Не ждите от прокуратуры терпимости к коррупции, - Кравченко относительно заявлений чиновников о "давлении прокуратуры" и "политических преследованиях"

Прокуратура делает и будет делать то, что обязана делать: реагирует на преступления. И никакой избирательности здесь нет.

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко, передает Цензор.НЕТ.

В последние дни наблюдаю заявления некоторых представителей местной власти о "давлении прокуратуры" и "политических преследованиях".

Я понимаю: когда чиновники и управленцы хотят оправдаться, проще рассказывать о политике, чем объяснять, почему на ремонтах укрытий для детей украдены миллионы, почему в больницы завезли непригодное оборудование, а в школах, вместо безопасных укрытий, поставили папье-маше.

Но давайте честно.

Если вы:

- подписывали акты на несуществующие работы в укрытиях,

- закупали генераторы по завышенным ценам,

- растрачивали деньги на ремонтах дорог и школ,

- организовывали махинации с землями громад,

- манипулировали с бюджетами больниц или питанием детей....

То здесь дело не в "давлении прокуратуры". Здесь дело в вашей ответственности.

"Количество подозрений и суммы убытков, которые поражают всех, это не о пиаре, это о хищении и злоупотреблении полномочиями представителями местной власти и их сообщниками, иногда, с особым цинизмом во время войны. Сегодня подозреваемые и их защитники в соцсетях делают попытку вызвать жалость, а где была их жалость, когда воровали у школьников?" - подчеркнул Кравченко.

Как отмечает Генпрокурор, прокуратура делает и будет делать то, что обязана делать: реагирует на преступления. И никакой избирательности здесь нет. В Киеве или на Буковине, на Запорожье или на Харьковщине - везде одинаковая реакция: есть факт преступления - будет подозрение, будет суд, который поставит окончательную точку.

А попытки политизации и давления на правоохранителей бесполезны.