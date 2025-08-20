РУС
Решение суда Лондона показало, как вывели 110 млрд грн из "ПриватБанка", - Железняк. ВИДЕО

"ПриватБанк" во время того, как принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, выдавал миллиардные кредиты с нарушением, что позволило сейчас бывшим акционерам вывести со счетов 100 млрд грн.

Об этом в своем видео рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.

В решении Лондонского суда по делу "ПриватБанка" на 500 страниц приводятся детали схемы "перекредитования".

В чем суть схемы

Железняк рассказал, что примерно с 2013 года "ПриватБанк" начал выдавать кредиты под залог имущества компаниям, которые связаны с Коломойским, Боголюбовым и их людьми.

"То есть владельцы "Привата" по факту через эти кредиты, связанным с собой компаниям, выводили кэш в достаточно большом объеме. По состоянию на 31 декабря 2019 года банк таким образом выдал около 110 млрд грн", - пояснил он.

Суть схемы была в том, сказал нардеп, что кредит сначала выдавали одним связанным компаниям. Затем банк выдавал кредит другим так же связанным компаниям, которые на эти деньги закрывали предыдущий долг.

"Короче, классическая пирамида в реализации банка. Стоимость имущества, которым были обеспечены эти кредиты сильно завышена. В этом и заключалась суть схемы", - добавил он.

Примеры

"Кейс об акциях предприятия, которые рассматривали как залог, причем, как залог сразу для двух заемщиков. В презентации кредитному комитету банка для одного заемщика 100% этой компании оценили тогда в 7,35 млрд гривен. А для другого в тот же день и очевидно на том же заседании - уже оценили в 9,26 млрд грн. А еще через два дня уже тот же комитет для третьего заемщика - уже в 14 млрд грн", - сказал Железняк.

В другом кейсе, в конце марта 2016 года, оценка ПриватБанком акций под залог для выдачи кредита почти за один день выросла с 37,6 млрд до более 44 млрд грн.

Нардеп предполагает, что это происходило для создания впечатления, что капитал банка был надежнее, чем есть на самом деле.

Также в решении лондонского суда есть ответ, как происходила история со "скандальными приватовскими заправками".

"Когда-то у ПриватБанка были АЗС, их даже потом национализировали и пытались продать. В прошлом году эти заправки "Привата" продали за чуть меньше, чем 700 млн грн. Для понимания, во времена Коломойского их взяли под кредит за 6,3 млрд грн", - добавил он.

В суде разоблачилось также, что реальная стоимость нефтехранилищ, которые ПриватБанк получил под залог 5,9 млрд грн, была чуть больше 500 млн грн. Мощность перевалки этих нефтехранилищ оценили в 2 млн тонн нефтепродуктов в год, хотя в описании указывалось 5 млн тонн.

Что решил суд

30 июля 2025 года ПриватБанк выиграл суд против Коломойского и Боголюбова. Банк требовал возмещения убытков за выведенные активы. Суд признал Коломойского и Боголюбова виновными в присвоении почти $2 млрд средств банка.

Сумма убытков окончательно еще не определена. Ее, по словам Железняка, вероятно установят уже на следующем слушании в октябре 2025 года.

+6
і це все винний Порошенко,
показать весь комментарий
20.08.2025 15:04 Ответить
+6
А скільки саме вивели, тоб то вкрали, через рахунки ТОВ "Квартал 95"?
показать весь комментарий
20.08.2025 15:08 Ответить
+6
Порошенко был тогда неправ в одном
Ему нужно было позволить сначала
Обанкротиться Приватбанку
Ему спецы это и предлагали сделать
Чтобы показать народу - КАКАЯ **** УКРАЛА У НИХ ДЕНЬГИ!!!
А через неделю или две - могли все вернуть взад
Порошенко тогда пожалел людей
Сделал все так,чтобы НИ ОДИН УКРАИНЕЦ
Не испытал жуткого стресса
От потери СВОИХ ДЕНЕГ В банке приват
Чем отплатили украинцы за это ПОРОШЕНКО?
Черной неблагодарностью
Но Бог ведь есть
И он всем неблагодарным прислал ответку
В виде войны
Вот так космос всегда разруливает людские скотство
показать весь комментарий
20.08.2025 15:10 Ответить
