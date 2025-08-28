Сырский и главнокомандующий ВС Норвегии Кристофферсен обсудили ситуацию на поле боя в Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Главнокомандующим Вооруженных сил Королевства Норвегии генералом Эйриком Кристофферсеном.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь поблагодарил генерала Эйрика Кристофферсена, Его Величество Короля Харальда V, правительство и норвежский народ за мощную поддержку и военную помощь Украине", - отметил Сырский.

Он рассказал о текущей ситуации на фронте.

Смотрите: Более 27 тыс. единиц автомобильной техники россиян уничтожено с начала года, - Сырский. ВИДЕО

Наиболее напряженной обстановка остается на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Сообщил, что противник не прекращает ведение активных боевых действий. Подчеркнул важность усиления защиты наших городов и объектов критической инфраструктуры, а также сосредоточился на ключевых потребностях ВС Украины, в частности в системах ПВО, радарах, артиллерийских системах и т. п.

"Убежден, что консолидированная позиция демократий мира является ключом к установлению длительного и справедливого мира в Европе. Только совместными усилиями мы сможем остановить врага и отстоять справедливость", - резюмировал Сырский.

Читайте: Сырский обсудил с руководством Штаба обороны Великобритании сотрудничество и первоочередные потребности Сил обороны. ФОТО