На фронте зафиксировано 56 боестолкновений, большинство из них - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 56.

Боевые действия на севере

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Чернозем, Гремяч Черниговской области; Сытное, Толстодубово, Коренек, Белая Береза, Бояро-Лежачие, Заречное Сумской области. Также противник нанес авиационный удар в районе населенного пункта Кренидовка.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло три боестолкновения. Кроме того, враг нанес три авиационных удара, сбросив три управляемые авиабомбы, а также совершил 101 обстрел позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе шесть - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили четыре атаки на позиции наших войск в районе Глубокого и в сторону Фиголевки, Кутьковки. Два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении враг четыре раза пытался штурмовать позиции украинских подразделений в сторону Купянска, два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Карповка, Колодези и в сторону Дружелюбовки, Шандриголово, Дроновки, Серебрянки, Григорьевки. Сейчас продолжаются семь боестолкновений.

На Северском направлении противник дважды пытался идти вперед вблизи Григорьевки и Переездного - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Васюковки.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Щербиновки, Торецка и в направлении населенных пунктов Клебан Бык, Екатериновка, Русин Яр, Полтавка. Два из шести боестолкновений продолжаются.

На Покровском направлении сегодня враг 23 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Маяк, Заповедное, Сухецкое, Новоэкономическое, Миролюбовка, Луч, Зверево, Котлино, Удачное и в направлениях Родинского, Мирнограда, Покровска, Новопавловки. Бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбили пять атак врага в районе населенного пункта Воскресенка и в сторону Филии, Александрограда.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении боевых столкновений не зафиксировано. Авиаудару подвергся населенный пункт Белогорье.

На Ореховском направлении противник дважды без успеха пытался прорвать оборону наших защитников в районах Нестерянки и Степного.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм. Авиация врага ударила в районах населенных пунктов Львовское и Ольговка.