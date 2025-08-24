Мирное соглашение без Украины только подбодрит Россию, - парламентарии 30 стран

Парламентарий из глобальной парламентской сети United for Ukraine выступили с заявлением в поддержку Украины.

Неформальная сеть насчитывает парламентариев из 30 стран. Сегодня, в День Независимости, они пребывают с визитом в Украине.

Парламентарии отметили, что есть только одно препятствие на пути к миру и только одна первопричина этой войны: диктатор Путин и его империалистическая одержимость.

"Подчеркиваем, что любое соглашение о прекращении огня или мирное соглашение, заключенное без участия Украины и европейских союзников за столом переговоров - соглашение, которое не гарантирует суверенитет и территориальную целостность Украины, противоречит Конституции Украины, Уставу ООН, Хельсинкскому Заключительному акту и - в целом - международному праву и его принципам, не содержит эффективных и надежных гарантий безопасности для Украины, подрывает стремление Украины стать членом трансатлантической семьи, - не принесет мира, а наоборот, мотивирует Россию", - говорится в заявлении.

По их словам, настоящий мир требует полного и безусловного прекращения огня, в частности, но не только, немедленное прекращение всех ударов по гражданским объектам и критически важной инфраструктуре.

Это должно сопровождаться прозрачным, надежным (желательно под руководством США/Европы) мониторингом и верификацией, чтобы гарантировать, что это не станет еще одним замороженным конфликтом.

Депутаты также призывают парламенты мира срочно принять резолюции, которые никогда не признают ни одну временно оккупированную территорию Украины российской ни де-юре, ни де-факто, а также не принимают никаких ограничений суверенитета, внутренней и внешней политики Украины, включая ее выбор альянсов.

Также в обращении призвали открыть первый переговорный кластер в переговорах о вступлении Украины в ЕС в начале сентября.

"За этим первым шагом должно последовать открытие всех шести разделов переговоров с Украиной до конца этого года, а также определение 1 января 2030 года как конечной даты членства Украины в ЕС, если все условия будут выполнены", - говорится в заявлении.

Парламентарии отметили, что вступление Украины в НАТО является важной гарантией длительного мира в Украине и Европе.

Заявление, в частности, подписали, Жигимантас Павильонис, заместитель председателя Комитета иностранных дел; председатель United for Ukraine (Литва); Марко Михкельсон, председатель Комитета иностранных дел (Эстония); Рихардс Колс, депутат Европарламента, член Комитета иностранных дел, член руководящего комитета U4U (Европарламент); Томас Эрндль, член Комитета иностранных дел, спикер по вопросам международной политики и безопасности партии ХСС в Бундестаге (Германия); Йоханнес Коскинен, председатель Комитета иностранных дел (Финляндия); Лилиана Танги, член Комитета иностранных дел, вице-президент французской делегации в ПАСЕ (Франция); Даррен Мотт, барон Мотт OBE, член Палаты лордов (Великобритания); Пабло Испан, председатель группы ЕНП в Совете Европы; Ина Кошеру, глава комитета по иностранным делам и евроинтеграции (Молдова).

