2 726 66

Інформація про 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти військових ЗСУ у війні проти Росії - фейк, - заява ЦПД

цпд

Підконтрольні кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів  Президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб", - ідеться в повідомленні.

Також Президент України повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують втрати українських воїнів.

Згідно з даними Генштабу, станом на 20.08.2025 росіяни з 24.02.2022 року втратили 1 072 700 осіб вбитими та пораненими, що нівелює вигадані цифри ru-пропагандистів щодо втрат України.

"Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку", - наголосили в ЦПД.

+10
Добре тобі, 75-річному вагітному інваліду. Вже можна нікого не боятись. Ні тцкунів, ні, навіть, бурятів. Вже і ті тобою погидують.
показати весь коментар
20.08.2025 16:58 Відповісти
+7
Якщо кожен місяць мобілізують 30 тисяч, а численість армії не змінюється, то куди вони діваються? Це 360 тисяч на рік. За три роки мінус мільйон виходить.
показати весь коментар
20.08.2025 17:05 Відповісти
+6
люблю вивчати непрості біографії біженських дешевок
показати весь коментар
20.08.2025 16:57 Відповісти
а ти, британський денді?
показати весь коментар
20.08.2025 16:54 Відповісти
Тобі навіщо це, диванний вояка?
показати весь коментар
20.08.2025 16:55 Відповісти
люблю вивчати непрості біографії біженських дешевок
показати весь коментар
20.08.2025 16:57 Відповісти
Свою вивчи. Подивись, що ти накоїло за все своє нікчемне існування.
показати весь коментар
20.08.2025 17:01 Відповісти
воно десь в ухилянтській норі всирається від жаху при появі людини у військовій формі в радіусі 300 м....
показати весь коментар
20.08.2025 16:53 Відповісти
Добре тобі, 75-річному вагітному інваліду. Вже можна нікого не боятись. Ні тцкунів, ні, навіть, бурятів. Вже і ті тобою погидують.
показати весь коментар
20.08.2025 16:58 Відповісти
Чуєш придурку, у нас досі ВГК людина, яка так готувалась до війни, що за перший тиждень втратила 20% території країни. Думаєш ким такий виродок назначить ГК? Чесного та порядного, чи м'ясника, який буде влаштовувати з любого містечка фортеці-могильники?
показати весь коментар
20.08.2025 17:41 Відповісти
йой!
Як же шлюху пригожина-володіна бомбануло.
20 процентів, включно з 2014 роком.
А скільки саме процентів за останні 4 роки?
Ніт лахтошльондрам не комільфо писати що за 4 роки
вони захопили пару процентів України і вклали в землю
більше ляма своїх земляків.
Іди нах підсос кацапів.
показати весь коментар
20.08.2025 17:53 Відповісти
скажи це жителям Маріуполя.
показати весь коментар
20.08.2025 18:04 Відповісти
Про що мені їм сказати?
Про те що кацапський оскаженілий режим вбивав маріупольців
тотальним бомбардируванням і вирізанням їх по підвалах де вони ховалися?
Так це заслуга роzzіян.
Це рашка (рф) робила з ними.
І Україна до цього не має ніякого відношення.
показати весь коментар
20.08.2025 18:25 Відповісти
Давай посилання.
показати весь коментар
20.08.2025 16:53 Відповісти
кцп-пнх.
показати весь коментар
20.08.2025 16:58 Відповісти
Зниклих безвісти багато - але не стільки - брешуть кацапи
показати весь коментар
20.08.2025 16:53 Відповісти
вір Трампу !
показати весь коментар
20.08.2025 16:54 Відповісти
Ти ж десь живеш - подумай скільки солдат вернулося на щиті а скільки зниклих безвісти
показати весь коментар
20.08.2025 17:03 Відповісти
я бачу по вулиці і по новинам міст
показати весь коментар
20.08.2025 17:04 Відповісти
Більше схоже на піздьож. Mash неодноразово вкидував якусь *****, яка потім не підтвердилася. Ба більше, з усіх «терабайтів даних» мережею гуляють тільки оці кілька скріншотів. Нагадаю: коли укр хакери зламали бд російських призовників, то була ціла excel-таблиця з іменами і тд
показати весь коментар
20.08.2025 17:03 Відповісти
Ми Трампу більше віримо , він сказав шо в росії втрати в 14 разів більше чим в Україні
показати весь коментар
20.08.2025 16:53 Відповісти
Взагалі не розумію,для чого приховувати, копіювання парашників.
Українці повинні знати поіменно всіх загиблих воїнів.
показати весь коментар
20.08.2025 16:54 Відповісти
Трамп нарахував втрати Росії на війні в 14 разів вищими за українські.- RBC
показати весь коментар
20.08.2025 16:57 Відповісти
Про це повідомляє https://www.rbc.ua/rus/news РБК-Україна з посиланням на президента США Дональда Трампа в соцмережі https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/114954267210702518 Truth Social.
показати весь коментар
20.08.2025 16:58 Відповісти
Якби я подав таку доповідь, мене б поміняли якимось штурмовикам на відро солярки
показати весь коментар
20.08.2025 17:02 Відповісти
Якщо кожен місяць мобілізують 30 тисяч, а численість армії не змінюється, то куди вони діваються? Це 360 тисяч на рік. За три роки мінус мільйон виходить.
показати весь коментар
20.08.2025 17:05 Відповісти
Навіть якщо СЗЧ враховувати як втрати (а дезертири це і є втрати), то 1,7 мільйона виглядає занадто завищено.
показати весь коментар
20.08.2025 17:24 Відповісти
Але, чи можуть ці цифри кацапів включати СЗЧ?
показати весь коментар
20.08.2025 17:32 Відповісти
Чому ні? Мобілізований, пропав. Може без вісті, може в СЗЧ...
показати весь коментар
20.08.2025 17:36 Відповісти

