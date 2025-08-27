УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11162 відвідувача онлайн
Новини обстріли Херсонщини
188 3

Від ранку росіяни вбили двох людей і трьох поранили на Херсонщині

Обстріли Херсонщини

Від самого ранку 27 серпня російські війська атакують Херсон та населені пункти Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Херсонську ОВА.

Так, орієнтовно о 05:00 російські військові з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсону.

Під ворожий удар потрапила жінка 1972 року народження, яка перебувала вдома. Вона дістала вибухову травму та множинні опіки тіла. Постраждалу доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Близько 06:30 росіяни атакували з БпЛА центральну частину Херсону.

Через ворожу атаку 67-річний чоловік дістав контузію, уламкове поранення скроні, вибухову та закриту черепно-мозкову травми. Постраждалого доставили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Пізніше до лікарні звернувся ще один постраждалий через атаку російського дрона у центральній частині Херсона.

Також дивіться: Рашисти вдарили по Херсону з артилерії: загинула жінка, є поранена. ФОТО

У 56-річного чоловіка діагностували вибухову травму, контузію та уламкові поранення обличчя. Він перебуває під наглядом медиків.

Близько 09:00 російські терористи обстріляли з артилерії ферму у Нововоронцовці.

Через ворожу атаку смертельні поранення дістали двоє працівників: 45-річний чоловік та 40-річна жінка.

Крім того, стало відомо про загибель ще одного жителя Херсонщини через удар російського дрона.

"23 серпня окупаційні війська атакували з БпЛА 78-річного чоловіка на околиці міста Берислав. Він дістав смертельні поранення. Мої співчуття рідним вбитого", - повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Також читайте: Рух трасою Херсон-Миколаїв тимчасово обмежено. Причина - активність російських БпЛА

Автор: 

обстріл (30503) Херсон (3582) Херсонська область (6144) Бериславський район (121) Херсонський район (542) Нововоронцовка (2)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
атакували з бпла цивільного... атакувати можна позиції, якусь військову техніку, якихось військових, а цивільних просто вбивають й весь світ на це дивиться...
показати весь коментар
27.08.2025 12:44 Відповісти
😢😢😢
показати весь коментар
27.08.2025 12:58 Відповісти
Дивиться. Але ж не мовчки. Він виказує нам слова потужної, щирої, безмежної, величезної, шаленої,безцінної, сердечної і тд, і тп підтримки.
показати весь коментар
27.08.2025 13:50 Відповісти
 
 