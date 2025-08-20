РУС
Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в войне против России - фейк, - заявление ЦПД

цпд

Подконтрольные кремлю пропагандистские ресурсы распространяют заявления, якобы российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию о "1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных" за время полномасштабного вторжения России в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"На самом деле это абсолютно абсурдный фейк, поскольку Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По состоянию на январь 2025 года, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, численность украинской армии составляла 880 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также Президент Украины сообщал, что потери российских военнослужащих втрое превышают потери украинских воинов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Информация о том, что Украина якобы отказывается принимать около 90 своих граждан на пункте пропуска "Верхний Ларс" - фейк, - ЦПД

Согласно данным Генштаба, по состоянию на 20.08.2025 россияне с 24.02.2022 года потеряли 1 072 700 человек убитыми и ранеными, что нивелирует вымышленные цифры ru-пропагандистов о потерях Украины.

"Цель этого фейка - деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности Вооруженных Сил Украины" и ослабить ее международную поддержку", - отметили в ЦПИ.

Также читайте: Разведка РФ заявила, что Ермак, Залужный и Буданов в Альпах выбрали замену Зеленскому: ГУР опровергло фейк

Є прямі свідчення депутатів ВРУ про повернення 6000 тіл українських військових лише з курського напрямку. Родичі 80-ки 82-ї мітинги проводять бо немає ніякої інформації про їх близьких.
20.08.2025 16:58 Ответить
Про 5000 тільки загиблих у курській обл теж фейк? В скільки ж безвісти там пропало?
20.08.2025 16:49 Ответить
ти *******, там був?
20.08.2025 16:51 Ответить
а ти, британський денді?
20.08.2025 16:54 Ответить
Тобі навіщо це, диванний вояка?
20.08.2025 16:55 Ответить
люблю вивчати непрості біографії біженських дешевок
20.08.2025 16:57 Ответить
Свою вивчи. Подивись, що ти накоїло за все своє нікчемне існування.
20.08.2025 17:01 Ответить
воно десь в ухилянтській норі всирається від жаху при появі людини у військовій формі в радіусі 300 м....
20.08.2025 16:53 Ответить
Добре тобі, 75-річному вагітному інваліду. Вже можна нікого не боятись. Ні тцкунів, ні, навіть, бурятів. Вже і ті тобою погидують.
20.08.2025 16:58 Ответить
Чуєш придурку, у нас досі ВГК людина, яка так готувалась до війни, що за перший тиждень втратила 20% території країни. Думаєш ким такий виродок назначить ГК? Чесного та порядного, чи м'ясника, який буде влаштовувати з любого містечка фортеці-могильники?
20.08.2025 17:41 Ответить
йой!
20 процентів, включно з 2014 роком.
А скільки саме процентів за останні 4 роки?
Ніт лахтошльондрам не комільфо писати що за 4 роки
вони захопили пару процентів України і вклали в землю
більше ляма своїх земляків.
Іди нах підсос кацапів.
20.08.2025 17:53 Ответить
Давай посилання.
20.08.2025 16:53 Ответить
кцп-пнх.
20.08.2025 16:58 Ответить
Зниклих безвісти багато - але не стільки - брешуть кацапи
20.08.2025 16:53 Ответить
вір Трампу !
20.08.2025 16:54 Ответить
Ти ж десь живеш - подумай скільки солдат вернулося на щиті а скільки зниклих безвісти
20.08.2025 17:03 Ответить
я бачу по вулиці і по новинам міст
20.08.2025 17:04 Ответить
Більше схоже на піздьож. Mash неодноразово вкидував якусь *****, яка потім не підтвердилася. Ба більше, з усіх «терабайтів даних» мережею гуляють тільки оці кілька скріншотів. Нагадаю: коли укр хакери зламали бд російських призовників, то була ціла excel-таблиця з іменами і тд
20.08.2025 17:03 Ответить
Ми Трампу більше віримо , він сказав шо в росії втрати в 14 разів більше чим в Україні
20.08.2025 16:53 Ответить
Взагалі не розумію,для чого приховувати, копіювання парашників.
Українці повинні знати поіменно всіх загиблих воїнів.
20.08.2025 16:54 Ответить
Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські.- RBC
20.08.2025 16:57 Ответить
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в соцмережі https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114954267210702518 Truth Social.
20.08.2025 16:58 Ответить
Якби я подав таку доповідь, мене б поміняли якимось штурмовикам на відро солярки
20.08.2025 17:02 Ответить
Якщо кожен місяць мобілізують 30 тисяч, а численість армії не змінюється, то куди вони діваються? Це 360 тисяч на рік. За три роки мінус мільйон виходить.
20.08.2025 17:05 Ответить
Навіть якщо СЗЧ враховувати як втрати (а дезертири це і є втрати), то 1,7 мільйона виглядає занадто завищено.
20.08.2025 17:24 Ответить
Але, чи можуть ці цифри кацапів включати СЗЧ?
20.08.2025 17:32 Ответить
Чому ні? Мобілізований, пропав. Може без вісті, може в СЗЧ...
20.08.2025 17:36 Ответить

