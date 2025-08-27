Від ранку росіяни вбили двох людей і трьох поранили на Херсонщині

Від самого ранку 27 серпня російські війська атакують Херсон та населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Так, орієнтовно о 05:00 російські військові з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсону.

Під ворожий удар потрапила жінка 1972 року народження, яка перебувала вдома. Вона дістала вибухову травму та множинні опіки тіла. Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Близько 06:30 росіяни атакували з БпЛА центральну частину Херсону.

Через ворожу атаку 67-річний чоловік дістав контузію, уламкове поранення скроні, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Пізніше до лікарні звернувся ще один постраждалий через атаку російського дрона у центральній частині Херсона.

У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію та уламкові поранення обличчя. Він перебуває під наглядом медиків.

Близько 09:00 російські терористи обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці.

Через ворожу атаку смертельні поранення дістали двоє працівників: 45-річний чоловік та 40-річна жінка.

Крім того, стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через удар російського дрона.

"23 серпня окупаційні війська атакували з БпЛА 78-річного чоловіка на околиці міста Берислав. Він дістав смертельні поранення. Мої співчуття рідним вбитого", - повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

