4 390 КАБами ударили российские войска по Украине в августе, - Минобороны

В течение августа на всей протяженности фронта сохранялась высокая интенсивность боевых действий. Враг не оставляет попыток дальнейшей реализации своих захватнических планов, продолжает активные боевые действия, пытаясь прорвать нашу линию обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны.

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение месяца было зафиксировано 5 027 боевых столкновений. В частности, в течение суток 28 августа враг атаковал позиции наших войск более 190 раз.

Рф игнорирует попытки мирового сообщества по завершению войны против Украины. Зато авиация росармии наращивает воздушный террор.

В августе возросло применение врагом авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемых авиационных бомб).

За 31 день последнего месяца лета российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 КАБов. Это больше, чем в предыдущем месяце (3 786 единиц).

В то же время самый высокий показатель использования КАБов в 2025 году все еще приходится на апрель - более 5 000.