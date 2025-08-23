УКР
Новини Мирні перемовини
816 16

Зеленський провів розмову із Рамафосою: Важливо, щоб Глобальний Південь підштовхнув Росію до миру

Зеленський поговорив із Рамафосою

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою на його прохання.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський поінформував Рамафосу про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна. Треба зупинити вбивства та руйнування.

Вкотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником. Утім бачимо, що в Москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру", - зазначив президент.

Трамп вважає, що Україні для миру з РФ доведеться прийняти угоду на умовах Москви, - Politico

Також сторони обговорили майбутні контакти з партнерами, а також можливості спільної роботи з Африканським континентом для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки й платформи для діалогу.

"Домовилися бути на звʼязку. Дякую!" - додав Зеленський.

Тривалий мир в Україні малоймовірний без жорсткішої політики Трампа щодо РФ, - WSJ

Автор: 

Зеленський Володимир (25227) ПАР (167) Рамафоса Сиріл (29)
Топ коментарі
+10
А ще треба поговорити з сусідським котом...
показати весь коментар
23.08.2025 15:10 Відповісти
+2
Вважаю що та колонізація взагалі була проведена даремно...без неї " глобальний південь" і досі б сидів на пальмах і не рипався
показати весь коментар
23.08.2025 15:26 Відповісти
+1
От дивлюся я на ці країни "глобального півдня" і, як історик, розумію, що деколонізація була проведена зарано...
показати весь коментар
23.08.2025 15:21 Відповісти
А ще треба поговорити з сусідським котом...
показати весь коментар
23.08.2025 15:10 Відповісти
Від розмови з котом більше користі буде - він хоча б погодиться мишей поганяти...
показати весь коментар
23.08.2025 15:22 Відповісти
показати весь коментар
23.08.2025 15:15 Відповісти
Дайте йому сєльодки
або скумбрію нехай лизне...
показати весь коментар
23.08.2025 15:19 Відповісти
Четвертий рік невтомно обговорює та інформує.
Це потужно!
Це потужно!
показати весь коментар
23.08.2025 15:20 Відповісти
От дивлюся я на ці країни "глобального півдня" і, як історик, розумію, що деколонізація була проведена зарано...
показати весь коментар
23.08.2025 15:21 Відповісти
Вважаю що та колонізація взагалі була проведена даремно...без неї " глобальний південь" і досі б сидів на пальмах і не рипався
показати весь коментар
23.08.2025 15:26 Відповісти
"зепоцріот".всі фінансові світові розвідки,а особливо ізраїльська,англійська і американська в курсі про "зелену дружбу"з рамафосою.3,14ста не за горами....Особливо "трамбон" любить рамафосу як пес палку...
показати весь коментар
23.08.2025 15:25 Відповісти
так це ж поведінка маленької копії лідора з ВЕЛИКИМ КОМПРОМАТОМ
показати весь коментар
23.08.2025 17:26 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hDqoiWfpCmk https://www.youtube.com/watch?v=Осечкин: Трамп был объектом разработки КГБ

Ненавиджу Гордона , але ця компашка разом у нього на ефірі день тому викликає цікавість - від Осєчкіна до Пінкуса .
показати весь коментар
23.08.2025 17:29 Відповісти
глобальний юг штовхає путіна до миру язиком у дупу, і занурюється все більше
показати весь коментар
23.08.2025 15:26 Відповісти
рамафоса з діхлофосом підштовхнуть ***** до миру . так наш гарант підписав 35 угод з усіма державами ЄВРОПИ про мир дружбу . любов і солодку жувачку . щось не вставляють ***** оті угоди . мабуть рамафоса з діхлофосом допоможуть бо аляска з червоними доріжками ***** не допомогла і нічого не допоможе поки по москві і пітєру не буде прилітати як по КИЄВУ . ХАРКОВУ . ДНІПРУ . ЗАПОРІЖЖЮ . КРИВОМУ РОГУ . ПОЛТАВІ . ВІННИЦІ . ЧЕРНІГОВУ . СУМАМ --- ОКО ЗА ОКО --- КРОВ ЗА КРОВ --- СМЕРТЬ ЗА СМЕРТЬ ---- АМІНЬ !!!
показати весь коментар
23.08.2025 15:47 Відповісти
Глобального півня...
показати весь коментар
23.08.2025 15:48 Відповісти
Цей підштовхне! - стопудово
показати весь коментар
23.08.2025 15:52 Відповісти
У 24 році - 90 країн світу гарантів безпеки - зеленский,дерьмак, гамномарафон з зливним бачком на гівно сходили - найвеличніші у світі гарантії - і шо де те все, скіки грошей вирачено на те все. А от коли чехи збирали гроші на міліон снарядів для ЗСУ - зеленский не дав жодного центу. Піда...и кончені.
показати весь коментар
23.08.2025 16:10 Відповісти
Питера Боты на него нет
показати весь коментар
23.08.2025 17:01 Відповісти
 
 