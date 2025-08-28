Сирський та головком ЗС Норвегії Крістофферсен обговорили ситуацію на полі бою в Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів телефонну розмову з Головнокомандувачем Збройних сил Королівства Норвегії генералом Ейріком Крістофферсеном.

"У першу чергу подякував генералу Ейріку Крістофферсену, Його Величності Королю Гаральду V, уряду та норвезькому народові за потужну підтримку та військову допомогу Україні", - зазначив Сирський.

Він розповів про поточну ситуацію на фронті.

Найбільш напруженою обстановка залишається на Лиманському, Добропільському, Покровському та Новопавлівському напрямках. Повідомив, що противник не припиняє ведення активних бойових дій. Наголосив на важливості посилення захисту наших міст та об’єктів критичної інфраструктури, а також на ключових потребах ЗС України, зокрема в системах ППО, радарах, артилерійських системах тощо.

"Переконаний, що консолідована позиція демократій світу є ключем до встановлення тривалого і справедливого миру в Європі. Лише спільними зусиллями ми зможемо зупинити ворога та відстояти справедливість", - резюмував Сирський.

