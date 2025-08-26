Президент Эстонии Карис об инциденте с падением дрона: Необходимо ускорить развитие систем противодействия БПЛА

Президент Эстонии Алар Карис, комментируя инцидент с неизвестным дроном, упавшим и взорвавшимся в Тартуском уезде 25 августа, отметил необходимость ускорить создание противодействия БПЛА и многоуровневой противовоздушной обороны.

Его заявление цитирует ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Карис провел встречу с министром обороны Ханно Певкуром, министром внутренних дел Игорем Таро и генеральным директором Полиции безопасности Марго Паллосоном.

"Этот частный случай показывает, что наши проекты по созданию дрон-стены и многослойной системы противовоздушной обороны не является чем-то, на что Эстония может потратить несколько лет, а должны быть реализованы как можно быстрее. Это вопрос безопасности и защиты населения. Фокус противодействия дронам больше не ограничивается только восточной границей, а требует гораздо более широкого подхода, чем раньше", - отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России в шести километрах от границы с Эстонией упал дрон

Президент Эстонии добавил, что в случае противодействия дронам учреждения гособороны страны должны еще теснее сотрудничать.

"Государственная оборона едина и всеобъемлюща. Мы должны подумать, можем ли мы сделать что-то большее, чтобы и наши вооруженные силы, и полиция могли совместно выявлять и совместно реагировать на такие угрозы", - добавил Карис.

Напомним, 25 августа в Тартуском уезде Эстонии местный фермер обнаружил обломки ударного беспилотного летательного аппарата (БПЛА) и кратер от взрыва.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эстония готова присоединиться к миротворческой операции в Украине, - премьер Михал