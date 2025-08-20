УКР
3 612 24

Рішення суду Лондона показало, як вивели 110 млрд грн з "ПриватБанку", - Железняк. ВIДЕО

"ПриватБанк" під час того, як належав Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову, видавав мільярдні кредити з порушенням, що дозволило наразі колишнім акціонерам вивести з рахунків 100 млрд грн.

Про це у своєму відео розповів нардеп "Голосу" Ярослав Железняк, передає Цензор.НЕТ.

У рішенні Лондонського суду щодо справи "ПриватБанку" на 500 сторінок наводяться деталі схеми "перекредитування".

Читайте також: "Приватбанк" отримав рекордні 35 мільярдів прибутку за пів року

У чому суть схеми

Железняк розповів, що приблизно із 2013 року "ПриватБанк" почав видавати кредити під заставу майна компаніям, які пов'язані з Коломойським, Боголюбовим та їхніми людьми.

"Тобто власники "Привату" по факту через ці кредити, пов'язаним із собою компаніям, виводили кеш в достатньо великому обсязі. Станом на 31 грудня 2019 року банк таким чином видав близько 110 млрд грн", - пояснив він.

Суть схеми була в тому, сказав нардеп, що кредит спочатку видавали одним пов'язаним компаніям. Потім банк видавав кредит іншим так само пов'язаним компаніям, які на ці гроші закривали попередній борг.

"Короче, класична піраміда в реалізації банку. Вартість майна, яким були забезпечені ці кредити сильно завищилась. В цьому й полягала суть схеми", - додав він.

Також читайте: Мережа UPG отримала дозвіл на оренду 47 заправок Коломойського

Приклади

"Кейс про акції підприємства, які розглядали як заставу, при чому, як заставу одразу для двох позичальників. В презентації кредитному комітету банку для одного позичальника 100% цієї компанії оцінили тоді в 7,35 млрд гривень. А для іншого в той же день і очевидно на тому ж засіданні - вже оцінили в 9,26 млрд грн. А ще за два дні вже той самий комітет для третього позичальника - вже у 14 млрд грн", - сказав Железняк.

В іншому кейсі, наприкінці березня 2016 року, оцінка ПриватБанком акцій під заставу для видачі кредиту майже за один день зросла з 37,6 млрд до понад 44 млрд грн.

Нардеп припускає, що це відбувалося для створення враження, що капітал банку був надійнішим, ніж є насправді.

Також у рішенні лондонського суду є відповідь, як відбувалася історія зі "скандальними приватівськими заправками".

"Колись у ПриватБанку були АЗС, їх навіть потім націоналізовували та намагалися продати. Минулого року ці заправки "Привату" продали за трохи менше, ніж 700 млн грн. Для розуміння, за часів Коломойського їх взяли під кредит за 6,3 млрд грн", - додав він.

У суді викрилося також, що реальна вартість нафтосховищ, які ПриватБанк отримав під заставу 5,9 млрд грн, була трохи більша 500 млн грн. Потужність перевалки цих нафтосховищ оцінили в 2 млн тонн нафтопродуктів на рік, хоча в описі зазначалося 5 млн тонн.

Також читайте: "Приватбанк" спрямує до держбюджету дивіденди на 32 мільярди

Що вирішив суд

30 липня 2025 року ПриватБанк виграв суд проти Коломойського та Боголюбова. Банк вимагав відшкодування збитків за виведені активи. Суд визнав Коломойського та Боголюбова винними у привласненні майже $2 млрд коштів банку. 

Суму збитків остаточно ще не визначено. Її, за словами Железняка, ймовірно встановлять вже на наступному слуханні у жовтні 2025 року.