20.08.2025 17:24 Ответить
Трамп правильно рахує , вірте рудому !
20.08.2025 17:06 Ответить
Якщо взяти кількість загиблих у невеликих містах / селищах, екстраполювати це на населення усієї України, додати зниклих безвісти, з яких майже всі, нажаль, загинули і порівняти це з втратами, які вже озвучували різні міжнародні джерела - виходить приблизно 150 тисяч загиблих українців проти 250-350 тисяч загиблих росіян і поранених по х3-х4 у кожної сторони.
20.08.2025 17:08 Ответить
у нас нема масових похорон військових як в росії, у нас дуже рідко побачиш похорони загиблих
20.08.2025 17:09 Ответить
Рідко? Ти дурік шоле? Кожний день когось везуть, і то скрізь.
20.08.2025 17:23 Ответить
Найбільши втрати ЗСУ - це СЗЧ. Кожного дня втрачаемо майже тисячу вояків завдякі СЗЧ.
20.08.2025 17:09 Ответить
Насильна бусифікація = счз
20.08.2025 17:11 Ответить
У військовий час самовільне залишення військової частини (СЗЧ) карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
20.08.2025 17:12 Ответить
Таварішч майор, тюрма - не морг.
20.08.2025 17:15 Ответить
в тюрму теж бомби летять
20.08.2025 17:16 Ответить
Всі вже злякались )
20.08.2025 17:20 Ответить
Кацап, ти аж світишся кацапом, разом з болотними методичками.
20.08.2025 17:58 Ответить
Нардеп Ганна Скороход: "Кількість СЗЧ вже близько 400 тисяч".

Тюрем вистачить?
20.08.2025 17:17 Ответить
звичайно що це фейк. від повномсштабного вторгнення загинуло 37 000 воїнів. приЗЕдент так сказав.
20.08.2025 17:11 Ответить
і Трамп підтвердив
20.08.2025 17:13 Ответить
от це не знаю. знаю що трамп назвав рейтинг зеленського-4%.
20.08.2025 17:15 Ответить
не вірю, скиньте посилання на ТСН
20.08.2025 17:22 Ответить
около 200-220 к 200х и х2-3 300х и того всего около 600-800к минус,если бы было по другому то кацапы уже под львовом давно стояли а не еплись на бамбасе за бабкосела на 20 хат
20.08.2025 17:21 Ответить
я теж так думаю
20.08.2025 17:30 Ответить
1,7 пігдогі трошки **********. Але те що Донні казав як став презом про 700к, іт із ес іт із, плюс з того часу да, лям як і московіта, в ровєнь ідьом крч. (
20.08.2025 17:38 Ответить
Інформація завищена в десять раз.
20.08.2025 17:43 Ответить
 
 