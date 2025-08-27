С утра россияне убили двух человек и троих ранили на Херсонщине

С самого утра 27 августа российские войска атакуют Херсон и населенные пункты Херсонщины, вследствие чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Херсонскую ОВА.

В частности, ориентировочно в 05:00 российские военные из артиллерии обстреляли Днепровский район Херсона.

Под вражеский удар попала женщина 1972 года рождения, которая находилась дома. Она получила взрывную травму и множественные ожоги тела. Пострадавшую доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

Около 06:30 россияне атаковали с БПЛА центральную часть Херсона.

Из-за вражеской атаки 67-летний мужчина получил контузию, осколочное ранение виска, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы. Пострадавшего доставили в больницу в среднем состоянии тяжести.

Позже в больницу обратился еще один пострадавший из-за атаки российского дрона в центральной части Херсона.

Также смотрите: Рашисты ударили по Херсону из артиллерии: погибла женщина, есть раненые. ФОТО

У 56-летнего мужчины диагностировали взрывную травму, контузию и осколочные ранения лица. Он находится под наблюдением медиков.

Около 09:00 российские террористы обстреляли из артиллерии ферму в Нововоронцовке.

Из-за вражеской атаки смертельные ранения получили двое работников: 45-летний мужчина и 40-летняя женщина.

Кроме того, стало известно о гибели еще одного жителя Херсонщины из-за удара российского дрона.

"23 августа оккупационные войска атаковали с БПЛА 78-летнего мужчину на окраине города Берислав. Он получил смертельные ранения. Мои соболезнования родным убитого", - сообщил глава ОВА Александр Прокудин.

Также читайте: Движение по трассе Херсон-Николаев временно ограничено. Причина - активность российских БпЛА