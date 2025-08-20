Інформація про 1,7 мільйона загиблих та зниклих безвісти військових ЗСУ у війні проти Росії - фейк, - заява ЦПД

Підконтрольні кремлю пропагандистські ресурси поширюють заяви, нібито російські хакери зламали базу даних Генштабу ЗСУ й отримали інформацію про "1,7 мільйона загиблих та зниклих українських військових" за час повномасштабного вторгнення росії в Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Насправді це абсолютно абсурдний фейк, оскільки Україна за роки незалежності ніколи не мала регулярної армії у 1,7 млн осіб. Станом на січень 2025 року, зі слів Президента України Володимира Зеленського, чисельність української армії становила 880 тисяч осіб", - ідеться в повідомленні.

Також Президент України повідомляв, що втрати російських військовослужбовців втричі перевищують втрати українських воїнів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Інформація про те, що Україна нібито відмовляється приймати близько 90 своїх громадян на пункті пропуску "Верхній Ларс" - фейк, - ЦПД

Згідно з даними Генштабу, станом на 20.08.2025 росіяни з 24.02.2022 року втратили 1 072 700 осіб вбитими та пораненими, що нівелює вигадані цифри ru-пропагандистів щодо втрат України.

"Мета цього фейку — деморалізувати українців, переконати світ у "виснаженості та неефективності Збройних Сил України" та послабити її міжнародну підтримку", - наголосили в ЦПД.

Також читайте: Розвідка РФ заявила, що Єрмак, Залужний та Буданов у Альпах обрали заміну Зеленському: ГУР спростувало фейк