показати весь коментар
20.08.2025 17:24 Відповісти
Трамп правильно рахує , вірте рудому !
показати весь коментар
20.08.2025 17:06 Відповісти
Якщо взяти кількість загиблих у невеликих містах / селищах, екстраполювати це на населення усієї України, додати зниклих безвісти, з яких майже всі, нажаль, загинули і порівняти це з втратами, які вже озвучували різні міжнародні джерела - виходить приблизно 150 тисяч загиблих українців проти 250-350 тисяч загиблих росіян і поранених по х3-х4 у кожної сторони.
показати весь коментар
20.08.2025 17:08 Відповісти
у нас нема масових похорон військових як в росії, у нас дуже рідко побачиш похорони загиблих
показати весь коментар
20.08.2025 17:09 Відповісти
Рідко? Ти дурік шоле? Кожний день когось везуть, і то скрізь.
показати весь коментар
20.08.2025 17:23 Відповісти
Скрізь це де, дурко?
показати весь коментар
20.08.2025 18:10 Відповісти
Найбільши втрати ЗСУ - це СЗЧ. Кожного дня втрачаемо майже тисячу вояків завдякі СЗЧ.
показати весь коментар
20.08.2025 17:09 Відповісти
Насильна бусифікація = счз
показати весь коментар
20.08.2025 17:11 Відповісти
У військовий час самовільне залишення військової частини (СЗЧ) карається позбавленням волі на строк від 5 до 10 років.
показати весь коментар
20.08.2025 17:12 Відповісти
Таварішч майор, тюрма - не морг.
показати весь коментар
20.08.2025 17:15 Відповісти
в тюрму теж бомби летять
показати весь коментар
20.08.2025 17:16 Відповісти
Всі вже злякались )
показати весь коментар
20.08.2025 17:20 Відповісти
Кацап, ти аж світишся кацапом, разом з болотними методичками.
показати весь коментар
20.08.2025 17:58 Відповісти
Нардеп Ганна Скороход: "Кількість СЗЧ вже близько 400 тисяч".

Тюрем вистачить?
показати весь коментар
20.08.2025 17:17 Відповісти
звичайно що це фейк. від повномсштабного вторгнення загинуло 37 000 воїнів. приЗЕдент так сказав.
показати весь коментар
20.08.2025 17:11 Відповісти
і Трамп підтвердив
показати весь коментар
20.08.2025 17:13 Відповісти
от це не знаю. знаю що трамп назвав рейтинг зеленського-4%.
показати весь коментар
20.08.2025 17:15 Відповісти
не вірю, скиньте посилання на ТСН
показати весь коментар
20.08.2025 17:22 Відповісти
около 200-220 к 200х и х2-3 300х и того всего около 600-800к минус,если бы было по другому то кацапы уже под львовом давно стояли а не еплись на бамбасе за бабкосела на 20 хат
показати весь коментар
20.08.2025 17:21 Відповісти
я теж так думаю
показати весь коментар
20.08.2025 17:30 Відповісти
1,7 пігдогі трошки **********. Але те що Донні казав як став презом про 700к, іт із ес іт із, плюс з того часу да, лям як і московіта, в ровєнь ідьом крч. (
показати весь коментар
20.08.2025 17:38 Відповісти
Інформація завищена в десять раз.
показати весь коментар
20.08.2025 17:43 Відповісти
100500 млн. якось скромніше треба брехати. це виходить що загибло усе ЗСУ і ті що в окопах і ті що в тилу раза півтора..
показати весь коментар
20.08.2025 17:58 Відповісти
@ Літній наступ перетворюється для армії рф на «конвеєр смерті».

