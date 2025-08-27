Не чекайте від прокуратури толерантності до корупції, - Кравченко щодо заяв чиновників про "тиск прокуратури" та "політичні переслідування"

Прокуратура робить і буде робити те, що зобов’язана робити: реагує на злочини. І ніякої вибірковості тут немає.

Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко, передає Цензор.НЕТ.

Останніми днями спостерігаю заяви деяких представників місцевої влади про "тиск прокуратури" та "політичні переслідування".

Я розумію: коли чиновники і управлінці хочуть виправдатись, простіше розповідати про політику, ніж пояснювати, чому на ремонтах укриттів для дітей вкрадено мільйони, чому у лікарні завезли непридатне обладнання, а у школах, замість безпечних сховищ, поставили папьє- маше.

Але давайте чесно.

Якщо ви:

• підписували акти на неіснуючі роботи в укриттях,

• закуповували генератори за завищеними цінами,

• розтрачали гроші на ремонтах доріг і шкіл,

• організовували махінації із землями громад,

• маніпулювали з бюджетами лікарень чи харчуванням дітей, то тут справа не у "тиску прокуратури".

Тут справа у вашій відповідальності.

"Кількість підозр і суми збитків, які вражають всіх, це не про піар, це про розкрадання та зловживання повноваженнями представниками місцевої влади та їх спільниками, подекуди, з особливим цинізмом під час війни. Сьогодні підозрювані і їх захисники в соцмережах роблять спробу викликати жалість, а де була їх жалість, коли крали у школярів?", - наголосив Кравченко.

Як зазначає Генпрокурор, прокуратура робить і буде робити те, що зобов’язана робити: реагує на злочини. І ніякої вибірковості тут немає. У Києві чи на Буковині, у Запоріжжі чи на Харківщині — всюди однакова реакція: є факт злочину — буде підозра, буде суд, який поставить остаточну крапку.

А спроби політизації і тиску на правоохоронців, марна справа.