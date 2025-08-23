Зеленський провів розмову із Рамафосою: Важливо, щоб Глобальний Південь підштовхнув Росію до миру

Президент Володимир Зеленський провів розмову із президентом Південно-Африканської Республіки Сирілом Рамафосою на його прохання.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський поінформував Рамафосу про спільні з партнерами дипломатичні зусилля та продуктивні зустрічі з президентом США Дональдом Трампом у Вашингтоні.

"Треба закінчувати цю війну, яка нікому, крім Росії, ніколи не була потрібна. Треба зупинити вбивства та руйнування.

Вкотре підтвердив, що готовий до будь-якого формату зустрічі з російським очільником. Утім бачимо, що в Москві зараз знову намагаються затягнути все ще більше. Важливо, щоб Глобальний Південь надіслав відповідні сигнали та підштовхнув Росію до миру", - зазначив президент.

Також сторони обговорили майбутні контакти з партнерами, а також можливості спільної роботи з Африканським континентом для розвитку відносин і гарантування продовольчої безпеки й платформи для діалогу.

"Домовилися бути на звʼязку. Дякую!" - додав Зеленський.

