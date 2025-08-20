УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9825 відвідувачів онлайн
Новини Справи Коломойського
2 201 25

Суд зняв арешт з майна двох феросплавних заводів і "Покровського ГЗК" у справі Коломойського

Справа Коломойського арешт з майна заводів знято

Апеляційна палата ВАКС частково задовольнила клопотання представників трьох заводів та Ігоря Коломойського, скасувавши арешт майна підприємств.  

Про це пише Transparency International Ukraine, передає Цензор.НЕТ.

Суд скасував арешт на майно підприємств, але частки корпоративних прав залишаються під арештом.

Йдеться про 10,29% корпоративних прав АТ "Запорізький завод феросплавів" (24,45 млн акцій), 24,75% корпоративних прав АТ "Нікопольський завод феросплавів" (384,6 млн акцій) та 24,28% корпоративних прав АТ "Покровський ГЗК" (178,7 млн акцій).

Також читайте: Банкрутство "Аеросвіту": Арбітраж закрив справу за позовом Коломойського до України на $700 мільйонів

Арешт накладався з метою можливої майбутньої конфіскації. Прокурор стверджував, що відповідно до реєстру ці частки опосередковано належать Ігорю Коломойському.

"Представники Запорізького та Нікопольського заводу наполягали, що на момент арешту Коломойський уже не значився серед бенефіціарів, а про зміни у структурі власності стало відомо 15 липня. Представники АТ "Покровський ГЗК" зазначили, що це підприємство не є учасником кримінального провадження.

Прокурор заперечив, наголосивши, що дані реєстру підтверджують належність корпоративних прав. Він просив залишити арешт на майно, щоб статутний капітал не був формальною "паперовою" власністю, а реально забезпечував збереження активів", - пише платформа "ВАКС вирішив".

Дивіться: Рішення суду Лондона показало, як вивели 110 млрд грн з "ПриватБанку", - Железняк. ВIДЕО

Автор: 

завод (1050) Коломойський Ігор (3136) феросплави (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+4
Цікаво чим вони там займались ...єслі шо, кіркуша давно вже по мальчікам
показати весь коментар
20.08.2025 16:03 Відповісти
+2
показати весь коментар
20.08.2025 16:15 Відповісти
+2
У мальчика, который в красном, больно рожа знакомая. Сразу видно тридвараса.
показати весь коментар
20.08.2025 16:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цікаво чим вони там займались ...єслі шо, кіркуша давно вже по мальчікам
показати весь коментар
20.08.2025 16:03 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 16:07 Відповісти
То АшіПкі молАдПсті...
показати весь коментар
20.08.2025 16:09 Відповісти
У мальчика, который в красном, больно рожа знакомая. Сразу видно тридвараса.
показати весь коментар
20.08.2025 16:22 Відповісти
хто не без гріха
показати весь коментар
20.08.2025 16:25 Відповісти
показати весь коментар
20.08.2025 16:15 Відповісти
Прокурор стверджував, що відповідно до реєстру ці частки опосередковано належать Ігорю Коломойському. "Представники Запорізького та Нікопольського заводу наполягали, що на момент арешту Коломойський уже не значився серед бенефіціарів, а про зміни у структурі власності стало відомо 15 липня.
Они уже типа не Бенины. Они принадлежат его бабушке, Песе Израилевне, которой 110 лет, но она до сих пор талантливый и успешный бизнесмен. Не верите- спросите у неё.
показати весь коментар
20.08.2025 16:19 Відповісти
коррупция в судах процветает. Судью арестовать!!! решение отменить ибо это коррупция!
показати весь коментар
20.08.2025 16:16 Відповісти
Суддю обрали міжнародні експерти інаші європейські партнери. Так що, припиняйте скиглити і поважайте рішення суду.
показати весь коментар
20.08.2025 16:23 Відповісти
...і знімайте взуття, коли заходите до володінь коломИйського...

Він уже втомився грати в преферанс і пити джекденіелс на своїй карпатській резиденції. А дурні вважають, що він ц СІЗО. Маючи свою мавпочку президентом...
показати весь коментар
20.08.2025 16:40 Відповісти
Ви абіжієте дядю Бєню, він таку мочу як джек деніелс не употребляє)
показати весь коментар
20.08.2025 17:29 Відповісти
Так це схема така, працює 100%. До одного місця кого ті експерти обирають, бо усі кандидати замазані.
Незалежний справедливий суд - страшний сон будь-якого держслужбовця починаючи митником закінчуючи президентом. Тому у нас 30 років немає судової реформи та виборів суддів замість призначення.
показати весь коментар
20.08.2025 16:53 Відповісти
Кажете нема виборности суддів?

