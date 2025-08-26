З юридичного погляду не так просто конфіскувати заморожені активи РФ, - прем’єр Бельгії де Вевер

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступив проти конфіскації заморожених російських активів, наголосивши на юридичних труднощах такого процесу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав на пресконференції у Берліні у вівторок.

Так, де Вевер зауважив, що російські активи найкраще залишити замороженими у Euroclear до завершення мирних переговорів між Росією та Україною.

"Значна частина цих коштів заморожена в Брюсселі в Euroclear. Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичного погляду це не так просто", – зазначив він.

Варто нагадати, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави заморозили близько 300 мільярдів євро російських активів, що зберігаються в їхніх юрисдикціях.

Відтоді триває дискусія про те, як саме можна використати ці активи для допомоги Україні.

Нагадаємо, Єврокомісія розглядала можливість надати зареєстрованому у Бельгії депозитарію Euroclear можливість використання заморожених активів РФ для компенсації збитків внаслідок можливої конфіскації його активів у Росії.

У Euroclear визнавали, що російські суди масово виносять рішення про конфіскацію коштів інвесторів, які обліковуються на рахунках депозитарію у РФ.