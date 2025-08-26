РУС
Брат премьера Свириденко, находясь за границей в 2022 году, отчитывался о помощи ВСУ и громадам

Брат Юлии Свириденко уехал за границу Что известно

Брат премьера Юлии Свириденко Виталий, который выехал за границу до начала полномасштабного вторжения РФ, во время работы в Черниговском облсовете в 2022 году отчитывался о помощи громадам и Силам обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация обнародована на сайте облсовета.

Так, в отчете о работе за 2022 год он рассказывает, что в 2022 году все его усилия были направлены на помощь ВСУ и жителям громад, пострадавших от российского полномасштабного вторжения.

"Личными средствами участвовал в волонтерских инициативах по сбору средств для ВСУ, общественных организаций и благотворительных фондов. Непосредственно во время осады Чернигова в феврале-марте помогал различным волонтерским организациям, занимался организацией и финансированием эвакуации людей из Чернигова, а также доставки гуманитарных грузов в город. Во время осады Чернигова выделил средства на бурение и обустройство скважины с питьевой водой на территории Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - отметил Свириденко.

По словам Свириденко, он за собственные средства в 2022 году помогал ВСУ.

Напомним, ранее премьер Юлия Свириденко подтвердила, что ее брат Виталий выехал из Украины и проживает за границей.

По словам главы правительства, брат "выезжал не во время полномасштабной войны", а до начала российского вторжения.

Виталий Свириденко ранее был депутатом Черниговского областного совета и представлял партию "Слуга народа". Нардеп Марьяна Безуглая писала, что брат Юлии Свириденко уехал учиться в Лондон и не вернулся. Декларация Виталия Свириденко свидетельствует о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.

облсовет (538) Свириденко Юлия (213) Слуга народа (2660) Черниговская область (1231)
+18
Свириденко та її брат виховувались в однакових умовах одними і тими ж людьми. Якщо брат зрадник то і сестра з великою вірогідністю також зрадить. Це ж, мля, аксіома!!! Саме тому зєлєнскій з єрмаком саме її призначили...
26.08.2025 16:09 Ответить
+16
Ого! на орден тяне . Ой як це подобається лохам і "какая разніца".
26.08.2025 16:03 Ответить
+15
Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3570632, схоже це придбання він мав на увазі як допомогу, за одним винятком що не громаді а самому собі.
26.08.2025 16:15 Ответить
А чого ж патрійот не повернувся?
26.08.2025 16:03 Ответить
бо він "імігрант", а заробітчани ( які просто працювали щоб прогодувать сім'ї в Україні) то ухилянти , зрадники, для них і стаття 3 роки тюрми
26.08.2025 16:15 Ответить
Ще один на звання «легенда України».
26.08.2025 16:22 Ответить
Я в ****!
Оце герой!!!
Оце приклад для наслідування!
Оце персона для посібників історії. Як Зє- і Дєрь-!!!
26.08.2025 16:05 Ответить
Який приємний молодий чулувік...
Віримо!
26.08.2025 16:06 Ответить
😂😂😂
26.08.2025 16:23 Ответить
Молодець! Буде наступним міністром оборони...
26.08.2025 16:07 Ответить
Свириденко та її брат виховувались в однакових умовах одними і тими ж людьми. Якщо брат зрадник то і сестра з великою вірогідністю також зрадить. Це ж, мля, аксіома!!! Саме тому зєлєнскій з єрмаком саме її призначили...
26.08.2025 16:09 Ответить
Вона вже зрадила. Відписала наші надра Піндосам і угоду засекретили.
26.08.2025 16:26 Ответить
Ми, звісно, категорично засуджуємо, але чим він гірший від багатьох інших, які виїхали ще до війни й закидають (або й не закидають) гроші на ЗСУ? Принаймні його тут не видно з іноземним прапорцем і натхненними агітаціями про необхідність йти на фронт)
26.08.2025 16:10 Ответить
Кореспондент задає незручне питання кандидату на пост президента СЩА.Той нервує,каже от ви мене звинувачуєте що я злодій,а самі ж відбували термін за крадіжку!Кореспондент відповідає - так,я злодій,а крім того аферист,******** і напівідіот!АЛЕ Я НЕ БАЛОТУЮСЬ НА ПРЕЗИДЕНТА АМЕРИКИ!
26.08.2025 17:45 Ответить
Виродок добре знав про напад кацапів тому завчасно здриснув за кордон...
26.08.2025 16:10 Ответить
Только сначала он наволонтёрил себе в карман , а уж потом сдрыснул и квартирку в Англии прикупил
ПДРС…
26.08.2025 16:19 Ответить
А УБД , що не заслужив ?
26.08.2025 16:10 Ответить
Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3570632, схоже це придбання він мав на увазі як допомогу, за одним винятком що не громаді а самому собі.
26.08.2025 16:15 Ответить
Та это все фигня
Не надо стрелки с МИНДИЧА переводить
Я хочу услышать ПЛЕНКИ МИНДИЧА
Пленкиюзаписанные детективом НАБУ - Магомедрасуловым
Все остальное - вообще неважно
Один раз случился Оман - за него никто не ответил
Случился Вагнергейт - нам просто тупо сбрехали
Хватит прикыдываться лохами
26.08.2025 16:17 Ответить
Я требую ответа за пленки Миндича !!!!!!!
Достало уже!
26.08.2025 16:19 Ответить
На плівках потужний лідор лоханувся в турборежимі. Ті, кому давали їх послухати , говорили що там просто жесть суцільна.
26.08.2025 16:28 Ответить
Декларация Виталия Свириденко свидетельствует о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года... мабудь за стіпендію...
26.08.2025 16:27 Ответить
Ото піздюк зелений свириденко
26.08.2025 16:28 Ответить
Він поїхав, бо запахло смаженим. Віджав зі спільниками 2000 га землі державної. От таку х..я малята. Бачите тепер хто стоїть на вершіні нашої влади. А в окопах сидить біднота, наловлена по селах...
26.08.2025 16:29 Ответить
Середня ціна на оренду одного гектара української сільськогосподарської землі в липні піднялась в середньому до 88 000 тисяч гривень...
26.08.2025 18:12 Ответить
Орден патріту передайте!!!!!Там же,до речі,і дмитрук,**** православнв!!!
26.08.2025 16:31 Ответить
Благодійний фронт, батальон "Донат", великобританський напрямок.
26.08.2025 16:37 Ответить
Ага, смешно даже очень..
26.08.2025 16:43 Ответить
мосейчучка - фас на ухилянта!
26.08.2025 16:53 Ответить
як і сини Порошенка, і не тільки його.
26.08.2025 17:24 Ответить
Долучався до збору наших горошей, а потім їх розприділяв - оце цінний кадр...
звісно, чим ще може займатись депутат
26.08.2025 17:24 Ответить
Ті що перепливають Тіссу в західному напрямку зараз намагаються зробити те ж саме : стати заробітчани, та допомогати неньки Україні.
26.08.2025 17:26 Ответить
26.08.2025 18:20 Ответить
 
 