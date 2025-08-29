Росіяни катували українських військовополонених під час допитів: розпочато досудове розслідування, - Офіс Генпрокурора

Прокурори Донецької обласної прокуратури задокументували факт жорстокого поводження представників збройних сил РФ з військовополоненими під час допитів.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у серпні 2025 року поблизу села Миролюбівка Гродівської селищної громади окупанти взяли в полон українського військовослужбовця. Його доставили до підвалу захопленого будинку, де на колінах зі зв’язаними руками утримували ще сімох захисників України.



"Під час допитів російські військові катували полонених – завдавали їм тяжких тілесних ушкоджень, відрізали частини тіла. Потерпілому українському захиснику перерізали горло. Після цього, тіла полонених скинули у яму і засипали сміттям, вважаючи, що вони від отриманих травм померли", - розповіли в прокуратурі.

Однак один із військовополонених вижив. З перерізаним горлом він упродовж п’яти діб дістався українських позицій.

"За фактом вчинення воєнного злочину розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним убивством). Прокурори допитали потерпілого, триває встановлення всіх військовослужбовців рф, причетних до цього злочину", - додали в прокуратурі.

