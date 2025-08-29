На фронті зафіксовано 56 боєзіткнень, більшість з них - на Покровському та Лиманському напрямках, - Генштаб

З початку доби, станом на 16:00, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 56.

Бойові дії на півночі

Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Чорнозем, Грем’яч Чернігівської області; Ситне, Товстодубове, Кореньок, Біла Береза, Бояро-Лежачі, Зарічне Сумської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Кренидівка.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося три боєзіткнення. Крім того, ворог завдав трьох авіаційних ударів, скинувши три керовані авіабомби, а також здійснив 101 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, зокрема шість — із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили чотири атаки на позиції наших військ у районі Глибокого та в бік Фиголівки, Кутьківки. Два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку ворог чотири рази намагався штурмувати позиції українських підрозділів у бік Куп’янська, два боєзіткнення тривають.

Бойові дії на Донбасі

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 17 разів атакував у районах населених пунктів Карпівка, Колодязі та у бік Дружелюбівки, Шандриголового, Дронівки, Серебрянки, Григорівки. Наразі продовжуються сім боєзіткнень.

На Сіверському напрямку противник двічі намагався йти вперед поблизу Григорівки та Переїзного — всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Васюківки.

На Торецькому напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Щербинівки, Торецька та у напрямку населених пунктів Клебан Бик, Катеринівка, Русин Яр, Полтавка. Два з шести боєзіткнень продовжуються.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 23 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Маяк, Заповідне, Сухецьке, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне та у напрямках Родинського, Мирнограду, Покровська, Новопавлівки. Бої тривають у двох локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак ворога у районі населеного пункту Воскресенка та у бік Філії, Олександрограда.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку бойових зіткнень не зафіксовано. Авіаудару зазнав населений пункт Білогір’я.

На Оріхівському напрямку противник двічі без успіху намагався прорвати оборону наших захисників в районах Нестерянки та Степового.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили один ворожий штурм. Авіація ворога вдарила в районах населених пунктів Львове та Ольгівка.