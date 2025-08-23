Зеленский провел беседу с Рамафосой: Важно, чтобы Глобальный Юг подтолкнул Россию к миру

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой по его просьбе.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский проинформировал Рамафосу о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна. Надо остановить убийства и разрушения.

В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой. Но видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг прислал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЮАР расследуют вербовку женщин для производства дронов на территории России

Также стороны обсудили будущие контакты с партнерами, а также возможности совместной работы с Африканским континентом для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога.

"Договорились быть на связи. Спасибо!" - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рамафоса о разговоре с Путиным: Мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине