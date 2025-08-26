С юридической точки зрения это не так просто конфисковать замороженные активы РФ, - премьер Бельгии де Вевер

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против конфискации замороженных российских активов, отметив юридические трудности такого процесса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине во вторник.

Так, де Вевер отметил, что российские активы лучше всего оставить замороженными в Euroclear до завершения мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Значительная часть этих средств заморожена в Брюсселе в Euroclear. Я знаю, что есть правительства, которые пытаются конфисковать эти деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто", - отметил он.

Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения России в Украину западные государства заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, хранящихся в их юрисдикциях.

С тех пор продолжается дискуссия о том, как можно использовать эти активы для помощи Украине.

Напомним, Еврокомиссия рассматривала возможность предоставить зарегистрированному в Бельгии депозитарию Euroclear возможность использования замороженных активов РФ для компенсации убытков в результате возможной конфискации его активов в России.

В Euroclear признавали, что российские суды массово выносят решения о конфискации средств инвесторов, которые учитываются на счетах депозитария в РФ.