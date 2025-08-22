Массированный удар по Константиновке на Донетчине: поврежден ряд домов и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты атаковали Константиновку. Под ударом оказались жилые дома и инфраструктура.
Как информирует Цензор.НЕТ, фото последствий обнародовали глава ОВА Филашкин и начальник ГВА Горбунов.
Войска РФ били по городу в течение нескольких часов, вследствие чего существенно разрушена гражданская инфраструктура.
Повреждены частные и многоквартирные дома, магазин, "Укрпочта" и газопровод.
Рашисты применяли FPV-дроны и авиабомбы типа ФАБ-250.
Вследствие обстрела ранения получил 1 человек.
Известно, что в городе из-за обстрелов прекратили подачу газа.
