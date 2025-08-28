Сырский и главнокомандующий ВС Норвегии Кристофферсен обсудили ситуацию на поле боя в Украине
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Главнокомандующим Вооруженных сил Королевства Норвегии генералом Эйриком Кристофферсеном.
Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В первую очередь поблагодарил генерала Эйрика Кристофферсена, Его Величество Короля Харальда V, правительство и норвежский народ за мощную поддержку и военную помощь Украине", - отметил Сырский.
Он рассказал о текущей ситуации на фронте.
Наиболее напряженной обстановка остается на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Сообщил, что противник не прекращает ведение активных боевых действий. Подчеркнул важность усиления защиты наших городов и объектов критической инфраструктуры, а также сосредоточился на ключевых потребностях ВС Украины, в частности в системах ПВО, радарах, артиллерийских системах и т. п.
"Убежден, что консолидированная позиция демократий мира является ключом к установлению длительного и справедливого мира в Европе. Только совместными усилиями мы сможем остановить врага и отстоять справедливость", - резюмировал Сырский.
Фото: Leah Millis / Reuters
я не вважаю доречним так звертатись до ******** гівнокомандуючого сирка
"З 6 травня 2019 року президентом України Петром Порошенком призначено командувачем Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. 5 грудня 2016 року присвоєно звання генерал-лейтенанта."
І хтось ще думає, що етнічний кацап буде берегти життя військових ЗСУ 🙄 виконає всі злочини, що Єрмак накаже