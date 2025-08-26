Президент Естонії Каріс про інцидент із падінням дрона: Необхідно прискорити розвиток систем протидії БПЛА

Президент Естонії Алар Каріс, коментуючи інцидент з невідомим дроном, що впав і вибухнув у Тартуському повіті 25 серпня, наголосив на необхідності прискорити створення протидії БПЛА та багаторівневої протиповітряної оборони.

Його заяву цитує ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Каріс провів зустріч з міністром оборони Ханно Певкуром, міністром внутрішніх справ Ігорем Таро та генеральним директором Поліції безпеки Марго Паллосоном.

"Цей окремий випадок показує, що наші проєкти щодо створення дрон-стіни та багатошарової системи протиповітряної оборони не є чимось, на що Естонія може витратити кілька років, а повинні бути реалізовані якнайшвидше. Це питання безпеки та захисту населення. Фокус протидії дронам більше не обмежується лише східним кордоном, а вимагає набагато ширшого підходу, ніж раніше", - зазначив він.

Президент Естонії додав, що в разі протидії дронам установи держоборони країни повинні ще тісніше співпрацювати.

"Державна оборона єдина і всеосяжна. Ми повинні подумати, чи можемо ми зробити щось більше, щоб і наші збройні сили, і поліція могли спільно виявляти й спільно реагувати на такі загрози", - додав Каріс.

Нагадаємо, 25 серпня у Тартуському повіті Естонії місцевий фермер виявив уламки ударного безпілотного літального апарата (БПЛА) та кратер від вибуху.

