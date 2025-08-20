РУС
Новости Дела Коломойского
1 876 24

Суд снял арест с имущества двух ферроплавильных заводов и "Покровского ГОК" по делу Коломойского

Дело Коломойского арест имущества заводов снят

Апелляционная палата ВАКС частично удовлетворила ходатайство представителей трех заводов и Игоря Коломойского, отменив арест имущества предприятий.

Об этом пишет Transparency International Ukraine, передает Цензор.НЕТ.

Суд отменил арест на имущество предприятий, но доли корпоративных прав остаются под арестом.

Речь идет о 10,29% корпоративных прав АО "Запорожский завод ферросплавов" (24,45 млн акций), 24,75% корпоративных прав АО "Никопольский завод ферросплавов" (384,6 млн акций) и 24,28% корпоративных прав АО "Покровский ГОК" (178,7 млн акций).

Арест накладывался с целью возможной будущей конфискации. Прокурор утверждал, что согласно реестру эти доли опосредованно принадлежат Игорю Коломойскому.

"Представители Запорожского и Никопольского завода настаивали, что на момент ареста Коломойский уже не значился среди бенефициаров, а об изменениях в структуре собственности стало известно 15 июля. Представители АО "Покровский ГОК" отметили, что это предприятие не является участником уголовного производства.

Прокурор возразил, отметив, что данные реестра подтверждают принадлежность корпоративных прав. Он просил оставить арест на имущество, чтобы уставный капитал не был формальной "бумажной" собственностью, а реально обеспечивал сохранность активов", - пишет платформа "ВАКС решил".

Автор: 

завод (522) Коломойский Игорь (1797) ферросплавы (3)
Топ комментарии
+4
Цікаво чим вони там займались ...єслі шо, кіркуша давно вже по мальчікам
показать весь комментарий
20.08.2025 16:03 Ответить
+2
показать весь комментарий
20.08.2025 16:15 Ответить
+1
коррупция в судах процветает. Судью арестовать!!! решение отменить ибо это коррупция!
показать весь комментарий
20.08.2025 16:16 Ответить
Цікаво чим вони там займались ...єслі шо, кіркуша давно вже по мальчікам
показать весь комментарий
20.08.2025 16:03 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 16:07 Ответить
То АшіПкі молАдПсті...
показать весь комментарий
20.08.2025 16:09 Ответить
У мальчика, который в красном, больно рожа знакомая. Сразу видно тридвараса.
показать весь комментарий
20.08.2025 16:22 Ответить
хто не без гріха
показать весь комментарий
20.08.2025 16:25 Ответить
показать весь комментарий
20.08.2025 16:15 Ответить
Прокурор стверджував, що відповідно до реєстру ці частки опосередковано належать Ігорю Коломойському. "Представники Запорізького та Нікопольського заводу наполягали, що на момент арешту Коломойський уже не значився серед бенефіціарів, а про зміни у структурі власності стало відомо 15 липня.
Они уже типа не Бенины. Они принадлежат его бабушке, Песе Израилевне, которой 110 лет, но она до сих пор талантливый и успешный бизнесмен. Не верите- спросите у неё.
показать весь комментарий
20.08.2025 16:19 Ответить
коррупция в судах процветает. Судью арестовать!!! решение отменить ибо это коррупция!
показать весь комментарий
20.08.2025 16:16 Ответить
Суддю обрали міжнародні експерти інаші європейські партнери. Так що, припиняйте скиглити і поважайте рішення суду.
показать весь комментарий
20.08.2025 16:23 Ответить
...і знімайте взуття, коли заходите до володінь коломИйського...

Він уже втомився грати в преферанс і пити джекденіелс на своїй карпатській резиденції. А дурні вважають, що він ц СІЗО. Маючи свою мавпочку президентом...
показать весь комментарий
20.08.2025 16:40 Ответить
Ви абіжієте дядю Бєню, він таку мочу як джек деніелс не употребляє)
показать весь комментарий
20.08.2025 17:29 Ответить
Так це схема така, працює 100%. До одного місця кого ті експерти обирають, бо усі кандидати замазані.
Незалежний справедливий суд - страшний сон будь-якого держслужбовця починаючи митником закінчуючи президентом. Тому у нас 30 років немає судової реформи та виборів суддів замість призначення.
показать весь комментарий
20.08.2025 16:53 Ответить
Кажете нема виборности суддів?

Гаразд. Але ж депутатів обираємо на всіх рівнях. І що?

