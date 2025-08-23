РУС
763 14

Зеленский провел беседу с Рамафосой: Важно, чтобы Глобальный Юг подтолкнул Россию к миру

Зеленский поговорил с Рамафосой

Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой по его просьбе.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Зеленский проинформировал Рамафосу о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

"Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна. Надо остановить убийства и разрушения.

В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой. Но видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг прислал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру", - отметил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В ЮАР расследуют вербовку женщин для производства дронов на территории России

Также стороны обсудили будущие контакты с партнерами, а также возможности совместной работы с Африканским континентом для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога.

"Договорились быть на связи. Спасибо!" - добавил Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рамафоса о разговоре с Путиным: Мы заявили о готовности работать вместе над поиском мирного пути завершения конфликта в Украине

Зеленский Владимир (21690) ЮАР (218) Рамафоса Сирил (26)
Топ комментарии
+10
А ще треба поговорити з сусідським котом...
23.08.2025 15:10 Ответить
+2
Вважаю що та колонізація взагалі була проведена даремно...без неї " глобальний південь" і досі б сидів на пальмах і не рипався
23.08.2025 15:26 Ответить
+1
От дивлюся я на ці країни "глобального півдня" і, як історик, розумію, що деколонізація була проведена зарано...
23.08.2025 15:21 Ответить
А ще треба поговорити з сусідським котом...
23.08.2025 15:10 Ответить
Від розмови з котом більше користі буде - він хоча б погодиться мишей поганяти...
23.08.2025 15:22 Ответить
23.08.2025 15:15 Ответить
Дайте йому сєльодки
або скумбрію нехай лизне...
23.08.2025 15:19 Ответить
Четвертий рік невтомно обговорює та інформує.
Це потужно!
23.08.2025 15:20 Ответить
От дивлюся я на ці країни "глобального півдня" і, як історик, розумію, що деколонізація була проведена зарано...
23.08.2025 15:21 Ответить
Вважаю що та колонізація взагалі була проведена даремно...без неї " глобальний південь" і досі б сидів на пальмах і не рипався
23.08.2025 15:26 Ответить
"зепоцріот".всі фінансові світові розвідки,а особливо ізраїльська,англійська і американська в курсі про "зелену дружбу"з рамафосою.3,14ста не за горами....Особливо "трамбон" любить рамафосу як пес палку...
23.08.2025 15:25 Ответить
глобальний юг штовхає путіна до миру язиком у дупу, і занурюється все більше
23.08.2025 15:26 Ответить
рамафоса з діхлофосом підштовхнуть ***** до миру . так наш гарант підписав 35 угод з усіма державами ЄВРОПИ про мир дружбу . любов і солодку жувачку . щось не вставляють ***** оті угоди . мабуть рамафоса з діхлофосом допоможуть бо аляска з червоними доріжками ***** не допомогла і нічого не допоможе поки по москві і пітєру не буде прилітати як по КИЄВУ . ХАРКОВУ . ДНІПРУ . ЗАПОРІЖЖЮ . КРИВОМУ РОГУ . ПОЛТАВІ . ВІННИЦІ . ЧЕРНІГОВУ . СУМАМ --- ОКО ЗА ОКО --- КРОВ ЗА КРОВ --- СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ ---- АМІНЬ !!!
23.08.2025 15:47 Ответить
Глобального півня...
23.08.2025 15:48 Ответить
Цей підштовхне! - стопудово
23.08.2025 15:52 Ответить
У 24 році - 90 країн світу гарантів безпеки - зеленский,дерьмак, гамномарафон з зливним бачком на гівно сходили - найвеличніші у світі гарантії - і шо де те все, скіки грошей вирачено на те все. А от коли чехи збирали гроші на міліон снарядів для ЗСУ - зеленский не дав жодного центу. Піда...и кончені.
23.08.2025 16:10 Ответить
Питера Боты на него нет
23.08.2025 17:01 Ответить
 
 