Читайте: "ПриватБанк" виграв суд проти Коломойського і Боголюбова у Лондоні

Топ коментарі
+16
Порошенко был тогда неправ в одном
Ему нужно было позволить сначала
Обанкротиться Приватбанку
Ему спецы это и предлагали сделать
Чтобы показать народу - КАКАЯ **** УКРАЛА У НИХ ДЕНЬГИ!!!
А через неделю или две - могли все вернуть взад
Порошенко тогда пожалел людей
Сделал все так,чтобы НИ ОДИН УКРАИНЕЦ
Не испытал жуткого стресса
От потери СВОИХ ДЕНЕГ В банке приват
Чем отплатили украинцы за это ПОРОШЕНКО?
Черной неблагодарностью
Но Бог ведь есть
И он всем неблагодарным прислал ответку
В виде войны
Вот так космос всегда разруливает людские скотство
показати весь коментар
20.08.2025 15:10 Відповісти
+14
А скільки саме вивели, тоб то вкрали, через рахунки ТОВ "Квартал 95"?
показати весь коментар
20.08.2025 15:08 Відповісти
+10
і це все винний Порошенко,
показати весь коментар
20.08.2025 15:04 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
і це все винний Порошенко,
показати весь коментар
20.08.2025 15:04 Відповісти
Без варіантіів. То всЬо Порошенко і Гонтарєва. По меншій мірі ще днів 5 тому мене запевняв вірний послідовник бабломойського.
показати весь коментар
20.08.2025 15:37 Відповісти
А ОН ВААПЩЕ НЕ В КУРСАХ
показати весь коментар
20.08.2025 16:22 Відповісти
А скільки саме вивели, тоб то вкрали, через рахунки ТОВ "Квартал 95"?
показати весь коментар
20.08.2025 15:08 Відповісти
То для Бені були кишенькові витрати - купівля кловуна разом з кварталом95.
показати весь коментар
20.08.2025 15:25 Відповісти
Скільки ж виведено, МЛРД грошей з України, з 2019 року!???
А за 30 років??
Тому, оті усі генпрокурори, за 30 років, разом з КМУ ВРУ СБУ суддівськими+прокурорськими мусорами податковими митниками МСЕК лікарями аптекарями тиМошенницями та ригоАНАЛИ з комуняками, ….так тягнуть на московію, у сруськає лайно, Вільну Україну!!!
показати весь коментар
20.08.2025 15:09 Відповісти
шеф зєлєбобіка, коломойша, тупий та дуже жадний
показати весь коментар
20.08.2025 15:10 Відповісти
Порошенко был тогда неправ в одном
Ему нужно было позволить сначала
Обанкротиться Приватбанку
Ему спецы это и предлагали сделать
Чтобы показать народу - КАКАЯ **** УКРАЛА У НИХ ДЕНЬГИ!!!
А через неделю или две - могли все вернуть взад
Порошенко тогда пожалел людей
Сделал все так,чтобы НИ ОДИН УКРАИНЕЦ
Не испытал жуткого стресса
От потери СВОИХ ДЕНЕГ В банке приват
Чем отплатили украинцы за это ПОРОШЕНКО?
Черной неблагодарностью
Но Бог ведь есть
И он всем неблагодарным прислал ответку
В виде войны
Вот так космос всегда разруливает людские скотство
показати весь коментар
20.08.2025 15:10 Відповісти
Та ні, не пов'язав би народ крах Привату з Бенею, Голобородьком і Зелею... Все-одно пов'язав з Порошенком і Гонтарєвою - як і у випадку всіх інших банків (помийок з захмарними депозитними процентами), яких тоді НБУ зкривав чи не пакетами...
показати весь коментар
20.08.2025 15:32 Відповісти
Нет, не согласна
Когда речь о чем- то конкретном
О вашем кошельке
О деньгах вашей семьи
И вы знаете - кто их украл
А кто их вам вернул
То втюхать дерьмо- не получится
показати весь коментар
20.08.2025 17:21 Відповісти
Кацапи планували війну з Україною задовго до подій з Приватбанком ...
показати весь коментар
20.08.2025 15:32 Відповісти
На той час Приватбанк покривав 20% ринку і наслідки банкротства не міг зпрогнозувати ніхто але вони були б катастрофічними. Та така хірургічна операція була життєво необхідна адже наслідки для країни жидокварталівського правління жахливіша в рази.
показати весь коментар
20.08.2025 16:14 Відповісти
Я написала не об этом.
Порошенко , Кабмин , Нацбанк провели
ОПЕРАЦИЮ ПО СПАСЕНИЮ БАНКА ПРИВАТ - вкладов миллионов украинцев
Но сделали это тихо. В тиши кабинетов
И украинцы,которых спасли
Даже не заметили практически - что случилось
Это большая ошибка Порошенко
И она стоила ему потери второго срока президентства
показати весь коментар
20.08.2025 17:19 Відповісти
Отвєтку прислав не Бог. Отвєтку прислав Каломойскій.
показати весь коментар
20.08.2025 15:21 Відповісти
Не забуваємо-40млн. Вивів в офшори, Найвеличнійший з 95кварталом...
показати весь коментар
20.08.2025 15:25 Відповісти
Коломойський тоді був героєм рятівником України. Пам'ятаю телепередачу де журналістка питала его "Ви герой?". Навіщо він грабував свій банк? Тоді він продавав паливо армії втридорога, влада і ЗМІ закривали на це очі. Тому що він був герой. У нього все було краще ніж навіть у хитрого Ахметова.
показати весь коментар
20.08.2025 15:30 Відповісти
вони з Аваковим тоді були кореша...
показати весь коментар
20.08.2025 15:33 Відповісти
Так і з "Укрнафти" вони видоїли чималенько (Після зміни менеджменту новий очільник "Укрнафти" Сергій Корецький заявляв, що через дії Коломойського та його менеджерів держава втратила до 100 млрд грн.) . Чомусь не розслідують.
До речі , памятаєте ХТО віддав Коломойському "Укрнафту" ? Еге ж , Вона , за тиждень до приходу Януковича в 2010. А забирати хто заважав? Теж Вона , через блокування змін до закону про акціонерні товариства в 2015 р. , які уможливлювали контроль держави над Укрнафтою.
показати весь коментар
20.08.2025 15:33 Відповісти
та вказуй точніще, що то космата кремлядська зозуля.
показати весь коментар
20.08.2025 15:35 Відповісти
Революція час чудес. Тоді почався тотальний перерозподіл активів. Сподіваюся коли-небудь про все розкажуть. Там неймовірних історій на тисячу серій. Поки всі стежили за нещасним пристреленим Сашком, творився натуральний Дикий Захід у бізнесі.
показати весь коментар
20.08.2025 15:48 Відповісти
Нагадаю наріТу, як йому було ржачно, коли спалили хату тієї, хто схопив за руку злодіїв, що крали їх бабло через тоді ще бенін "Приват"..
показати весь коментар
20.08.2025 16:05 Відповісти
Это было мерзко
Но еще омерзительнее был народ
Который этому аплодировал
Это народ ХОТЕЛ такую власть
Это народ ЛЕГАЗИЛОВАЛ МЕРЗОТУ!
Если бы не народ- да где бы были все эти фраеры?
показати весь коментар
20.08.2025 17:32 Відповісти
Особливо хор вірьовки порадував. Обидлився за якихось дві години. Бидлокультура, ще в Раді співав.
показати весь коментар
20.08.2025 17:39 Відповісти
 
 