Вимазані в корупційному лайні від міських/районних до ВР.

Тому: проблема не у виборах суддів, а в 73% ідіотів в Україні.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:11 Ответить
не має значення хто, його призначав, бо це не гарантує того, що він не корупціонер. А судячи з рішення судді - він корупціонер! Україні потрібно повністю проводити зачистку влади бо організована злочинність 30 років вибудовувала абсолютну корумповану владу у всіх трьох гілках: законодавчій, виконавчій та судах. Потрібно військових до влади привести і щоб вони завели у владу - починаючи з головнокомандувача військового та законодавчу владу зробити з військово-політичних партій - Свободи, Азов та інших і більше не допускати у владу людей мафій олігархів. Щоб були всі за Україну у владі. А не так, що у всій владі орг злочинність. І МВС і Спецслужби вони зробили також членами орг злочинності і ніхто їх не заарештовує і суди свої зробили, що беззаконня і захоплення рейдерські що хочуть і суди на їхню користь злочинну ухвалу виносить. Такого не може бути більше в Україні. Стільки крові пролито за Україну, стільки горя та страждань, що країна має стати абсолютно чистою від мафій у владі та від агентури кремля. Просто розстріл дозволити армії виродків і народ гарантує, що нічого не буде за зачистку країни від мафії та агентури ворога.
показать весь комментарий
20.08.2025 17:05 Ответить
Не митьйом так катаньєм - пішли відкати - ше рік і почнуть вибачатися
показать весь комментарий
20.08.2025 16:20 Ответить
от так тихим сапом коломойшу скоро з сізо випустять
,пересидів трохи в депозітарії , тепер ,жити за шось же треба ...🤡 вірний своєму батьку ...українці вибирайте знову таких , вони вас будуть любити і з переду і з заду ...
показать весь комментарий
20.08.2025 16:20 Ответить
для цього с Білу Хату літав?
показать весь комментарий
20.08.2025 16:24 Ответить
Зняв арешт з "Покровського ГЗК"...
Тобто Покровськ майже в кільці і аж тепер зняли арешт?
Тож до цього часу вивезти нічого не могли, адже під арештом?
Тепер зняли арешт, але вивезти уже зась?
А дороги в покровську ще досі ремонтують?
показать весь комментарий
20.08.2025 16:29 Ответить
Зніміють арешти, щоб встигнути "патгатовіть к пєрєафармлєнію парускім законам".
показать весь комментарий
20.08.2025 17:03 Ответить
Ой видимо это был всего лишь постановочное дело. А что Байден сменился пора отдавать хазяину Коломойскому все имущество и выпускать его.

Вот такие весение посадки
показать весь комментарий
20.08.2025 16:30 Ответить
Повернення Привату "нє за баром"!
показать весь комментарий
20.08.2025 17:09 Ответить
Зеленскій згладжує протрах зі справою "Приват".
показать весь комментарий
20.08.2025 16:48 Ответить
Так все правильно суд вирішив . . . Якщо претензії у слідства / суду / інших осіб до Коломойського, то арештовувати треба майно Коломойського (в даному випадку акції, частки у статутному капіталі тощо). А причому тут майно самого підприємства ???

Вот я куплю 1 акцію Боїнга / Apple / Citibank, а тоді у мене проблеми з ментами - суд бере і арештовує не мою акцію (чи не тільки мою акцію), а все майно Боїнга / Apple / Citibank. І керівництво та трудові колективи підприємств сидять і офігевають : "А нас за що ?".
І як тоді працювати з арештованим майном ? Нічого не продати, в заставу банку під кредит не поставити, аварійне не демонтувати і т. д. А якщо арешт із забороною використання (і таке буває) - то взагалі "гаси світло" . . .

Треба не цього суддю арештовувати (як це пропонує один форумчанин вище по гілці), а того, ЯКИЙ НАКЛАДАВ АРЕШТ + прокурора, за клопотанням якого такий арешт накладався. Безпрєдєльщики.

Маєш драку з Коломойським - розбирайся з Коломойським.
А не як у радянській армії : "Сейчас мы разберёмся, как следует, и накажем, кого попало.".
показать весь комментарий
20.08.2025 16:56 Ответить
Тут явна фальсифікація з переходом права власності!!!!! АЛЕ, скоріше за все, частки коломойського перейшли до наглосаксів, які зараз все будуть підминати під себе!
показать весь комментарий
20.08.2025 17:29 Ответить
 
 