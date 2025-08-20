Суд снял арест с имущества двух ферроплавильных заводов и "Покровского ГОК" по делу Коломойского

Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила ходатайство представителей трех заводов и Игоря Коломойского, отменив арест имущества предприятий.

Суд отменил арест на имущество предприятий, но доли корпоративных прав остаются под арестом.

Речь идет о 10,29% корпоративных прав АО "Запорожский завод ферросплавов" (24,45 млн акций), 24,75% корпоративных прав АО "Никопольский завод ферросплавов" (384,6 млн акций) и 24,28% корпоративных прав АО "Покровский ГОК" (178,7 млн акций).

Арест накладывался с целью возможной будущей конфискации. Прокурор утверждал, что согласно реестру эти доли опосредованно принадлежат Игорю Коломойскому.

"Представители Запорожского и Никопольского завода настаивали, что на момент ареста Коломойский уже не значился среди бенефициаров, а об изменениях в структуре собственности стало известно 15 июля. Представители АО "Покровский ГОК" отметили, что это предприятие не является участником уголовного производства.

Прокурор возразил, отметив, что данные реестра подтверждают принадлежность корпоративных прав. Он просил оставить арест на имущество, чтобы уставный капитал не был формальной "бумажной" собственностью, а реально обеспечивал сохранность активов", - пишет платформа "ВАКС решил".

