Не чекайте від прокуратури толерантності до корупції, - Кравченко щодо заяв чиновників про "тиск прокуратури" та "політичні переслідування"
Прокуратура робить і буде робити те, що зобов’язана робити: реагує на злочини. І ніякої вибірковості тут немає.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.
Останніми днями спостерігаю заяви деяких представників місцевої влади про "тиск прокуратури" та "політичні переслідування".
Я розумію: коли чиновники і управлінці хочуть виправдатись, простіше розповідати про політику, ніж пояснювати, чому на ремонтах укриттів для дітей вкрадено мільйони, чому у лікарні завезли непридатне обладнання, а у школах, замість безпечних сховищ, поставили папьє- маше.
Але давайте чесно.
Якщо ви:
• підписували акти на неіснуючі роботи в укриттях,
• закуповували генератори за завищеними цінами,
• розтрачали гроші на ремонтах доріг і шкіл,
• організовували махінації із землями громад,
• маніпулювали з бюджетами лікарень чи харчуванням дітей, то тут справа не у "тиску прокуратури".
Тут справа у вашій відповідальності.
"Кількість підозр і суми збитків, які вражають всіх, це не про піар, це про розкрадання та зловживання повноваженнями представниками місцевої влади та їх спільниками, подекуди, з особливим цинізмом під час війни. Сьогодні підозрювані і їх захисники в соцмережах роблять спробу викликати жалість, а де була їх жалість, коли крали у школярів?", - наголосив Кравченко.
Як зазначає Генпрокурор, прокуратура робить і буде робити те, що зобов’язана робити: реагує на злочини. І ніякої вибірковості тут немає. У Києві чи на Буковині, у Запоріжжі чи на Харківщині — всюди однакова реакція: є факт злочину — буде підозра, буде суд, який поставить остаточну крапку.
А спроби політизації і тиску на правоохоронців, марна справа.
Проте, я наголошую: не чекайте від прокуратури толерантності до корупції. Щодо можливих порушень правоохоронців під час слідчих дій, кожен потенційно можливий випадок буде вивчений і отримає відповідну оцінку" - наголосив Кравченко.
