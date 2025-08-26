УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10924 відвідувача онлайн
Новини Конфіскація заморожених активів
157 6

З юридичного погляду не так просто конфіскувати заморожені активи РФ, - прем’єр Бельгії де Вевер

Прем’єр-міністр Бельгії де Вевер про конфіскацію активів РФ

Премʼєр-міністр Бельгії Барт де Вевер виступив проти конфіскації заморожених російських активів, наголосивши на юридичних труднощах такого процесу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав на пресконференції у Берліні у вівторок.

Так, де Вевер зауважив, що російські активи найкраще залишити замороженими у Euroclear до завершення мирних переговорів між Росією та Україною.

"Значна частина цих коштів заморожена в Брюсселі в Euroclear. Я знаю, що є уряди, які намагаються конфіскувати ці гроші. Але я хотів би попередити, що з юридичного погляду це не так просто", – зазначив він.

Також читайте: Україна, як жертва агресії, має більше прав на заморожені російські активи, ніж РФ, - Сікорський

Варто нагадати, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну західні держави заморозили близько 300 мільярдів євро російських активів, що зберігаються в їхніх юрисдикціях.

Відтоді триває дискусія про те, як саме можна використати ці активи для допомоги Україні.

Читайте: ЄС отримав ще 1,6 мільярда євро прибутків від заморожених активів РФ. Кошти спрямують на підтримку України

Нагадаємо, Єврокомісія розглядала можливість надати зареєстрованому у Бельгії депозитарію Euroclear можливість використання заморожених активів РФ для компенсації збитків внаслідок можливої конфіскації його активів у Росії.

У Euroclear визнавали, що російські суди масово виносять рішення про конфіскацію коштів інвесторів, які обліковуються на рахунках депозитарію у РФ.

Автор: 

Бельгія (429) росія (67347) заморожені активи (604) Де Вевер Барт (10)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а з шкурного погляду це взагалі нечуванно
показати весь коментар
26.08.2025 16:47 Відповісти
Кілька кацапських прильотів по Брюселю - і в голові прем'єра настане юридичне просвітлення.
показати весь коментар
26.08.2025 16:49 Відповісти
звіздун твоя фамілія , да Вевер Шльонровіч ...
показати весь коментар
26.08.2025 16:50 Відповісти
Звичайно важко, за 3.5 роки війни ті активи вже стали як свої, рідненькі
показати весь коментар
26.08.2025 16:50 Відповісти
Якраз просто.
Звичайна конфіскація майна злочинця.
показати весь коментар
26.08.2025 16:59 Відповісти
ЗАТО ПРОСТО

- вбити 500 000
- знищити півкраїни величиною з 3 бельгії
- викрадати дітей
- погрожувати ЯЗ
- підриваги ГЕС

отут тобі ще і червону доріжку постелять
показати весь коментар
26.08.2025 17:01 Відповісти
 
 