Решение суда Лондона показало, как вывели 110 млрд грн из "ПриватБанка", - Железняк. ВИДЕО
"ПриватБанк" во время того, как принадлежал Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову, выдавал миллиардные кредиты с нарушением, что позволило сейчас бывшим акционерам вывести со счетов 100 млрд грн.
Об этом в своем видео рассказал нардеп "Голоса" Ярослав Железняк, передает Цензор.НЕТ.
В решении Лондонского суда по делу "ПриватБанка" на 500 страниц приводятся детали схемы "перекредитования".
В чем суть схемы
Железняк рассказал, что примерно с 2013 года "ПриватБанк" начал выдавать кредиты под залог имущества компаниям, которые связаны с Коломойским, Боголюбовым и их людьми.
"То есть владельцы "Привата" по факту через эти кредиты, связанным с собой компаниям, выводили кэш в достаточно большом объеме. По состоянию на 31 декабря 2019 года банк таким образом выдал около 110 млрд грн", - пояснил он.
Суть схемы была в том, сказал нардеп, что кредит сначала выдавали одним связанным компаниям. Затем банк выдавал кредит другим так же связанным компаниям, которые на эти деньги закрывали предыдущий долг.
"Короче, классическая пирамида в реализации банка. Стоимость имущества, которым были обеспечены эти кредиты сильно завышена. В этом и заключалась суть схемы", - добавил он.
Примеры
"Кейс об акциях предприятия, которые рассматривали как залог, причем, как залог сразу для двух заемщиков. В презентации кредитному комитету банка для одного заемщика 100% этой компании оценили тогда в 7,35 млрд гривен. А для другого в тот же день и очевидно на том же заседании - уже оценили в 9,26 млрд грн. А еще через два дня уже тот же комитет для третьего заемщика - уже в 14 млрд грн", - сказал Железняк.
В другом кейсе, в конце марта 2016 года, оценка ПриватБанком акций под залог для выдачи кредита почти за один день выросла с 37,6 млрд до более 44 млрд грн.
Нардеп предполагает, что это происходило для создания впечатления, что капитал банка был надежнее, чем есть на самом деле.
Также в решении лондонского суда есть ответ, как происходила история со "скандальными приватовскими заправками".
"Когда-то у ПриватБанка были АЗС, их даже потом национализировали и пытались продать. В прошлом году эти заправки "Привата" продали за чуть меньше, чем 700 млн грн. Для понимания, во времена Коломойского их взяли под кредит за 6,3 млрд грн", - добавил он.
В суде разоблачилось также, что реальная стоимость нефтехранилищ, которые ПриватБанк получил под залог 5,9 млрд грн, была чуть больше 500 млн грн. Мощность перевалки этих нефтехранилищ оценили в 2 млн тонн нефтепродуктов в год, хотя в описании указывалось 5 млн тонн.
Что решил суд
30 июля 2025 года ПриватБанк выиграл суд против Коломойского и Боголюбова. Банк требовал возмещения убытков за выведенные активы. Суд признал Коломойского и Боголюбова виновными в присвоении почти $2 млрд средств банка.
Сумма убытков окончательно еще не определена. Ее, по словам Железняка, вероятно установят уже на следующем слушании в октябре 2025 года.
А за 30 років??
Тому, оті усі генпрокурори, за 30 років, разом з КМУ ВРУ СБУ суддівськими+прокурорськими мусорами податковими митниками МСЕК лікарями аптекарями тиМошенницями та ригоАНАЛИ з комуняками, ….так тягнуть на московію, у сруськає лайно, Вільну Україну!!!
Ему нужно было позволить сначала
Обанкротиться Приватбанку
Ему спецы это и предлагали сделать
Чтобы показать народу - КАКАЯ **** УКРАЛА У НИХ ДЕНЬГИ!!!
А через неделю или две - могли все вернуть взад
Порошенко тогда пожалел людей
Сделал все так,чтобы НИ ОДИН УКРАИНЕЦ
Не испытал жуткого стресса
От потери СВОИХ ДЕНЕГ В банке приват
Чем отплатили украинцы за это ПОРОШЕНКО?
Черной неблагодарностью
Но Бог ведь есть
И он всем неблагодарным прислал ответку
В виде войны
Вот так космос всегда разруливает людские скотство
До речі , памятаєте ХТО віддав Коломойському "Укрнафту" ? Еге ж , Вона , за тиждень до приходу Януковича в 2010. А забирати хто заважав? Теж Вона , через блокування змін до закону про акціонерні товариства в 2015 р. , які уможливлювали контроль держави над Укрнафтою.