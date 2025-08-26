Брат прем’єрки Свириденко, перебуваючи за кордоном у 2022 році, звітував про допомогу ЗСУ та громадам

Брат прем'єрки Юлії Свириденко Віталій, який виїхав за кордон до початку повномасштабного вторгнення РФ, під час роботи у Чернігівській облраді у 2022 році звітував про допомогу громадам та Силам оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідну інформацію оприлюднено на сайті облради.

Так, у звіті про роботу за 2022 рік він розповідає, що у 2022 році усі його зусилля були направлені на допомогу ЗСУ та жителям громад, які постраждали від російського повномасштабного вторгнення.

"Особистими коштами долучався до волонтерських ініціатив із збору коштів для ЗСУ, громадських організацій та благодійних фондів. Безпосередньо під час облоги Чернігова у лютому-березні допомагав різним волонтерським організаціям, займався організацією та фінансуванням евакуації людей із Чернігова, а також доставки гуманітарних вантажів до міста. Під час облоги Чернігова виділив кошти на буріння та облаштування свердловини із питною водою на території Чернігівського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки", - зазначив Свириденко.

За словами Свириденка, він за власні кошти у 2022 році допомагав ЗСУ.

Нагадаємо, раніше прем'єрка Юлія Свириденко підтвердила, що її брат Віталій виїхав з України та проживає за кордоном.

За словами глави уряду, брат "виїжджав не під час повномасштабної війни", а до початку російського вторгнення.

Віталій Свириденко раніше був депутатом Чернігівської обласної ради і представляв партію "Слуга народу". Нардепка Марʼяна Безугла писала, що брат Юлії Свириденко виїхав вчитися до Лондона і не повернувся. Декларація Віталія Свириденка свідчить про те, що він придбав квартиру і ділянку у Великій Британії в серпні 2022 року.

