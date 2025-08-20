Інформація про 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти військових ЗСУ у війні проти Росії - фейк, - заява ЦПД
Підконтрольні кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення росії в Україну.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.
"Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів Президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб", - ідеться в повідомленні.
Також Президент України повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують втрати українських воїнів.
Згідно з даними Генштабу, станом на 20.08.2025 росіяни з 24.02.2022 року втратили 1 072 700 осіб вбитими та пораненими, що нівелює вигадані цифри ru-пропагандистів щодо втрат України.
"Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку", - наголосили в ЦПД.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як же шлюху пригожина-володіна бомбануло.
20 процентів, включно з 2014 роком.
А скільки саме процентів за останні 4 роки?
Ніт лахтошльондрам не комільфо писати що за 4 роки
вони захопили пару процентів України і вклали в землю
більше ляма своїх земляків.
Іди нах підсос кацапів.
Про те що кацапський оскаженілий режим вбивав маріупольців
тотальним бомбардируванням і вирізанням їх по підвалах де вони ховалися?
Так це заслуга роzzіян.
Це рашка (рф) робила з ними.
І Україна до цього не має ніякого відношення.
Українці повинні знати поіменно всіх загиблих воїнів.
Тюрем вистачить?
Просування російської армії сповільнилося до мінімуму за літо: прориви блокує українська оборона, а втрати рф зростають.
Що відбувається зараз на фронті?
- Стратегічно ситуація на театрі бойових дій не зазнала кардинальних змін, і це фіксується щонайменше останні три місяці. Інтенсивність боїв із початку весняно-літньої кампанії залишається дуже високою - близько 180 бойових зіткнень щодня. Для розуміння: у червні їх було в середньому 184, у липні - 186, а в серпні - 178. Тобто спостерігається певне зниження, але воно не радикальне. Швидше можна говорити про стабілізацію. Це ознака того, що ресурси рф закінчуються, а наростити темп наступу не вдається.
За останні два місяці рашисти окупували близько 500 кілометрів щомісяця. На перший погляд це велика територія. Але якщо розтягнути її вздовж фронту в тисячу кілометрів, то виходить - лише 500 метрів на місяць.
Щодо втрат армії рф, то вони залишаються колосальними. У середньому - близько 1000 осіб на день.
Рашисти активно застосовували тактику мікроштурмових груп: раніше надсилали 5-10 осіб, зараз 2-5, сподіваючись непомітно просочитися через українську оборону. Але рівень втрат залишався величезним.
Нещодавно особисто спілкувався з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади, які тримають оборону Часового Яру вже більше року. На закритому заході вони розповіли, що співвідношення втрат на цій ділянці фронту - до тридцяти: на кожного загиблого українського солдата припадає 30 убитих расєян. Це реальні цифри, підтверджені військовими, без жодного сенсу їх прикрашати.
Фактично рф просто «закидує м'ясом» позиції ЗСУ.
Солдати описують, що групи йдуть одна за одною, по дві-три людини, їх знищують, за півгодини з'являються нові. Це справжній конвеєр смерті - ціна російської тактики повзучого наступу.
- Чи вплинули переговори путіна та Трампа на ситуацію на фронті?
- Жодних ознак негайного ефекту на полі бою немає і не може бути.
Раніше Трамп наполягав на безумовному перемир'ї без обговорення умов. Зеленський змушений був погодитися. Однак після зустрічі на Алясці Трамп зненацька змінив акцент - путін фактично перехитрив його, змістивши фокус із припинення вогню на підготовку всеосяжного мирного договору.
Таким чином, дипломатичний трек іде своїм шляхом, але рф продовжує бойові дії. Це дозволяє путіну уникнути ризику жорстких кроків із боку США - санкцій, мит та інших заходів. Через війну перемир'я відкладено, але на фронті це аж ніяк не відбивається.
- Що відбувається зараз під Покровськом та в Сумській області, де ЗСУ успішно контратакують?
- Під Покровськом був прорив російських військ, але була успішна контратака ЗСУ. Очевидно, що ЗСУ має проблеми з дефіцитом сил і коштів, проте це не новина: Україна від початку бореться з противником, який чисельно і технічно перевершує.
Той прорив рашистів був присвячений саміту на Алясці. Кремль хотів повторити сценарій Мінська-1 та Мінська-2, коли українські війська опинялися в оточенні перед переговорами, це Дебальцеве та Іловайськ. Але цього разу план провалився. рашисти не змогли ввести туди основні сили та розвинути успіх. Українські резерви ліквідували виступ, загрозу було нейтралізовано.
Це показало, що за всіх чисельних переваг можливості рф не безмежні. На порозі завершення літньої кампанії рф так і не змогла досягти стратегічного прориву фронту.
Щодо Сумського напряму - там ситуація стабілізована. Більше того, в останніх заявах путіна ми вже не чуємо погроз «ось-ось захопити Суми».
Схоже, що привселюдно кремль відмовився від цієї ідеї.
Українські сили відновили контроль над низкою населених пунктів та зберігають плацдарм на території Курської області.
Нехай це спростує Генштаб,а не якийсь там центр.Колись буде змога звірити цифри,а про центр ніхто вже й не знатиме,та і тепер мало хто знає про нього з числа пересічних громадян,які мало цікавляться політикою.