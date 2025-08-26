Брат премьера Свириденко, находясь за границей в 2022 году, отчитывался о помощи ВСУ и громадам

Брат премьера Юлии Свириденко Виталий, который выехал за границу до начала полномасштабного вторжения РФ, во время работы в Черниговском облсовете в 2022 году отчитывался о помощи громадам и Силам обороны Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующая информация обнародована на сайте облсовета.

Так, в отчете о работе за 2022 год он рассказывает, что в 2022 году все его усилия были направлены на помощь ВСУ и жителям громад, пострадавших от российского полномасштабного вторжения.

"Личными средствами участвовал в волонтерских инициативах по сбору средств для ВСУ, общественных организаций и благотворительных фондов. Непосредственно во время осады Чернигова в феврале-марте помогал различным волонтерским организациям, занимался организацией и финансированием эвакуации людей из Чернигова, а также доставки гуманитарных грузов в город. Во время осады Чернигова выделил средства на бурение и обустройство скважины с питьевой водой на территории Черниговского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки", - отметил Свириденко.

По словам Свириденко, он за собственные средства в 2022 году помогал ВСУ.

Напомним, ранее премьер Юлия Свириденко подтвердила, что ее брат Виталий выехал из Украины и проживает за границей.

По словам главы правительства, брат "выезжал не во время полномасштабной войны", а до начала российского вторжения.

Виталий Свириденко ранее был депутатом Черниговского областного совета и представлял партию "Слуга народа". Нардеп Марьяна Безуглая писала, что брат Юлии Свириденко уехал учиться в Лондон и не вернулся. Декларация Виталия Свириденко свидетельствует о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года.

