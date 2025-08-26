РУС
Конфискация замороженных активов
376 11

С юридической точки зрения это не так просто конфисковать замороженные активы РФ, - премьер Бельгии де Вевер

Премьер-министр Бельгии де Вевер о конфискации активов РФ

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против конфискации замороженных российских активов, отметив юридические трудности такого процесса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине во вторник.

Так, де Вевер отметил, что российские активы лучше всего оставить замороженными в Euroclear до завершения мирных переговоров между Россией и Украиной.

"Значительная часть этих средств заморожена в Брюсселе в Euroclear. Я знаю, что есть правительства, которые пытаются конфисковать эти деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто", - отметил он.

Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения России в Украину западные государства заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, хранящихся в их юрисдикциях.

С тех пор продолжается дискуссия о том, как можно использовать эти активы для помощи Украине.

Напомним, Еврокомиссия рассматривала возможность предоставить зарегистрированному в Бельгии депозитарию Euroclear возможность использования замороженных активов РФ для компенсации убытков в результате возможной конфискации его активов в России.

В Euroclear признавали, что российские суды массово выносят решения о конфискации средств инвесторов, которые учитываются на счетах депозитария в РФ.

Бельгия россия замороженные активы де Вевер Барт
Топ комментарии
+4
ЗАТО ПРОСТО

- вбити 500 000
- знищити півкраїни величиною з 3 бельгії
- викрадати дітей
- погрожувати ЯЗ
- підриваги ГЕС

отут тобі ще і червону доріжку постелять
26.08.2025 17:01 Ответить
+3
а з шкурного погляду це взагалі нечуванно
26.08.2025 16:47 Ответить
+2
Кілька кацапських прильотів по Брюселю - і в голові прем'єра настане юридичне просвітлення.
26.08.2025 16:49 Ответить
а з шкурного погляду це взагалі нечуванно
26.08.2025 16:47 Ответить
вбивство кацапами українців є юридично бездоганним фактом бельгійського права

.
26.08.2025 18:08 Ответить
Кілька кацапських прильотів по Брюселю - і в голові прем'єра настане юридичне просвітлення.
26.08.2025 16:49 Ответить
звіздун твоя фамілія , да Вевер Шльонровіч ...
26.08.2025 16:50 Ответить
Звичайно важко, за 3.5 роки війни ті активи вже стали як свої, рідненькі
26.08.2025 16:50 Ответить
Якраз просто.
Звичайна конфіскація майна злочинця.
26.08.2025 16:59 Ответить
ЗАТО ПРОСТО

- вбити 500 000
- знищити півкраїни величиною з 3 бельгії
- викрадати дітей
- погрожувати ЯЗ
- підриваги ГЕС

отут тобі ще і червону доріжку постелять
26.08.2025 17:01 Ответить
Крим в нас відібрали, вмовляють ще кілька областей віддати, повбивали людей на нашій территоріі шмаляють дронами і ракетами по мирному населенню то це просто... коли є бажання справедливості то все просто..
26.08.2025 17:11 Ответить
Щось у вас все складно. Складно за три з половиною років налагодити військову промисловість, змінити правила голосування (зовсім мабуть нема бажання), тяжко відмовитись від енергоносіїв від раши, а як складно санкції вводити, вже аж дев'ятнадцятий пакет розробляють а як тяжко вони проходять.
26.08.2025 17:17 Ответить
Веєр чи віяло, а як виглядає з юридичної точки зору те шо кацапсини кожного дня вбивають українців, руйнують міста та села, підривають дамби та т.і.?!
26.08.2025 17:23 Ответить
а як можна юридично
виправдати військові злочини путераста, а Трамп із ним зустрічався?
26.08.2025 17:25 Ответить
 
 