Не ждите от прокуратуры терпимости к коррупции, - Кравченко относительно заявлений чиновников о "давлении прокуратуры" и "политических преследованиях"
Прокуратура делает и будет делать то, что обязана делать: реагирует на преступления. И никакой избирательности здесь нет.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.
В последние дни наблюдаю заявления некоторых представителей местной власти о "давлении прокуратуры" и "политических преследованиях".
Я понимаю: когда чиновники и управленцы хотят оправдаться, проще рассказывать о политике, чем объяснять, почему на ремонтах укрытий для детей украдены миллионы, почему в больницы завезли непригодное оборудование, а в школах, вместо безопасных укрытий, поставили папье-маше.
Но давайте честно.
Если вы:
- подписывали акты на несуществующие работы в укрытиях,
- закупали генераторы по завышенным ценам,
- растрачивали деньги на ремонтах дорог и школ,
- организовывали махинации с землями громад,
- манипулировали с бюджетами больниц или питанием детей....
То здесь дело не в "давлении прокуратуры". Здесь дело в вашей ответственности.
"Количество подозрений и суммы убытков, которые поражают всех, это не о пиаре, это о хищении и злоупотреблении полномочиями представителями местной власти и их сообщниками, иногда, с особым цинизмом во время войны. Сегодня подозреваемые и их защитники в соцсетях делают попытку вызвать жалость, а где была их жалость, когда воровали у школьников?" - подчеркнул Кравченко.
Как отмечает Генпрокурор, прокуратура делает и будет делать то, что обязана делать: реагирует на преступления. И никакой избирательности здесь нет. В Киеве или на Буковине, на Запорожье или на Харьковщине - везде одинаковая реакция: есть факт преступления - будет подозрение, будет суд, который поставит окончательную точку.
А попытки политизации и давления на правоохранителей бесполезны.
"Однако, я подчеркиваю: не ждите от прокуратуры толерантности к коррупции. Относительно возможных нарушений правоохранителей во время следственных действий, то каждый потенциально возможный случай будет изучен и получит соответствующую оценку", - подчеркнул Кравченко.
Прокурор, ви про це не знаєте? Поспілкуйтесь з Віктором Ляшком.
Бо бардак розвалить країну до підмурків!!!
Іди спочатку "інвалідів" своїх перевір. Це ж саме вони будуть нетолерантні до корупці? Ті, хто покупляв собі інвалідності? Ну-ну...