Зеленський провів розмову із Рамафосою: Важливо, щоб Глобальний Південь підштовхнув Росію до миру
Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою на його прохання.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський поінформував Рамафосу про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.
"Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна. Треба зупинити вбивства та руйнування.
Вкотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником. Утім бачимо, що в Москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру", - зазначив президент.
Також сторони обговорили майбутні контакти з партнерами, а також можливості спільної роботи з Африканським континентом для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки й платформи для діалогу.
"Домовилися бути на звʼязку. Дякую!" - додав Зеленський.
