Новости Военные преступления россиян
872 0

Россияне пытали украинских военнопленных во время допросов: начато досудебное расследование, - Офис Генпрокурора

Пытки пленных

Прокуроры Донецкой областной прокуратуры задокументировали факт жестокого обращения представителей вооруженных сил РФ с военнопленными во время допросов.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в августе 2025 года вблизи села Миролюбовка Гродовской поселковой громады оккупанты взяли в плен украинского военнослужащего. Его доставили в подвал захваченного дома, где на коленях со связанными руками удерживали еще семерых защитников Украины.

"Во время допросов российские военные пытали пленных - наносили им тяжкие телесные повреждения, отрезали части тела. Пострадавшему украинскому защитнику перерезали горло. После этого, тела пленных сбросили в яму и засыпали мусором, считая, что они от полученных травм умерли", - рассказали в прокуратуре.

Однако один из военнопленных выжил. С перерезанным горлом он в течение пяти суток добрался до украинских позиций.

Также смотрите: ГУР перехватило приказ оккупанта пытать украинских военнопленных: "Пускай ноготь оторвут нах#й". АУДИО

"По факту совершения военного преступления начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством). Прокуроры допросили потерпевшего, продолжается установление всех военнослужащих РФ, причастных к этому преступлению", - добавили в прокуратуре.

Напомним, ранее сообщалось, что 33-летний нацгвардеец Владислав пережил пытки российскими оккупантами, которые перерезали ему горло и сбросили в яму. Мужчина смог выбраться и 5 суток полз к украинским позициям.

военнопленные (1184) пытки (866) Офис Генпрокурора (2611)
