переду і з заду ...
Тобто Покровськ майже в кільці і аж тепер зняли арешт?
Тож до цього часу вивезти нічого не могли, адже під арештом?
Тепер зняли арешт, але вивезти уже зась?
А дороги в покровську ще досі ремонтують?
Вот такие весение посадки
Вот я куплю 1 акцію Боїнга / Apple / Citibank, а тоді у мене проблеми з ментами - суд бере і арештовує не мою акцію (чи не тільки мою акцію), а все майно Боїнга / Apple / Citibank. І керівництво та трудові колективи підприємств сидять і офігевають : "А нас за що ?".
І як тоді працювати з арештованим майном ? Нічого не продати, в заставу банку під кредит не поставити, аварійне не демонтувати і т. д. А якщо арешт із забороною використання (і таке буває) - то взагалі "гаси світло" . . .
Треба не цього суддю арештовувати (як це пропонує один форумчанин вище по гілці), а того, ЯКИЙ НАКЛАДАВ АРЕШТ + прокурора, за клопотанням якого такий арешт накладався. Безпрєдєльщики.
Маєш драку з Коломойським - розбирайся з Коломойським.
А не як у радянській армії : "Сейчас мы разберёмся, как следует, и накажем, кого попало.".