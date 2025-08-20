Суд зняв арешт з майна двох феросплавних заводів і "Покровського ГЗК" у справі Коломойського

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання представників трьох заводів та Ігоря Коломойського, скасувавши арешт майна підприємств.

Про це пише Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

Суд скасував арешт на майно підприємств, але частки корпоративних прав залишаються під арештом.

Йдеться про 10,29% корпоративних прав АТ "Запорізький завод феросплавів" (24,45 млн акцій), 24,75% корпоративних прав АТ "Нікопольський завод феросплавів" (384,6 млн акцій) та 24,28% корпоративних прав АТ "Покровський ГЗК" (178,7 млн акцій).

Також читайте: Банкрутство "Аеросвіту": Арбітраж закрив справу за позовом Коломойського до України на $700 мільйонів

Арешт накладався з метою можливої майбутньої конфіскації. Прокурор стверджував, що відповідно до реєстру ці частки опосередковано належать Ігорю Коломойському.

"Представники Запорізького та Нікопольського заводу наполягали, що на момент арешту Коломойський уже не значився серед бенефіціарів, а про зміни у структурі власності стало відомо 15 липня. Представники АТ "Покровський ГЗК" зазначили, що це підприємство не є учасником кримінального провадження.

Прокурор заперечив, наголосивши, що дані реєстру підтверджують належність корпоративних прав. Він просив залишити арешт на майно, щоб статутний капітал не був формальною "паперовою" власністю, а реально забезпечував збереження активів", - пише платформа "ВАКС вирішив".

Дивіться: Рішення суду Лондона показало, як вивели 110 млрд грн з "ПриватБанку", - Железняк. ВIДЕО