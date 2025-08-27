УКР
Не чекайте від прокуратури толерантності до корупції, - Кравченко щодо заяв чиновників про "тиск прокуратури" та "політичні переслідування"

генпрокурор Кравченко

Прокуратура робить і буде робити те, що зобов’язана робити: реагує на злочини.  І ніякої вибірковості тут немає.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Останніми днями спостерігаю заяви деяких представників місцевої влади про "тиск прокуратури" та "політичні переслідування".

Я розумію: коли чиновники і управлінці хочуть виправдатись, простіше розповідати про політику, ніж пояснювати, чому на ремонтах укриттів для дітей вкрадено мільйони, чому у лікарні завезли непридатне обладнання, а у школах, замість безпечних сховищ, поставили папьє- маше.

Також читайте: Генпрокурор: Прокуратура оголосила 19 підозр за корупційні оборудки на суму 37 млн грн на Вінниччині

Але давайте чесно.

Якщо ви:

• підписували акти на неіснуючі роботи в укриттях,

• закуповували генератори за завищеними цінами,

• розтрачали гроші на ремонтах доріг і шкіл,

• організовували махінації із землями громад,

• маніпулювали з бюджетами лікарень чи харчуванням дітей, то тут справа не у "тиску прокуратури".

Тут справа у вашій відповідальності.

"Кількість підозр і суми збитків, які вражають всіх, це не про піар, це про розкрадання та зловживання повноваженнями представниками місцевої влади та їх спільниками, подекуди, з особливим цинізмом під час війни. Сьогодні підозрювані і їх захисники в соцмережах роблять спробу викликати жалість, а де була їх жалість, коли крали у школярів?", - наголосив Кравченко.

Як зазначає Генпрокурор, прокуратура робить і буде робити те, що зобов’язана робити: реагує на злочини. І ніякої вибірковості тут немає. У Києві чи на Буковині, у Запоріжжі чи на Харківщині — всюди однакова реакція: є факт злочину — буде підозра, буде суд, який поставить остаточну крапку.

Читайте: Завдали збитків державі на 10 млн грн. Генпрокурор оголосив про 19 підозр в Чернівецькій області

А спроби політизації і тиску на правоохоронців, марна справа.

Проте, я наголошую: не чекайте від прокуратури толерантності до корупції. Щодо можливих порушень правоохоронців під час слідчих дій, кожен потенційно можливий випадок буде вивчений і отримає відповідну оцінку" - наголосив Кравченко.

корупція (4772) чиновник (807) Кравченко Руслан (113)
+8
Що вкрав полковник Червінський? Де в нього склад злочину, та навіть по тій справі, за яку йому шиють корупцію?
показати весь коментар
27.08.2025 13:13 Відповісти
+5
А мы от них уже давно ничего не ждём. Они же все инвалиды, тяжелее шариковой ручки ничего не поднимут.
показати весь коментар
27.08.2025 13:11 Відповісти
+4
Що вкрав детектив НАБУ Магометрасулов?
показати весь коментар
27.08.2025 13:12 Відповісти
інваліди памперсні красти можуть. під себе роблять але на благо країни крадуть. ніяких поблажок.
показати весь коментар
27.08.2025 13:12 Відповісти
Фантазер, ти мене називала
показати весь коментар
27.08.2025 13:13 Відповісти
Спочатку в себе наведи порядок,що не прокурор то інвалід з гарним пенсіоном і зарплатою.За сфальсифікованою інвалідностью кримінальну справу на стіл,звільнення,повернення коштів.Не виходить щоб корупціонер з корупцією боровся,а пафосні заяви ні до чого.
показати весь коментар
27.08.2025 13:20 Відповісти
Тобто Тищенко посадять???
показати весь коментар
27.08.2025 13:22 Відповісти
"толерантність" залежить від суми хабаря прокурорам інвалідам
показати весь коментар
27.08.2025 13:25 Відповісти
Не чекайте від нас толерантності до корупціі - сказав Кравченко.А як на рахунок толерантності до корупціонерів?Ну...до корупціонерів...розумієте...тут треба вияснити чи то направду корупціонер...а може він крав з благою метою...тут відразу важко...от недавно піймали - а він навпаки волонтер...так шо в кожному випадку індивідуально...але твердо можу повторити одне - ми і далі нещадно,безкомпромісно,без жодних поблажок будем боротись з корупцією!
показати весь коментар
27.08.2025 13:26 Відповісти
А ты с прокурорами -инвплидами разобрался? Они вернули государству незаконные пенсии по "инвалидности" ? Уволены из прокуратуры, ждут суда?
показати весь коментар
27.08.2025 13:46 Відповісти
По лікарнях. Переселенці. Щоранковий обхід відсутній, ліки і памперси купуються за власний рахунок. Не на камеру лікар розповідає що державний протокол лікування - фуфуло і наперед відомо що виздоровлення не принесе. Тому з будь яким медичним діагнозом термін перебування в лікарні 10-14 днів. Напівпаралізованого інсультника без свідомості в понеділок прийняли, в середу виписали бо вже третій інсульт за місяць. Якщо людина не ходяча пропонують перебиратись в приватні пансіонати (утримання 30 тис. грн). Якщо заносиш потрібну суму завідувачу відділення то приходе професор і тримають стільки скільки треба.
Прокурор, ви про це не знаєте? Поспілкуйтесь з Віктором Ляшком.
показати весь коментар
27.08.2025 13:47 Відповісти
Ох, ти який перець! Провалив всі конкурси куди подавався. Радій, що Єрмак поставив на посаду і вірно служи йому. Знаєм ми твою неупередженість.
показати весь коментар
27.08.2025 13:47 Відповісти
БУГАГА
показати весь коментар
27.08.2025 13:50 Відповісти
На часі негайно повернути функцію загального нагляду прокуратурі!!! Прямо НЕГАЙНО!!!!
Бо бардак розвалить країну до підмурків!!!
показати весь коментар
27.08.2025 13:53 Відповісти
Квак з 2019 року ми стільки почули потужності та іншого шо вже виробився імунітет від цеї зеленої брехні як тільки вони відкривают рота то починаєтся квартал
показати весь коментар
27.08.2025 13:56 Відповісти
Ох і клоуни
Іди спочатку "інвалідів" своїх перевір. Це ж саме вони будуть нетолерантні до корупці? Ті, хто покупляв собі інвалідності? Ну-ну...
показати весь коментар
27.08.2025 14:05 Відповісти
серйозна заявка, аж страшно
показати весь коментар
27.08.2025 14:06 Відповісти
Вам самім не смішно? Хто йому текти писав?
показати весь коментар
27.08.2025 14:23 Відповісти
Прокурори у перших рядах корупціонерів .
показати весь коментар
27.08.2025 14:37 Відповісти
Що там з "плівками" ЗЕміндіча не скажеш болтун???
показати весь коментар
27.08.2025 14:52 Відповісти
Звучить як погроза😂🤣🤣
показати весь коментар
27.08.2025 14:56 Відповісти
Посадить найближче оточення перзедента за мародерство, тоді можна говорити про нетерпимість до корупції
показати весь коментар
27.08.2025 15:01 Відповісти
 
 