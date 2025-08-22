РУС
Новости Удары по Константиновке
Массированный удар по Константиновке на Донетчине: поврежден ряд домов и газопровод. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты атаковали Константиновку. Под ударом оказались жилые дома и инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, фото последствий обнародовали глава ОВА Филашкин и начальник ГВА Горбунов.

Войска РФ били по городу в течение нескольких часов, вследствие чего существенно разрушена гражданская инфраструктура.

Повреждены частные и многоквартирные дома, магазин, "Укрпочта" и газопровод.

Рашисты применяли FPV-дроны и авиабомбы типа ФАБ-250.

Вследствие обстрела ранения получил 1 человек.

Известно, что в городе из-за обстрелов прекратили подачу газа.

Читайте: "Укрпочта" закрыла последние отделения в прифронтовой Константиновке. "Новая почта" ушла из города еще в мае

Обстрел Константиновки 22 августа Каковы последствия
обстрел (29119) Донецкая область (10560) Краматорский район (598) Константиновка (1894)