Просування російської армії сповільнилося до мінімуму за літо: прориви блокує українська оборона, а втрати рф зростають.

Що відбувається зараз на фронті?

- Стратегічно ситуація на театрі бойових дій не зазнала кардинальних змін, і це фіксується щонайменше останні три місяці. Інтенсивність боїв із початку весняно-літньої кампанії залишається дуже високою - близько 180 бойових зіткнень щодня. Для розуміння: у червні їх було в середньому 184, у липні - 186, а в серпні - 178. Тобто спостерігається певне зниження, але воно не радикальне. Швидше можна говорити про стабілізацію. Це ознака того, що ресурси рф закінчуються, а наростити темп наступу не вдається.
За останні два місяці рашисти окупували близько 500 кілометрів щомісяця. На перший погляд це велика територія. Але якщо розтягнути її вздовж фронту в тисячу кілометрів, то виходить - лише 500 метрів на місяць.
Щодо втрат армії рф, то вони залишаються колосальними. У середньому - близько 1000 осіб на день.
Рашисти активно застосовували тактику мікроштурмових груп: раніше надсилали 5-10 осіб, зараз 2-5, сподіваючись непомітно просочитися через українську оборону. Але рівень втрат залишався величезним.
Нещодавно особисто спілкувався з бійцями 24-ї окремої механізованої бригади, які тримають оборону Часового Яру вже більше року. На закритому заході вони розповіли, що співвідношення втрат на цій ділянці фронту - до тридцяти: на кожного загиблого українського солдата припадає 30 убитих расєян. Це реальні цифри, підтверджені військовими, без жодного сенсу їх прикрашати.
Фактично рф просто «закидує м'ясом» позиції ЗСУ.
Солдати описують, що групи йдуть одна за одною, по дві-три людини, їх знищують, за півгодини з'являються нові. Це справжній конвеєр смерті - ціна російської тактики повзучого наступу.

- Чи вплинули переговори путіна та Трампа на ситуацію на фронті?

- Жодних ознак негайного ефекту на полі бою немає і не може бути.
Раніше Трамп наполягав на безумовному перемир'ї без обговорення умов. Зеленський змушений був погодитися. Однак після зустрічі на Алясці Трамп зненацька змінив акцент - путін фактично перехитрив його, змістивши фокус із припинення вогню на підготовку всеосяжного мирного договору.
Таким чином, дипломатичний трек іде своїм шляхом, але рф продовжує бойові дії. Це дозволяє путіну уникнути ризику жорстких кроків із боку США - санкцій, мит та інших заходів. Через війну перемир'я відкладено, але на фронті це аж ніяк не відбивається.

- Що відбувається зараз під Покровськом та в Сумській області, де ЗСУ успішно контратакують?

- Під Покровськом був прорив російських військ, але була успішна контратака ЗСУ. Очевидно, що ЗСУ має проблеми з дефіцитом сил і коштів, проте це не новина: Україна від початку бореться з противником, який чисельно і технічно перевершує.
Той прорив рашистів був присвячений саміту на Алясці. Кремль хотів повторити сценарій Мінська-1 та Мінська-2, коли українські війська опинялися в оточенні перед переговорами, це Дебальцеве та Іловайськ. Але цього разу план провалився. рашисти не змогли ввести туди основні сили та розвинути успіх. Українські резерви ліквідували виступ, загрозу було нейтралізовано.
Це показало, що за всіх чисельних переваг можливості рф не безмежні. На порозі завершення літньої кампанії рф так і не змогла досягти стратегічного прориву фронту.

Щодо Сумського напряму - там ситуація стабілізована. Більше того, в останніх заявах путіна ми вже не чуємо погроз «ось-ось захопити Суми».
Схоже, що привселюдно кремль відмовився від цієї ідеї.
Українські сили відновили контроль над низкою населених пунктів та зберігають плацдарм на території Курської області.
показати весь коментар
20.08.2025 18:00 Відповісти
"нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення росії в Україну".
Нехай це спростує Генштаб,а не якийсь там центр.Колись буде змога звірити цифри,а про центр ніхто вже й не знатиме,та і тепер мало хто знає про нього з числа пересічних громадян,які мало цікавляться політикою.
показати весь коментар
20.08.2025 18:05 Відповісти
 
 