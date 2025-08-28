РУС
Сырский и главнокомандующий ВС Норвегии Кристофферсен обсудили ситуацию на поле боя в Украине

сирський

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с Главнокомандующим Вооруженных сил Королевства Норвегии генералом Эйриком Кристофферсеном.

Об этом он написал в своем фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В первую очередь поблагодарил генерала Эйрика Кристофферсена, Его Величество Короля Харальда V, правительство и норвежский народ за мощную поддержку и военную помощь Украине", - отметил Сырский.

Он рассказал о текущей ситуации на фронте.

Наиболее напряженной обстановка остается на Лиманском, Добропольском, Покровском и Новопавловском направлениях. Сообщил, что противник не прекращает ведение активных боевых действий. Подчеркнул важность усиления защиты наших городов и объектов критической инфраструктуры, а также сосредоточился на ключевых потребностях ВС Украины, в частности в системах ПВО, радарах, артиллерийских системах и т. п.

"Убежден, что консолидированная позиция демократий мира является ключом к установлению длительного и справедливого мира в Европе. Только совместными усилиями мы сможем остановить врага и отстоять справедливость", - резюмировал Сырский.

Пане головком!!!- скажите Зелененькому , що про Вашого Верховного пишуть рашисти- lenta.ru

Зеленский назначил Стефанишину послом в США

Зеленский объявил о назначении Стефанишиной послом в США

https://lenta.ru/parts/authors/boliev/

Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)


https://lenta.ru/comments/news/2025/08/27/zelenskiy-naznachil-stefanishinu-poslom-v-ssha/

Фото: Leah Millis / Reuters

Президент https://lenta.ru/tags/geo/ukraina/ Украины https://lenta.ru/tags/persons/zelenskiy-vladimir/ Владимир Зеленскийобъявил о назначении экс-вице-премьера страны Ольги Стефанишиной послом в https://lenta.ru/tags/geo/ssha/ США. Он подписал соответствующий указ, о чем объявил в https://t.me/V_Zelenskiy_official/15810 Telegram-канале.

«Сегодня я подписал указ о назначении посла. Определил ключевые задачи (...) - реализовать полностью все договоренности с https://lenta.ru/tags/geo/vashington/ Вашингтона - договоренности наши с президентом Трампом, и прежде всего в оборонной сфере. Во многом именно от отношений с Америкой зависит долгосрочная гарантия безопасности Украине», - заявил Зеленский.

На эту должность ранее https://lenta.ru/news/2025/07/17/stala-izvestna-prichina-otkaza-umerovu-v-dolzhnosti-posla-v-ssha/ планировали назначить экс-министра обороны страны https://lenta.ru/tags/persons/umerov-rustem/ Рустема Умерова. Однако ему отказали из-за наличия у него гражданства США.

До этого Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины https://lenta.ru/news/2025/07/16/na-ukraine-vozbudili-delo-o-korruptsii-protiv-ushedshey-v-otstavku-vitse-premiera/ возбудила дело о злоупотреблении должностными полномочиями против Стефанишиной. Ее подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением.
28.08.2025 21:47
пане ?..

я не вважаю доречним так звертатись до ******** гівнокомандуючого сирка
28.08.2025 21:50
це був сарказм
28.08.2025 21:55
руснявий сирок з батьками на паРаші
28.08.2025 21:48
Ось за це, за батьків з паРаші, його і просував попередник.

"З 6 травня 2019 року президентом України Петром Порошенком призначено командувачем Об'єднаного оперативного штабу ЗСУ. 5 грудня 2016 року присвоєно звання генерал-лейтенанта."
28.08.2025 21:59
Женераль Барсік, він же м'ясник Сирський, оплатив 2,5 млн фублєй за лікування свого 86-річного батька - в того було ускладнення на мозок після корони.
І хтось ще думає, що етнічний кацап буде берегти життя військових ЗСУ 🙄 виконає всі злочини, що Єрмак накаже
28.08.2025 22:01
Московитів, як пердолить перед Українцем! Прямо діарея, з переляку!
28.08.2025 21:53
Oleksandr Valovyi Про руснявого алкаша Сирського...

28.08.2025 22:06
 
 