Рішення суду Лондона показало, як вивели 110 млрд грн з "ПриватБанку", - Железняк. ВIДЕО
"ПриватБанк" під час того, як належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, видавав мільярдні кредити з порушенням, що дозволило наразі колишнім акціонерам вивести з рахунків 100 млрд грн.
Про це у своєму відео розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.
У рішенні Лондонського суду щодо справи "ПриватБанку" на 500 сторінок наводяться деталі схеми "перекредитування".
У чому суть схеми
Железняк розповів, що приблизно із 2013 року "ПриватБанк" почав видавати кредити під заставу майна компаніям, які пов'язані з Коломойським, Боголюбовим та їхніми людьми.
"Тобто власники "Привату" по факту через ці кредити, пов'язаним із собою компаніям, виводили кеш в достатньо великому обсязі. Станом на 31 грудня 2019 року банк таким чином видав близько 110 млрд грн", - пояснив він.
Суть схеми була в тому, сказав нардеп, що кредит спочатку видавали одним пов'язаним компаніям. Потім банк видавав кредит іншим так само пов'язаним компаніям, які на ці гроші закривали попередній борг.
"Короче, класична піраміда в реалізації банку. Вартість майна, яким були забезпечені ці кредити сильно завищилась. В цьому й полягала суть схеми", - додав він.
Приклади
"Кейс про акції підприємства, які розглядали як заставу, при чому, як заставу одразу для двох позичальників. В презентації кредитному комітету банку для одного позичальника 100% цієї компанії оцінили тоді в 7,35 млрд гривень. А для іншого в той же день і очевидно на тому ж засіданні - вже оцінили в 9,26 млрд грн. А ще за два дні вже той самий комітет для третього позичальника - вже у 14 млрд грн", - сказав Железняк.
В іншому кейсі, наприкінці березня 2016 року, оцінка ПриватБанком акцій під заставу для видачі кредиту майже за один день зросла з 37,6 млрд до понад 44 млрд грн.
Нардеп припускає, що це відбувалося для створення враження, що капітал банку був надійнішим, ніж є насправді.
Також у рішенні лондонського суду є відповідь, як відбувалася історія зі "скандальними приватівськими заправками".
"Колись у ПриватБанку були АЗС, їх навіть потім націоналізовували та намагалися продати. Минулого року ці заправки "Привату" продали за трохи менше, ніж 700 млн грн. Для розуміння, за часів Коломойського їх взяли під кредит за 6,3 млрд грн", - додав він.
У суді викрилося також, що реальна вартість нафтосховищ, які ПриватБанк отримав під заставу 5,9 млрд грн, була трохи більша 500 млн грн. Потужність перевалки цих нафтосховищ оцінили в 2 млн тонн нафтопродуктів на рік, хоча в описі зазначалося 5 млн тонн.
Що вирішив суд
30 липня 2025 року ПриватБанк виграв суд проти Коломойського та Боголюбова. Банк вимагав відшкодування збитків за виведені активи. Суд визнав Коломойського та Боголюбова винними у привласненні майже $2 млрд коштів банку.
Суму збитків остаточно ще не визначено. Її, за словами Железняка, ймовірно встановлять вже на наступному слуханні у жовтні 2025 року.