Гаразд. Але ж депутатів обираємо на всіх рівнях. І що?

Вимазані в корупційному лайні від міських/районних до ВР.

Тому: проблема не у виборах суддів, а в 73% ідіотів в Україні.
показати весь коментар
20.08.2025 17:11 Відповісти
не має значення хто, його призначав, бо це не гарантує того, що він не корупціонер. А судячи з рішення судді - він корупціонер! Україні потрібно повністю проводити зачистку влади бо організована злочинність 30 років вибудовувала абсолютну корумповану владу у всіх трьох гілках: законодавчій, виконавчій та судах. Потрібно військових до влади привести і щоб вони завели у владу - починаючи з головнокомандувача військового та законодавчу владу зробити з військово-політичних партій - Свободи, Азов та інших і більше не допускати у владу людей мафій олігархів. Щоб були всі за Україну у владі. А не так, що у всій владі орг злочинність. І МВС і Спецслужби вони зробили також членами орг злочинності і ніхто їх не заарештовує і суди свої зробили, що беззаконня і захоплення рейдерські що хочуть і суди на їхню користь злочинну ухвалу виносить. Такого не може бути більше в Україні. Стільки крові пролито за Україну, стільки горя та страждань, що країна має стати абсолютно чистою від мафій у владі та від агентури кремля. Просто розстріл дозволити армії виродків і народ гарантує, що нічого не буде за зачистку країни від мафії та агентури ворога.
показати весь коментар
20.08.2025 17:05 Відповісти
Не митьйом так катаньєм - пішли відкати - ше рік і почнуть вибачатися
показати весь коментар
20.08.2025 16:20 Відповісти
от так тихим сапом коломойшу скоро з сізо випустять
,пересидів трохи в депозітарії , тепер ,жити за шось же треба ...🤡 вірний своєму батьку ...українці вибирайте знову таких , вони вас будуть любити і з переду і з заду ...
показати весь коментар
20.08.2025 16:20 Відповісти
для цього с Білу Хату літав?
показати весь коментар
20.08.2025 16:24 Відповісти
Зняв арешт з "Покровського ГЗК"...
Тобто Покровськ майже в кільці і аж тепер зняли арешт?
Тож до цього часу вивезти нічого не могли, адже під арештом?
Тепер зняли арешт, але вивезти уже зась?
А дороги в покровську ще досі ремонтують?
показати весь коментар
20.08.2025 16:29 Відповісти
Зніміють арешти, щоб встигнути "патгатовіть к пєрєафармлєнію парускім законам".
показати весь коментар
20.08.2025 17:03 Відповісти
Ой видимо это был всего лишь постановочное дело. А что Байден сменился пора отдавать хазяину Коломойскому все имущество и выпускать его.

Вот такие весение посадки
показати весь коментар
20.08.2025 16:30 Відповісти
Повернення Привату "нє за баром"!
показати весь коментар
20.08.2025 17:09 Відповісти
Зеленскій згладжує протрах зі справою "Приват".
показати весь коментар
20.08.2025 16:48 Відповісти
Так все правильно суд вирішив . . . Якщо претензії у слідства / суду / інших осіб до Коломойського, то арештовувати треба майно Коломойського (в даному випадку акції, частки у статутному капіталі тощо). А причому тут майно самого підприємства ???

Вот я куплю 1 акцію Боїнга / Apple / Citibank, а тоді у мене проблеми з ментами - суд бере і арештовує не мою акцію (чи не тільки мою акцію), а все майно Боїнга / Apple / Citibank. І керівництво та трудові колективи підприємств сидять і офігевають : "А нас за що ?".
І як тоді працювати з арештованим майном ? Нічого не продати, в заставу банку під кредит не поставити, аварійне не демонтувати і т. д. А якщо арешт із забороною використання (і таке буває) - то взагалі "гаси світло" . . .

Треба не цього суддю арештовувати (як це пропонує один форумчанин вище по гілці), а того, ЯКИЙ НАКЛАДАВ АРЕШТ + прокурора, за клопотанням якого такий арешт накладався. Безпрєдєльщики.

Маєш драку з Коломойським - розбирайся з Коломойським.
А не як у радянській армії : "Сейчас мы разберёмся, как следует, и накажем, кого попало.".
показати весь коментар
20.08.2025 16:56 Відповісти
Тут явна фальсифікація з переходом права власності!!!!! АЛЕ, скоріше за все, частки коломойського перейшли до наглосаксів, які зараз все будуть підминати під себе!
показати весь коментар
20.08.2025 17:29 Відповісти
Скоро і Бєню відпустять...
показати весь коментар
20.08.2025 18:13 Відповісти
 
 