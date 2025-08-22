РУС
Эстония готова присоединиться к миротворческой операции в Украине, - премьер Михал

премьер-министр Эстонии Кристен Михал

Эстония готова присоединиться к миротворческой операции в Украине силами до одной роты.

Об этом заявил премьер-министр страны Кристен Михал, которого цитирует Reuters, сообщает Цензор.НЕТ.

Во время встречи с главой финского правительства Петтери Орпо в Таллинне Михал подтвердил, что Эстония готова внести вклад в будущие "силы сдерживания" в Украине численностью до роты.

В то же время он не уточнил, сколько именно военных имеет в виду.

Как отмечает Reuters, генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что союзники Альянса и Украина работают вместе над гарантиями безопасности на таком уровне, чтобы Россия больше никогда не смогла повторно напасть. По его словам, гарантии будут включать участие как европейских государств, так и США.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер уже поддержали идею развертывания войск в рамках послевоенного урегулирования через коалицию стран-партнеров Украины. Канцлер Германии Фридрих Мерц также заявил об открытости ФРГ к такой инициативе.

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Издание The Times писало, что европейцы рассматривают 4 варианта гарантий безопасности для Украины.

Читайте также: 51% немцев выступают против отправки войск в Украину для гарантий безопасности, - опрос

миротворцы (1202) Эстония (1494) гарантии безопасности (192)
Естонцям респект та шана
Справжні наші брати та сестри
22.08.2025 19:53 Ответить
Уявляю як будут горіти пердаки на шоу сікєльових та всяких боброєдоки
22.08.2025 19:54 Ответить
22.08.2025 20:05 Ответить
А вот это уже реально все меняет. Это уже дела , а не пустые слова.
22.08.2025 20:44 Ответить
 
 