С юридической точки зрения это не так просто конфисковать замороженные активы РФ, - премьер Бельгии де Вевер
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер выступил против конфискации замороженных российских активов, отметив юридические трудности такого процесса.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом он сказал на пресс-конференции в Берлине во вторник.
Так, де Вевер отметил, что российские активы лучше всего оставить замороженными в Euroclear до завершения мирных переговоров между Россией и Украиной.
"Значительная часть этих средств заморожена в Брюсселе в Euroclear. Я знаю, что есть правительства, которые пытаются конфисковать эти деньги. Но я хотел бы предупредить, что с юридической точки зрения это не так просто", - отметил он.
Стоит напомнить, что после полномасштабного вторжения России в Украину западные государства заморозили около 300 миллиардов евро российских активов, хранящихся в их юрисдикциях.
С тех пор продолжается дискуссия о том, как можно использовать эти активы для помощи Украине.
Напомним, Еврокомиссия рассматривала возможность предоставить зарегистрированному в Бельгии депозитарию Euroclear возможность использования замороженных активов РФ для компенсации убытков в результате возможной конфискации его активов в России.
В Euroclear признавали, что российские суды массово выносят решения о конфискации средств инвесторов, которые учитываются на счетах депозитария в РФ.
Звичайна конфіскація майна злочинця.
- вбити 500 000
- знищити півкраїни величиною з 3 бельгії
- викрадати дітей
- погрожувати ЯЗ
- підриваги ГЕС
отут тобі ще і червону доріжку постелять
виправдати військові злочини путераста, а Трамп із ним зустрічався?