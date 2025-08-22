1 362 2
Масований удар по Костянтинівці на Донеччині: пошкоджено низку будинків та газопровід. ФОТОрепортаж
Російські окупанти атакували Костянтинівку. Під ударом опинилися житлові будинки та інфраструктура.
Як інформує Цензор.НЕТ, фото наслідків оприлюднили глава ОВА Філашкін та начальник МВА Горбунов.
Війська РФ били по місту протягом кількох годин, внаслідок чого суттєво зруйновано цивільну інфраструктуру.
Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазин, "Укрпошту" та газопровід.
Рашисти застосовували FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250
Внаслідок обстрілу поранення дістала 1 особа.
Відомо, що у місті через обстріли припинили подачу газу.
