Не ждите от прокуратуры терпимости к коррупции, - Кравченко относительно заявлений чиновников о "давлении прокуратуры" и "политических преследованиях"

Генпрокурор Кравченко

Прокуратура делает и будет делать то, что обязана делать: реагирует на преступления. И никакой избирательности здесь нет.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

В последние дни наблюдаю заявления некоторых представителей местной власти о "давлении прокуратуры" и "политических преследованиях".

Я понимаю: когда чиновники и управленцы хотят оправдаться, проще рассказывать о политике, чем объяснять, почему на ремонтах укрытий для детей украдены миллионы, почему в больницы завезли непригодное оборудование, а в школах, вместо безопасных укрытий, поставили папье-маше.

Но давайте честно.

Если вы:

- подписывали акты на несуществующие работы в укрытиях,

- закупали генераторы по завышенным ценам,

- растрачивали деньги на ремонтах дорог и школ,

- организовывали махинации с землями громад,

- манипулировали с бюджетами больниц или питанием детей....

То здесь дело не в "давлении прокуратуры". Здесь дело в вашей ответственности.

"Количество подозрений и суммы убытков, которые поражают всех, это не о пиаре, это о хищении и злоупотреблении полномочиями представителями местной власти и их сообщниками, иногда, с особым цинизмом во время войны. Сегодня подозреваемые и их защитники в соцсетях делают попытку вызвать жалость, а где была их жалость, когда воровали у школьников?" - подчеркнул Кравченко.

Как отмечает Генпрокурор, прокуратура делает и будет делать то, что обязана делать: реагирует на преступления. И никакой избирательности здесь нет. В Киеве или на Буковине, на Запорожье или на Харьковщине - везде одинаковая реакция: есть факт преступления - будет подозрение, будет суд, который поставит окончательную точку.

А попытки политизации и давления на правоохранителей бесполезны.

"Однако, я подчеркиваю: не ждите от прокуратуры толерантности к коррупции. Относительно возможных нарушений правоохранителей во время следственных действий, то каждый потенциально возможный случай будет изучен и получит соответствующую оценку", - подчеркнул Кравченко.

Топ комментарии
+6
Що вкрав полковник Червінський? Де в нього склад злочину, та навіть по тій справі, за яку йому шиють корупцію?
27.08.2025 13:13 Ответить
+3
А мы от них уже давно ничего не ждём. Они же все инвалиды, тяжелее шариковой ручки ничего не поднимут.
27.08.2025 13:11 Ответить
+2
Що вкрав детектив НАБУ Магометрасулов?
27.08.2025 13:12 Ответить
інваліди памперсні красти можуть. під себе роблять але на благо країни крадуть. ніяких поблажок.
27.08.2025 13:12 Ответить
Фантазер, ти мене називала
27.08.2025 13:13 Ответить
Спочатку в себе наведи порядок,що не прокурор то інвалід з гарним пенсіоном і зарплатою.За сфальсифікованою інвалідностью кримінальну справу на стіл,звільнення,повернення коштів.Не виходить щоб корупціонер з корупцією боровся,а пафосні заяви ні до чого.
27.08.2025 13:20 Ответить
Тобто Тищенко посадять???
27.08.2025 13:22 Ответить
"толерантність" залежить від суми хабаря прокурорам інвалідам
27.08.2025 13:25 Ответить
Не чекайте від нас толерантності до корупціі - сказав Кравченко.А як на рахунок толерантності до корупціонерів?Ну...до корупціонерів...розумієте...тут треба вияснити чи то направду корупціонер...а може він крав з благою метою...тут відразу важко...от недавно піймали - а він навпаки волонтер...так шо в кожному випадку індивідуально...але твердо можу повторити одне - ми і далі нещадно,безкомпромісно,без жодних поблажок будем боротись з корупцією!
27.08.2025 13:26 Ответить
А ты с прокурорами -инвплидами разобрался? Они вернули государству незаконные пенсии по "инвалидности" ? Уволены из прокуратуры, ждут суда?
27.08.2025 13:46 Ответить
По лікарнях. Переселенці. Щоранковий обхід відсутній, ліки і памперси купуються за власний рахунок. Не на камеру лікар розповідає що державний протокол лікування - фуфуло і наперед відомо що виздоровлення не принесе. Тому з будь яким медичним діагнозом термін перебування в лікарні 10-14 днів. Напівпаралізованого інсультника без свідомості в понеділок прийняли, в середу виписали бо вже третій інсульт за місяць. Якщо людина не ходяча пропонують перебиратись в приватні пансіонати (утримання 30 тис. грн). Якщо заносиш потрібну суму завідувачу відділення то приходе професор і тримають стільки скільки треба.
Прокурор, ви про це не знаєте? Поспілкуйтесь з Віктором Ляшком.
27.08.2025 13:47 Ответить
Ох, ти який перець! Провалив всі конкурси куди подавався. Радій, що Єрмак поставив на посаду і вірно служи йому. Знаєм ми твою неупередженість.
27.08.2025 13:47 Ответить
БУГАГА
27.08.2025 13:50 Ответить
На часі негайно повернути функцію загального нагляду прокуратурі!!! Прямо НЕГАЙНО!!!!
Бо бардак розвалить країну до підмурків!!!
27.08.2025 13:53 Ответить
Квак з 2019 року ми стільки почули потужності та іншого шо вже виробився імунітет від цеї зеленої брехні як тільки вони відкривают рота то починаєтся квартал
27.08.2025 13:56 Ответить
Ох і клоуни
Іди спочатку "інвалідів" своїх перевір. Це ж саме вони будуть нетолерантні до корупці? Ті, хто покупляв собі інвалідності? Ну-ну...
27.08.2025 14:05 Ответить
серйозна заявка, аж страшно
27.08.2025 14:06 Ответить
Вам самім не смішно? Хто йому текти писав?
27.08.2025 14:23 Ответить
Прокурори у перших рядах корупціонерів .
27.08.2025 14:37 Ответить
 
 