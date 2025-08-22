Естонія готова долучитися до миротворчої операції в Україні, - прем’єр Міхал

Естонія готова долучитися до миротворчої операції в Україні силами до однієї роти.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Крістен Міхал, якого цитує Reuters, повідомляє Цензор.НЕТ.

Під час зустрічі з главою фінського уряду Петтері Орпо в Таллінні Міхал підтвердив, що Естонія готова зробити внесок у майбутні "сили стримування" в Україні чисельністю до роти.

Водночас він не уточнив, скільки саме військових має на увазі.

Як зазначає Reuters, генсек НАТО Марк Рютте наголосив, що союзники Альянсу та Україна працюють разом над гарантіями безпеки на такому рівні, щоб Росія більше ніколи не змогла повторно напасти. За його словами, гарантії включатимуть участь як європейських держав, так і США.

Президент Франції Еммануель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер вже підтримали ідею розгортання військ у межах післявоєнного врегулювання через коаліцію країн-партнерів України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц також заявив про відкритість ФРН до такої ініціативи.

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Видання The Times писало, що європейці розглядають 4 варіанти безпекових гарантій для України.

