Информация о 1,7 миллиона погибших и пропавших без вести военных ВСУ в войне против России - фейк, - заявление ЦПД

Подконтрольные кремлю пропагандистские ресурсы распространяют заявления, якобы российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и получили информацию о "1,7 миллиона погибших и пропавших украинских военных" за время полномасштабного вторжения России в Украину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"На самом деле это абсолютно абсурдный фейк, поскольку Украина за годы независимости никогда не имела регулярной армии в 1,7 млн человек. По состоянию на январь 2025 года, по словам Президента Украины Владимира Зеленского, численность украинской армии составляла 880 тысяч человек", - говорится в сообщении.

Также Президент Украины сообщал, что потери российских военнослужащих втрое превышают потери украинских воинов.

Согласно данным Генштаба, по состоянию на 20.08.2025 россияне с 24.02.2022 года потеряли 1 072 700 человек убитыми и ранеными, что нивелирует вымышленные цифры ru-пропагандистов о потерях Украины.

"Цель этого фейка - деморализовать украинцев, убедить мир в "истощенности и неэффективности Вооруженных Сил Украины" и ослабить ее международную поддержку", - отметили в ЦПИ.

