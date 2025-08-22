УКР
Новини Удари по Костянтинівці
1 362 2

Масований удар по Костянтинівці на Донеччині: пошкоджено низку будинків та газопровід. ФОТОрепортаж

Російські окупанти атакували Костянтинівку. Під ударом опинилися житлові будинки та інфраструктура.

Як інформує Цензор.НЕТ, фото наслідків оприлюднили глава ОВА Філашкін та начальник МВА Горбунов.

Війська РФ били по місту протягом кількох годин, внаслідок чого суттєво зруйновано цивільну інфраструктуру.

Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, магазин, "Укрпошту" та газопровід.

Рашисти застосовували FPV-дрони та авіабомби типу ФАБ-250

Внаслідок обстрілу поранення дістала 1 особа.

Відомо, що у місті через обстріли припинили подачу газу.

Читайте: "Укрпошта" закрила останні відділення у прифронтовій Костянтинівці. "Нова пошта" пішла з міста ще у травні

Обстріл Костянтинівки 22 серпня Які наслідки
обстріл (30447) Донецька область (9381) Краматорський район (610) Костянтинівка (431)
партія ригоаналів чим то помагає своїм виборцям? таможений союз вже не просять??
показати весь коментар
22.08.2025 14:20 Відповісти
мокшанские выродки....
показати весь коментар
22.08.2025 14:36 Відповісти
 
 