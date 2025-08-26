Брат премьера Свириденко, находясь за границей в 2022 году, отчитывался о помощи ВСУ и громадам
Брат премьера Юлии Свириденко Виталий, который выехал за границу до начала полномасштабного вторжения РФ, во время работы в Черниговском облсовете в 2022 году отчитывался о помощи громадам и Силам обороны Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация обнародована на сайте облсовета.
Так, в отчете о работе за 2022 год он рассказывает, что в 2022 году все его усилия были направлены на помощь ВСУ и жителям громад, пострадавших от российского полномасштабного вторжения.
"Личными средствами участвовал в волонтерских инициативах по сбору средств для ВСУ, общественных организаций и благотворительных фондов. Непосредственно во время осады Чернигова в феврале-марте помогал различным волонтерским организациям, занимался организацией и финансированием эвакуации людей из Чернигова, а также доставки гуманитарных грузов в город. Во время осады Чернигова выделил средства на бурение и обустройство скважины с питьевой водой на территории Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - отметил Свириденко.
По словам Свириденко, он за собственные средства в 2022 году помогал ВСУ.
Напомним, ранее премьер Юлия Свириденко подтвердила, что ее брат Виталий выехал из Украины и проживает за границей.
По словам главы правительства, брат "выезжал не во время полномасштабной войны", а до начала российского вторжения.
Виталий Свириденко ранее был депутатом Черниговского областного совета и представлял партию "Слуга народа". Нардеп Марьяна Безуглая писала, что брат Юлии Свириденко уехал учиться в Лондон и не вернулся. Декларация Виталия Свириденко свидетельствует о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.
Оце герой!!!
Оце приклад для наслідування!
Оце персона для посібників історії. Як Зє- і Дєрь-!!!
Віримо!
ПДРС…
Не надо стрелки с МИНДИЧА переводить
Я хочу услышать ПЛЕНКИ МИНДИЧА
Пленкиюзаписанные детективом НАБУ - Магомедрасуловым
Все остальное - вообще неважно
Один раз случился Оман - за него никто не ответил
Случился Вагнергейт - нам просто тупо сбрехали
Хватит прикыдываться лохами
Достало уже!
звісно, чим ще може займатись депутат