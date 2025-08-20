Суд зняв арешт з майна двох феросплавних заводів і "Покровського ГЗК" у справі Коломойського
Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання представників трьох заводів та Ігоря Коломойського, скасувавши арешт майна підприємств.
Про це пише Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.
Суд скасував арешт на майно підприємств, але частки корпоративних прав залишаються під арештом.
Йдеться про 10,29% корпоративних прав АТ "Запорізький завод феросплавів" (24,45 млн акцій), 24,75% корпоративних прав АТ "Нікопольський завод феросплавів" (384,6 млн акцій) та 24,28% корпоративних прав АТ "Покровський ГЗК" (178,7 млн акцій).
Арешт накладався з метою можливої майбутньої конфіскації. Прокурор стверджував, що відповідно до реєстру ці частки опосередковано належать Ігорю Коломойському.
"Представники Запорізького та Нікопольського заводу наполягали, що на момент арешту Коломойський уже не значився серед бенефіціарів, а про зміни у структурі власності стало відомо 15 липня. Представники АТ "Покровський ГЗК" зазначили, що це підприємство не є учасником кримінального провадження.
Прокурор заперечив, наголосивши, що дані реєстру підтверджують належність корпоративних прав. Він просив залишити арешт на майно, щоб статутний капітал не був формальною "паперовою" власністю, а реально забезпечував збереження активів", - пише платформа "ВАКС вирішив".
Они уже типа не Бенины. Они принадлежат его бабушке, Песе Израилевне, которой 110 лет, но она до сих пор талантливый и успешный бизнесмен. Не верите- спросите у неё.
Він уже втомився грати в преферанс і пити джекденіелс на своїй карпатській резиденції. А дурні вважають, що він ц СІЗО. Маючи свою мавпочку президентом...
Незалежний справедливий суд - страшний сон будь-якого держслужбовця починаючи митником закінчуючи президентом. Тому у нас 30 років немає судової реформи та виборів суддів замість призначення.
Гаразд. Але ж депутатів обираємо на всіх рівнях. І що?
Вимазані в корупційному лайні від міських/районних до ВР.
Тому: проблема не у виборах суддів, а в 73% ідіотів в Україні.
,пересидів трохи в депозітарії , тепер ,жити за шось же треба ...🤡 вірний своєму батьку ...українці вибирайте знову таких , вони вас будуть любити і з переду і з заду ...
Тобто Покровськ майже в кільці і аж тепер зняли арешт?
Тож до цього часу вивезти нічого не могли, адже під арештом?
Тепер зняли арешт, але вивезти уже зась?
А дороги в покровську ще досі ремонтують?
Вот такие весение посадки
Вот я куплю 1 акцію Боїнга / Apple / Citibank, а тоді у мене проблеми з ментами - суд бере і арештовує не мою акцію (чи не тільки мою акцію), а все майно Боїнга / Apple / Citibank. І керівництво та трудові колективи підприємств сидять і офігевають : "А нас за що ?".
І як тоді працювати з арештованим майном ? Нічого не продати, в заставу банку під кредит не поставити, аварійне не демонтувати і т. д. А якщо арешт із забороною використання (і таке буває) - то взагалі "гаси світло" . . .
Треба не цього суддю арештовувати (як це пропонує один форумчанин вище по гілці), а того, ЯКИЙ НАКЛАДАВ АРЕШТ + прокурора, за клопотанням якого такий арешт накладався. Безпрєдєльщики.
Маєш драку з Коломойським - розбирайся з Коломойським.
А не як у радянській армії : "Сейчас мы разберёмся, как следует, и накажем, кого попало.".