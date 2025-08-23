Зеленский провел беседу с Рамафосой: Важно, чтобы Глобальный Юг подтолкнул Россию к миру
Президент Владимир Зеленский провел разговор с президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой по его просьбе.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Зеленский проинформировал Рамафосу о совместных с партнерами дипломатических усилиях и продуктивных встречах с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.
"Надо заканчивать эту войну, которая никому, кроме России, никогда не была нужна. Надо остановить убийства и разрушения.
В очередной раз подтвердил, что готов к любому формату встречи с российским главой. Но видим, что в Москве сейчас снова пытаются затянуть все еще больше. Важно, чтобы Глобальный Юг прислал соответствующие сигналы и подтолкнул Россию к миру", - отметил президент.
Также стороны обсудили будущие контакты с партнерами, а также возможности совместной работы с Африканским континентом для развития отношений и обеспечения продовольственной безопасности и платформы для диалога.
"Договорились быть на связи. Спасибо!" - добавил Зеленский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
або скумбрію нехай лизне...
Це потужно!