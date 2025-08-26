УКР
Брат прем’єрки Свириденко, перебуваючи за кордоном у 2022 році, звітував про допомогу ЗСУ та громадам

Брат Юлії Свириденко виїхав за кордон Що відомо

Брат прем'єрки Юлії Свириденко Віталій, який виїхав за кордон до початку повномасштабного вторгнення РФ, під час роботи у Чернігівській облраді у 2022 році звітував про допомогу громадам та Силам оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну інформацію оприлюднено на сайті облради.

Так, у звіті про роботу за 2022 рік він розповідає, що у 2022 році усі його зусилля були направлені на допомогу ЗСУ та жителям громад, які постраждали від російського повномасштабного вторгнення.

"Особистими коштами долучався до волонтерських ініціатив із збору коштів для ЗСУ, громадських організацій та благодійних фондів. Безпосередньо під час облоги Чернігова у лютому-березні допомагав різним волонтерським організаціям, займався організацією та фінансуванням евакуації людей із Чернігова, а також доставки гуманітарних вантажів до міста. Під час облоги Чернігова виділив кошти на буріння та облаштування свердловини із питною водою на території Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - зазначив Свириденко.

За словами Свириденка, він за власні кошти у 2022 році допомагав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Юлія Свириденко підтвердила, що її брат Віталій виїхав з України та проживає за кордоном.

За словами глави уряду, брат "виїжджав не під час повномасштабної війни", а до початку російського вторгнення.

Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію "Слуга народу". Нардепка Марʼяна Безугла писала, що брат Юлії Свириденко виїхав вчитися до Лондона і не повернувся. Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.

Топ коментарі
+16
Свириденко та її брат виховувались в однакових умовах одними і тими ж людьми. Якщо брат зрадник то і сестра з великою вірогідністю також зрадить. Це ж, мля, аксіома!!! Саме тому зєлєнскій з єрмаком саме її призначили...
показати весь коментар
26.08.2025 16:09 Відповісти
+13
Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3570632, схоже це придбання він мав на увазі як допомогу, за одним винятком що не громаді а самому собі.
показати весь коментар
26.08.2025 16:15 Відповісти
+12
Виродок добре знав про напад кацапів тому завчасно здриснув за кордон...
показати весь коментар
26.08.2025 16:10 Відповісти
А чого ж патрійот не повернувся?
показати весь коментар
26.08.2025 16:03 Відповісти
бо він "імігрант", а заробітчани ( які просто працювали щоб прогодувать сім'ї в Україні) то ухилянти , зрадники, для них і стаття 3 роки тюрми
показати весь коментар
26.08.2025 16:15 Відповісти
Ого! на орден тяне . Ой як це подобається лохам і "какая разніца".
показати весь коментар
26.08.2025 16:03 Відповісти
Ще один на звання «легенда України».
показати весь коментар
26.08.2025 16:22 Відповісти
Я в ****!
Оце герой!!!
Оце приклад для наслідування!
Оце персона для посібників історії. Як Зє- і Дєрь-!!!
показати весь коментар
26.08.2025 16:05 Відповісти
Який приємний молодий чулувік...
Віримо!
показати весь коментар
26.08.2025 16:06 Відповісти
😂😂😂
показати весь коментар
26.08.2025 16:23 Відповісти
Молодець! Буде наступним міністром оборони...
показати весь коментар
26.08.2025 16:07 Відповісти
Свириденко та її брат виховувались в однакових умовах одними і тими ж людьми. Якщо брат зрадник то і сестра з великою вірогідністю також зрадить. Це ж, мля, аксіома!!! Саме тому зєлєнскій з єрмаком саме її призначили...
показати весь коментар
26.08.2025 16:09 Відповісти
Вона вже зрадила. Відписала наші надра Піндосам і угоду засекретили.
показати весь коментар
26.08.2025 16:26 Відповісти
Ми, звісно, категорично засуджуємо, але чим він гірший від багатьох інших, які виїхали ще до війни й закидають (або й не закидають) гроші на ЗСУ? Принаймні його тут не видно з іноземним прапорцем і натхненними агітаціями про необхідність йти на фронт)
показати весь коментар
26.08.2025 16:10 Відповісти
Виродок добре знав про напад кацапів тому завчасно здриснув за кордон...
показати весь коментар
26.08.2025 16:10 Відповісти
Только сначала он наволонтёрил себе в карман , а уж потом сдрыснул и квартирку в Англии прикупил
ПДРС…
показати весь коментар
26.08.2025 16:19 Відповісти
А УБД , що не заслужив ?
показати весь коментар
26.08.2025 16:10 Відповісти
Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року. Джерело: https://censor.net/ua/n3570632, схоже це придбання він мав на увазі як допомогу, за одним винятком що не громаді а самому собі.
показати весь коментар
26.08.2025 16:15 Відповісти
Та это все фигня
Не надо стрелки с МИНДИЧА переводить
Я хочу услышать ПЛЕНКИ МИНДИЧА
Пленкиюзаписанные детективом НАБУ - Магомедрасуловым
Все остальное - вообще неважно
Один раз случился Оман - за него никто не ответил
Случился Вагнергейт - нам просто тупо сбрехали
Хватит прикыдываться лохами
показати весь коментар
26.08.2025 16:17 Відповісти
Я требую ответа за пленки Миндича !!!!!!!
Достало уже!
показати весь коментар
26.08.2025 16:19 Відповісти
На плівках потужний лідор лоханувся в турборежимі. Ті, кому давали їх послухати , говорили що там просто жесть суцільна.
показати весь коментар
26.08.2025 16:28 Відповісти
Декларация Виталия Свириденко свидетельствует о том, что он приобрел квартиру и участок в Великобритании в августе 2022 года... мабудь за стіпендію...
показати весь коментар
26.08.2025 16:27 Відповісти
Ото піздюк зелений свириденко
показати весь коментар
26.08.2025 16:28 Відповісти
Він поїхав, бо запахло смаженим. Віджав зі спільниками 2000 га землі державної. От таку х..я малята. Бачите тепер хто стоїть на вершіні нашої влади. А в окопах сидить біднота, наловлена по селах...
показати весь коментар
26.08.2025 16:29 Відповісти
Орден патріту передайте!!!!!Там же,до речі,і дмитрук,**** православнв!!!
показати весь коментар
26.08.2025 16:31 Відповісти
Благодійний фронт, батальон "Донат", великобританський напрямок.
показати весь коментар
26.08.2025 16:37 Відповісти
Ага, смешно даже очень..
показати весь коментар
26.08.2025 16:43 Відповісти
мосейчучка - фас на ухилянта!
показати весь коментар
26.08.2025 16:53 Відповісти
 
 