Новости
4 390 КАБами ударили российские войска по Украине в августе, - Минобороны

Сколько КАБ сбросили россияне

В течение августа на всей протяженности фронта сохранялась высокая интенсивность боевых действий. Враг не оставляет попыток дальнейшей реализации своих захватнических планов, продолжает активные боевые действия, пытаясь прорвать нашу линию обороны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство обороны.

По информации Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, в течение месяца было зафиксировано 5 027 боевых столкновений. В частности, в течение суток 28 августа враг атаковал позиции наших войск более 190 раз.

Также читайте: Рашисты сбросили три КАБа на пригород Херсона

Рф игнорирует попытки мирового сообщества по завершению войны против Украины. Зато авиация росармии наращивает воздушный террор.

В августе возросло применение врагом авиационных бомб, оснащенных универсальными модулями планирования и коррекции (управляемых авиационных бомб).

Также читайте: Войска РФ ударили КАБами по Омельнику на Запорожье: погибли супруги

За 31 день последнего месяца лета российская авиация сбросила на позиции Сил обороны и прифронтовые населенные пункты 4 390 КАБов. Это больше, чем в предыдущем месяце (3 786 единиц).

В то же время самый высокий показатель использования КАБов в 2025 году все еще приходится на апрель - более 5 000.

Минобороны (9558) КАБ (427)
А гдє наши каби?
01.09.2025 17:18 Ответить
Кiлькiсть кабiв що ворог скидує на позиції сил оборони величезна. Тож як боротися? Як збити носій кабів? Літак скидує каб за 50-80 км від лінії бойового зіткнення. Ні наземне ппо, ні літак впоратися не здатні. Але був випадок коли літак було збито за десятки кілометрів в морі, а саме збиття ракетою повітря-повітря з надводного дрону. Тому виникає питання, якщо можна використати надводний дрон то чому для цього не підходить повітряний дрон. Наприклад підготувати платформу з ракетою повітря-повітря, за дпопмогою великогабаритного повітряного дрона доставити цю платформу до ворога далеко в тил. А коли над платформою пролітатиме літак збивати його. Як вам така ідея? Джерело: https://censor.net/ua/f3571102
01.09.2025 17:42 Ответить
Потрібно бити по аеродромах і заводах з виробництва зброї,ось і все рішення.От,як почне потужний пачками клепати фламінго і кірдик авіації кацапській .Началь потужний нарік тільки відосики вміє клепати..
01.09.2025 18:08 Ответить
Носіїв КАБів повинні збивати літаки ракетами повітря- повітря, але чи цьому не достатньо уваги, чи ще щось, але виглядає так, що ніхто нічого не робе. ******* ракети діють на відстанях до 200 км. тобто літаків з КАБами не повинно бути в такій кількості.
01.09.2025 18:05 Ответить
Потрібні літаки розвідки для наведення ракет бо Земля кругла
01.09.2025 18:09 Ответить
 
 